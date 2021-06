Stor Lewandowski-respekt hos Blågult: "Lindelöf får delge sina erfarenheter"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

När Sverige tar sig an Polen i EM under onsdagen riktas mycket fokus på en spelare i motståndarlaget. Det rör sig om superstjärnan Robert Lewandowski. Han ses som en av världens bästa ”nior” och spelare överlag.

Lewandowski fullständigt öser in mål för sitt klubblag Bayern München och senast mot Spanien var det han som ordnade en poäng åt Polen genom att nicka in 1-1 i den andra halvleken.

Sverige har stor respekt för 32-åringen. RB Leipzig-stjärnan Emil Forsberg ställs mot Lewandowski i Bundesliga och är mäkta imponerad av forwarden.

- Den här säsongen talar för sig självt vad gäller hur bra han är. Om inte han hade smällt in sina 41 bollar så hade det varit lite jämnare i tabellen än vad det var, säger Forsberg.

- Det är en världsklassanfallare som bevisat sig år efter år. Han blir bara bättre och bättre. Det är härligt att se för oss andra att det går att bli bättre och bättre, oavsett ålder.

Yttermittfältaren fortsätter:

- Han blir ett hot mot oss men förhoppningsvis kan vi stoppa honom.

Vem som ska sätta stopp för den polske stjärnan? Bland annat Sveriges mittbackskugge Victor Nilsson Lindelöf.

- Lewandowski är en fantastiskt duktig spelare, som alla vet. Jag har spelat mot honom förut och han är en väldigt smart spelare. Han hittar rätt ytor och sen är han fantastisk i boxen. Han är en väldigt, väldigt bra nummer nio och han är väldigt viktig för lagen han spelar för, säger Nilsson Lindelöf.

Om Lewandowski är den bäste ”nian” i hela världen? Nilsson Lindelöf svarar:

- Det är svårt. Jag håller honom väldigt högt. Men jag är också ett stort fan av (Karim) Benzema, som jag tycker är fantastisk. Men absolut, Lewandowski är med där uppe. Jag vet inte om jag kan välja någon.

- Det gäller att vara på tå och koncentrera sig hela tiden. Det räcker att vi slappnar av i någon sekund så kan han göra mål, säger Manchester United-stjärnan.

Mainz-forwarden Robin Quaison, som alltså möter Lewandowski i sitt klubblag, håller inte heller han igen när han talar om Polens nummer ett.

- Får han en chans så kommer det förmodligen vara mål. Vi får försöka hålla honom borta från målet så mycket som möjligt. Det är svårt, men det är vad det är, säger Quaison.

Sveriges assisterande förbundskapten Peter Wettergren:

- Det är jättesvårt att hantera en sådan spelare. Inne i boxen är han lurig och han är väldigt duktig på att leta upp en ledig yta där bollen kan hamna. Det gäller för oss att ha ett extra öga på honom, de som är i närheten av honom måste ha koll. Han är oerhört skicklig på att dyka upp där bollen hamnar. Det tyder på en väldigt stor speluppfattning.

Förbundskaptenen Janne Andersson berättar att Lewandowski är en del i Polens spel som man tagit upp med spelarna.

- Vi har visat för spelarna hur Polen spelar och delar i spelet där han är extra bra. Det påpekar vi för spelarna. Sen har ju Victor Nilsson Lindelöf mött honom sedan tidigare och vet att han är en smart spelare så han får delge sina erfarenheter till andra spelare, säger Andersson.

- Han har spetskompetens i straffområdet. Det gäller att vara vaksam. Men vi kan inte säga att vi ska göra exakt si eller så. Så funkar det inte. Och vi kan inte säga att vi måste punktmarkera honom i straffområdet för det blir nästan sämre i så fall. Han är skicklig på att skapa yta.

Vinner Sverige mot Polen slutar man etta i Grupp E. Vid kryss talar mycket för att man blir tvåa och blir det förlust lär Blågult bli trea.