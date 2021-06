Polen fruktar Isak: "Troligtvis Europas bästa kontringsspelare"

Sverige spelar sin sista gruppspelsmatch i EM under onsdagen. Polen står för motståndet och vid seger kommer Blågult vinna sin grupp. Oavsett vad som händer är Janne Anderssons mannar vidare till åttondelsfinal, men man kan sluta båda etta, tvåa eller trea.

Polen har en poäng efter två spelade matcher och måste därför vinna för att avancera från gruppspelet. Inför mötet visar förbundskaptenen Paulo Sousa stor respekt för Sverige och framför allt Real Sociedad-forwarden Alexander Isak.

- Sverige vet hur de ska hålla i bollen, accelerera med den och få till snabba omställningar. Alexander Isak är en nyckelspelare. Han är troligtivs bäst i Europa på kontringar, säger Sousa och utvecklar:

- Han är väldigt snabb. Han är individuellt skicklig, bra en mot en och även en mot tre när han får yta.

Polens mittfältare Mateusz Klich:

- Isak är en fantastisk forward. Han är väldigt snabb och väldigt bra på att dribbla. Självklart är vårt mål att stoppa honom så att han inte kan få fart i sitt spel.

Förbundskaptenen Paulo Sousa imponeras av det han kallar för Sveriges "varierade" spelstil.

- De spelar vädigt moget. De försvarar sig väldigt bra och vet hur de ska använda bollen och kontra, säger Sousa.

Tränaren menar att Blågult inte har några problem med spelet utan boll.

- De känner sig komfortabla med det. Men de vet hur de ska bygga upp sin offensiva organisation. Jag gillar Sverige. De har variation i sitt spel.

- I år har de spelat sju matcher och har ett kryss. De andra matcherna har de vunnit. Och de håller nollan nästan hela tiden. De vet hur de ska vinna sina matcher och spelarna vet exakt vad de behöver göra.

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.