Här är fördelen som Sverige jagar: "Mycket står på spel"

Under onsdagen är det dags för Sverige att spela sin sista gruppspelsmatch i EM. Polen står för motståndet och inför den sista omgången leder Blågult sin grupp. Vid seger säkrar Janne Anderssons mannar gruppsegern. Om Sverige kryssar blir man som sämst tvåa. Vid förlust lär man sluta trea.

Oavsett vad som händer är man klart för åttondelsfinal. Placeringarna i gruppen styr inte bara vilket motstånd Sverige får möta där - utan också när man ska spela sin nästa match. Och den aspekten väger tungt för förbundskaptenen Janne Andersson.

- Det är klart att det är jätteroligt att vi är klara redan, med en match kvar. Det är en bra prestation av oss, säger Andersson och fortsätter:

- Sedan är det en match till i det här gruppspelet och den ska vi gå in för till hundra procent så klart. Vi vill vinna gruppen. Motstånd kan man alltid diskutera, men det innebär framför allt någon dags extra vila in till nästa match.

På presskonferensen inför Polen-matchen säger också förbundskaptenen:

- Vilodagar skulle jag uppskatta. Men vi kommer hantera det om vi blir trea också.

Om Sverige slutar etta spelar man på tisdag i nästa vecka. Tvåa? Då blir det ny match på måndag, medan en tredjeplats innebär spel redan på söndag.

Sveriges lagkapten Sebastian Larsson håller med sin tränare om att man jagar extra vila inför åttondelsfinalen.

- Det är mycket som står på spel. Det vore fantastiskt att få vinna gruppen och få ytterligare dagar att återhämta oss på. Då kan vi gå in fräschare i åttondelsfinalen. Så det är bara full fart som gäller, säger Larsson.

Tillbaka till Janne Andersson - och hur han resonerar kring startelvan.

Förändras ditt tänk kring hur du vill starta mot Polen av det faktum att ni vet att ni har en match (åttondelsfinal) till att spela?

- Nej, vi är i ett slutspel och möter bra fotbollslag varje gång. Polen är ett riktigt bra, fysiskt starkt lag som är drivna framåt att vilja ta sig vidare. Det gäller att jag ställer upp det som är det bästa laget för dagen och det kommer jag göra, svarar förbundskaptenen.

Andersson tänker inte "spara" någon spelare.

- Nej. Vi har många bra spelare, men jag vill vinna varje match vi spelar. Resultatet har väldigt stor betydelse och då ska det laget som jag tror har bäst chans att vinna spela.

Hur ska ni spela för att slå Polen?

- Förhoppningsvis likadant som vi gjorde i andra halvleken mot Slovakien, för det finns likheter i deras sätt att spela. De är ännu mer markeringsinriktade än Slovakien. Det gäller att vi har en bra rörelse utan boll och kan riva upp hål i deras lag.

- Men de kommer också ha en jäkla förstapress. Vi ville ju spela mer anfallsfotboll mot Spanien men de tillät oss inte det så mycket i den matchen. I morgon gäller det att vi löser förstapressen för där är Polen bra.

Andersson fortsätter:

- Sedan handlar det om att vi är gedigna bakåt. Vi har ett självförtroende i vårt försvarsspel, och det gäller att vi fortsätter att ha tålamod i vårt försvarsspel. Det är därifrån vi sedan kan anfalla och då finns det ytor mot Polen. Jag hoppas att vi kan ta vid där vi slutade i andra halvlek mot Slovakien och att vi kommer in med den ambitionen och det modet och kan spela på samma sätt.

Sebastian Larsson känner en trygghet i att Sverige redan är klart för åttondelsfinal när han nu tar klivet in i mötet med Polen.

- Det är klart att det är väldigt skönt, det ska jag inte ljuga om. Men det betyder inte att jag är nöjd. Det här var någonstans första målet och nu vill vi förvalta det här läget så bra som det bara går, säger AIK-veteranen.

Larsson menar att det faktum att man känner vittring vad gäller gruppsegern stärker Blågult.

- Det är förhoppningsvis så att det kommer ge oss en stor boost in i matchen. Nu går vi för att vinna gruppen. Det hade vi gjort oavsett men nu är alternativet att vi kan åka ur EM struket och det kan jag inte hitta något negativt i.

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.