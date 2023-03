Djurgårdens IF 2023: "Här är det stora frågetecknet"

Placering 2022: Tvåa.

Nyförvärv: Carlos Gracia (b, Mjällby), Oliver Berg (mf/fw, Kalmar FF), Jacob Bergström (fw, Mjällby AIF), Wilmer Odefalk (mf, IF Brommapojkarna), Theo Bergvall (b, IF Brommapojkarna), Lucas Bergvall (mf, IF Brommapojkarna), Isak Alemayehu (mf, uppflyttad till A-laget), Oskar Fallenius (fw, Bröndby).

Tillbaka från lån: Tommi Vaiho (mv, IK Sirius).

Förluster: Linus Tagesson (b, Örgryte), Kalle Holmberg (fw, Hamrun Spartans), Aleksandr Vasiutin (mv, Zenit), Mattias Mitku (mf, AFC Eskilstuna), Emmanuel Banda (mf, HNK Rijeka), Amadou Doumbouya (fw, PFC Kuban), Albion Ademi (mf, IFK Värnamo, lån), Hjalmar Ekdal (b, Burnley), Axel Wallenborg (b, Akademisk Boldklub, lån), Frank Odhiambo (b, Vasalund, lån).

FÖRSÄSONGEN

Om det är något allsvenskt lag som i år har haft skarpt läge med viktiga tävlingsmatcher så är det Djurgården. Samtidigt som det har varit Svenska cupen så har det även varit Europa Conference League. Så hur har det gått? Vann en enkel grupp i Svenska cupen efter segrar mot Landskrona, Örebro och BP. Sedan en stark seger mot Malmö FF (efter straffar) men ut i semi mot ett för bra Häcken. I Europa blev det ut direkt mot Lech Poznan med sammanlagt 0-5. För att summera så har det varit tufft motstånd, men Djurgården hade önskat mer av året så här långt.

NYCKELSPELARNA

Magnus Eriksson. Viktig för gruppen som lagkapten och även viktig som spelare där han under de senaste åren har öst in poäng. Har gjort 30 poäng på de två senaste säsongerna.

GENOMBROTTET

De flesta spelarna i Djurgårdens trupp har redan presenterat sig och levererat. Men två som kanske kan slå igenom är Oskar Fallenius och Lucas Bergvall. Fallenius öste in mål i BP innan han gick vidare till Bröndby. Där stod han på vänt och hade i princip blivit lovad att man skulle satsa på honom nu, men så kom en ny tränare in och planerna ändrades. Förväntningarna ska nog vara att 21-åringen behöver ett halvår på sig för att anpassa sig - men kanske att det kan bli något under hösten? Lucas Bergvall har lämnat BP för Djurgården och har redan fått en del speltid, bland annat startade han mot MFF. 17-åringen är en stor talang och har alla möjligheter att slå igenom.

FRÅGETECKNET

Först såldes Isak Hien och sedan Hjalmar Ekdal. Två väldigt bra mittbackar och det är klart att det blir en utmaning att fylla luckorna. Och snart fyller Marcus Danielson 34 år. Så det blir ett frågetecken för Djurgårdens mittbackar. Carlos Gracia har värvats in från Mjällby och så finns Jesper Löfgren kvar.

SNACKISEN

Oliver Berg imponerade i Kalmar FF och hade stor del i att laget slutade fyra. Nu snuvade Djurgården Malmö FF på stjärnan och det ska bli oerhört intressant att se honom i sitt nya lag. Vilken position kommer han att få? Kan han lyfta Djurgården?