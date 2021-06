TV: EM-hotet mot Sverige: Ryska superhettan

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Under onsdagskvällen är det dags för Sverige att möta Polen i en riktig rysare. Sverige, som redan är klart för åttondelsfinal, får gå ut på planen i ett kokhett Sankt Petersburg.

Det slås värmerekord på löpande band i Ryssland, och landet upplever just nu en historisk värmebölja. I måndags var det 34.7 grader i Moskva, den varmaste junidagen där sedan 1901. Och det spås bli ännu varmare.

