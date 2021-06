Polska oron timmarna innan avspark - två spelare riskerar att missa ödesmatchen mot Sverige

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Polen måste vinna för att ta sig vidare medan Sverige spelar för om man ska ta sig vidare från gruppen som etta, tvåa eller trea. Nu råder det osäkerhet i den polska truppen och förbundskapten Paulo Sousa kan tvingas till ändringar i startelvan.

Southamptons Jan Bednarek startade i backlinjen i båda Polens matcher, och Brightons Jakub Moder hoppade in mot Slovakien och startade på det centrala mittfältet mot Spanien.

Men i 1-1-mötet med Spanien utgick båda spelarna i den andra halvleken och nu riskerar duon att missa ödesmatchen mot Sverige.

ANNONS

Den polska tidningen Wyborcza skriver att det verkar som att Sousa inte har något att val än att göra två ändringar i startelvan och att Bednarek och Moder har skadekänningar, och att en spelare som i så fall kommer in är Lokomoti Moskvas Grzegorz Krychowiak.

På tisdagens presskonferens sa Paulo Sousa att han inte hade bestämt startelvan på grund av att några spelare var osäkra och att han därför skulle ta ett beslut på onsdagen.