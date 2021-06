Marcus Berg petas - här är Sveriges startelva mot Polen

Polen står i morgon för motståndet i den sista gruppspelsmatchen för Sverige i EM. Då väljer förbundskapten Janne Andersson att peta Marcus Berg ur anfallet och ersätta honom med Robin Quaison, enligt uppgifter till Aftonbladet. Fotbollskanalen har samma uppgifter.

Berg startade i Sveriges två inledande gruppspelsmatcher mot Spanien och Slovakien, medan Quaison hoppade in i båda matcherna.

Bortsett förändringen med Berg ut och Quaison in fortsätter Janne Andersson med samma startelva som spelade mot Spanien och Slovakien.

Sveriges startelva mot Polen: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison.

Sverige står inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Polen på fyra poäng, vilket gör att man redan inför slutomgången är klart för åttondelsfinal i EM då man i sämsta möjliga scenario blir en av de fyra bästa grupptreorna. Vid vinst vinner man gruppen.

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.