Lundh tippar allsvenskan 2023 - Degerfors och Hammarby: "Frågan är om det ger resultat redan?"

Degerfors IF

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Varje allsvensk säsong man får uppleva räcker långt. Starkt att hänga kvar under ett prövande 2022.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Att Stora Vallas framtid ens diskuteras. Det är oklart hur väl förankrat förslaget är, men representanter för kommunen talar om en eventuell försäljning av den klassiska arenan.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Ont om heta prospekt.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Klart att man kan undra om inlånade succéerna förra hösten (Gustaf Lagerbielke och Omar Faraj) är ersatta och det är givet att sportchefen Patrik Werner får vara beredd att försöka hitta fynd för att täta där laget inte funkar.

Hur säkert sitter tränaren?

Med tanke på att föreningen behöll Tobias Solberg och Andreas Holmberg trots ett mycket utsatt läge under 2022 tyder på att tränarduon har ett starkt förtroende i ledningen.

Hur går det för laget?

Degerfors var relativt starkt under cupspelet och pressade Malmö FF i gruppen, men det finns ändå skäl att varna för en jobba säsong. Under 2022 klarade man sig precis från kvalspel efter en uppryckning under hösten och där det hängde på en del inlånade spelare.

Nu är de försvunna plus att Adam Carlén, Johan Bertilsson och Anton Kralj lämnat och det ställer stora krav på att nyförvärven fungerar. Det blir prövande för Degerfors som överpresterat bara genom att ta sig till allsvenskan och hänga kvar två år, men nu blir det resspass efter en 15:e plats.

***

Hammarby

Vad kommer att göra supportrarna glada?

De unga talangerna som fortsätter att göra avtryck. Förhoppningsvis kan man hålla kvar Jusef Erabi, Montader Madjed och andra längre tid för att även få sportslig utväxling. Plus Simon Strand som visade i cupderbyt mot AIK att han kan bli en favorit.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Inget SM-guld? Möjligheterna finns till en sväng i Europa och det kan kompensera men det är en titel som är målet.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Tyvärr för svensk klubbfotboll finns det intresse för riktigt unga talanger och då blir Hammarby med sin unga satsning intressant. Nu har klubben pengar att hålla emot, men det är klart att priset kan åka upp om någon av de heta anfallarna får ett riktigt genombrott.

Även Edvin Kurtulus kan väcka intresse och frågan är om det finns ett fast pris nu när han förlängde kontraktet?

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Mer bredd om man når gruppspel i Europa.

Hur säkert sitter tränaren?

Marti Cifuentes visade intresse för att dra till Queens Park Rangers, men Hammarby höll emot. Det finns en stor tro på spanjoren och det krävs riktigt svaga resultat för att det ska skifta.

Hur går det för laget?

Klubben fick till en viktig förlängning med Naahir Besara som är en av tre pjäser på ett av allsvenskans bästa mittfält. Sportchefen Jesper Jansson har haft en intensiv vinter där omsättningen i truppen varit rejäl. Ingen cupfinal var ett bakslag och nu handlar det om att jaga ett kliv ut i Europa och SM-guld. De senaste årens utveckling kring publik, sponsorer och spelarförsäljningar har inneburit att man närmar sig Malmö och saknar nu bara rejäla intäkter från Europa.

Även om kostnaderna följer med upp har Hammarby tagit rejäla kliv men behöver omsätta det i sportsliga framgångar. Grunden är där men frågan är om en ungdomlig satsning ger resultat redan 2023? Kanske snarare 2024? Det är trångt och tufft i den allsvenska toppen och Hammarby landar på en 4:e plats.

***

Lundhs tips:

1.

2.

3. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. AIK

6.

7.

8. IFK Göteborg

9.

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12.

13. Halmstads BK

14.

15. Degerfors IF

16.