Isaks forne polsk-svenske tränare: "De porträtterar honom som Zlatans arvtagare"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Sett till målskyttet har det inte lossnat för Alexander Isak i EM. Trots ett par riktigt fina lägen mot Spanien och Slovakien är målnollan intakt. Nu väntar Polen i den sista gruppspelsmatchen där Sverige vid seger ställs mot Ukraina, Tjeckien eller Finland i åttondelsfinal. Polen behöver vinna för att ta sig vidare.

Lukasz Syberyjski är född i Polen, men lämnade landet tillsammans med sin familj vid åtta års ålder, och hamnade i Sverige. Därför är kvällens match speciell för honom. Det som gör det extra stort är att han under ett och ett halvt år tränade Alexander Isak i AIK:s ungdomslag.

- Jag är en av många tränare i AIK som haft privilegiet att ha haft hand om Alexander i en talangfull grupp. Där fostrades bland annat Alexander Isak och vi hjälpte honom att bli den personen som har gjort det här hårda jobbet för att bli så bra som han är, säger tränaren, som numera är manager i IFK Mariehamn, till Fotbollskanalen.

Hur gammal var han då?

- Första gången jag hade möjlighet att ha honom på planen var i slutet på 2014 när U15-killarna kom upp. Vi slår alltid ihop hela blocket med U16 till U19 och det var när 94:orna var utgående och 99:orna (U15) var på väg upp. Då spelade vi mycket elva mot elva efter säsongen för att hålla liv i det. Det var han tillsammans med bland annat Nebiyou Perry (Östersund) Oscar Krusnell (BP). De spelade mot fullvuxna 20-åringar och gjorde det väldigt bra, det var väldigt iögonfallande.

Såg du redan då att han skulle bli så bra som han är idag?

- Nej, nej. Det är jättesvårt att se sånt hos unga spelare. Det man såg var att det var en väldigt driven kille som älskade att spela fotboll, samtidigt som han var väldigt givmild och generös mot sina lagkamrater. Det man såg var att han hade egenskaper som var utslagsgivande, och det som var häftigt att se nu är att han använder samma egenskaper som han gjorde då. Skillnaden är att han förfinat dem för varje nivå han har nått, och det var något vi såg redan i Sverige. Han har en förmåga att anpassa sig till varje nivå, men utan att förändra sig själv eller sin spelstil. Men han gör det lite snabbare och tar besluten lite fortare, så det har varit en fröjd att se honom i det här mästerskapet.

Hur känns det att han ska spela för Sverige mot ditt födelseland Polen?

ANNONS - Jag önskar att han gör en så bra match som möjligt. Det är en match som börjar med 0-0 och det är elva spelare i vardera lag - sedan får vi se vilka som vinner. Polen måste vinna medan Sverige redan är kvalificerade. Men samtidigt, i den svenska kulturen ingår det att alltid göra allt, så jag skulle bli väldigt förvånad om Janne Andersson, som är en erkänt väldigt duktig och rättvis människa, skulle göra något annat än att gå fullt. Sedan får vi se var mina känslor pendlar åt, men det är klart att jag alltid tittar på Alexander med en värme och sympati - med förhoppningar om att det ska gå bra.

Hur är synen på Alexander Isak i Polen?

- De säger att Isak är det enskilt största hotet. De porträtterar honom som Zlatans arvtagare och han är den man måste se upp för. I övrigt är deras bild av Sverige egentligen den som finns i Europa. Ett extremt väloljat kollektiv med tydliga roller och alla vet hur de ska försvara sig och alla vet sina roller i anfallsspelet. Sedan är Isak den som kan bryta linjer med individuell skicklighet. De är väl inte särskilt imponerade av den övriga individuella skickligheten. Trots att de har Emil Forsberg på hyfsat nära håll i Bundesliga där många polska spelare spelar nämns inte han som en linjebrytande spelare vilket vi i Sverige ser som en nyckel i offensiven. Så man förväntar sig att Isak ska göra lite magi, sedan förväntar man sig att Sverige står lågt och försvarar mot ett forcerande offensivt Polen.

Sista frågan… Om du ska tippa matchen - vad tror du?

- Uhh, jag är en urusel tippare, så jag låter helst bli.