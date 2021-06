Här är lagen Sverige kan få möta i åttondelsfinal

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.



I kväll avgörs Sveriges grupp i EM, grupp E. Redan nu är det klart att Sverige kommer att gå vidare till åttondelsfinal, men resultaten under onsdagen avgör om Blågult går vidare som etta, tvåa eller trea.

Under tisdagen blev det helt klart att om Sverige slutar på andra plats i gruppen kommer att möta Kroatien på Parken på måndag.

Kvällens resultat i grupp D gör även att om Sverige kommer trea i gruppen kommer de med att få möta Belgien i Sevilla på söndag.

Om Sverige vinner gruppen finns det i nuläget tre möjliga motståndare för Sverige: Ukraina, Tjeckien och Finland. Klart är hur som helst att matchen kommer att spelas på Hampden Park i Glasgow på tisdag.

I tabellen nedan ser du alla möjligheter för åttondelsfinalerna: