AIK 2023: "Dags för Guidetti att visa att han är en av seriens bästa"

Placering 2022: Femma i allsvenskan.

Nyförvärv: Alexander Fesshaie (fw, uppflyttad till A-laget), Taha Ayari (mf, uppflyttad till A-laget), Victor Andersson (fw, uppflyttad till A-laget), Omar Faraj (fw, Levante), Abdihakin Ali (mf, Vasalunds IF), Abdussalam Magashy (mf, IFK Värnamo), Rui Modesto (b/mf, FC Honka), Elias Durmaz (mf, Vasalunds IF), Jimmy Durmaz (mf, Fatih Karagümrük), Viktor Fischer (mf/fw, Royal Antwerp, lån), Aboubakar Keita (b/mf, Charleroi).

Tillbaka från lån: Robin Tihi (b, IFK Värnamo), Calvin Kabuye (fw, Vasalunds IF), Jetmir Haliti (b, Mjällby AIF).

Förluster: Tom Strannegård (mf, IK Start), Vincent Sundberg (b, Landskrona) Per Karlsson (b, slutat), Mikael Lustig (b, slutat), Sebastian Larsson (mf, slutat), Nabil Bahoui (fw, Qatar SC), Nicolas Stefanelli (fw, Inter Miami), Benjamin Mbunga-Kimpioka (fw, FC Luzern, lån), Erik Ring (fw, Helsingborgs IF, lån), Samuel Brolin (mv, AC Horsens, lån), Henry Atola Meja (fw, Norrby IF), Josafat Mendes (b, Braga), Yasin Ayari (mf, Brighton & Hove Albion), Lucas Forsberg (b, Gif Sundsvall), Ahmed Faqa (b, HK Kopavogur, lån), Rasmus Bonde (b, IL Hødd, lån), Jesper Ceesay (mf, IFK Norrköping).

ANNONS

FÖRSÄSONGEN

Upp och ner. Ny tränare och stor omsättning i spelartruppen gör att man inte kan ställa allt för höga krav på att mycket ska sitta redan nu. Cupkvartsfinalen mot Hammarby har så klart varit det stora testet hittills och det slutade i uttåg då. Men samtidigt var prestationen långt ifrån dålig. Spelmässigt var man minst lika bra, om inte bättre, än Bajen.

NYCKELSPELARNA

Kristoffer Nordfeldt, Alexander Milosevic, John Guidetti och Viktor Fischer är kanske namnen som sticker ut allra mest. Om de levererar nivån som de har i sig kommer det med stor sannolikhet gå bra för AIK. Men det finns frågetecken kring de tre sistnämndas fysiska status med tanke på deras skadehistorik.

GENOMBROTTET

Högerbacken Rui Modesto är 23 år, men för den svenska fotbollspubliken är det ett okänt namn och därför skulle det kunna ses som ett genombrott om han gör succé i år. Mycket talar för att han kommer göra det. Portugisen har sett vass ut i vinter och är en potentiell assistkung. Har speed och kreativitet nog för att hitta fram till inläggslägen på kanten och hans servar ser ut att hålla hög klass. Motståndarna kommer få se upp med wingbacken.

ANNONS

FRÅGETECKNET

Vem ska spela "sexa" - och hur bra kommer det bli? Känslan är att rätt mycket hänger på att nyförvärvet Aboubakar Keita blir en fullträff för att AIK ska kunna mäta sig med de allra bästa lagen, framför allt i matcherna mot just övriga topplag då det krävs en balans mellan offensiv och defensiv. Eller kommer Jimmy Durmaz klara av att vara ensam defensiv mittfältare i de stora matcherna?

SNACKISEN

John Guidetti. Nu har forwardsstjärnan fått en halv säsong på sig att komma in i allt i AIK, och förväntningarna på att han ska leverera på topp över hela säsongen finns där. Kommer han leva upp till de kraven? Det är en fråga som många kommer ha ögon på. I fjol strulade det fysiskt för Guidetti och en liknande situation behöver AIK undvika. Det är dags för Guidetti att visa att han är en av seriens bästa.