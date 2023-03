Malmö FF 2023: "Rydström ska göra MFF underhållande - och vinna"

Nyförvärv: Anton Tinnerholm (b, New York City FC), Derek Cornelius (b, Vancouver Whitecaps), Taha Ali (fw, Helsingborgs IF), Gabriel Busanello (b, Chapecoense), Stefano Vecchia (fw, Rosenborg)

Förluster: Mohamed Buya Turay (fw, klubb ej klar), Jo Inge Berget (fw, klubb ej klar), Adi Nalic (mf/fw, Hammarby), Erdal Rakip (mf, Antalayaspor), Romain Gall (mf/fw, Mladost Novi Sad), Amel Mujanic (mf, Örgryte IS), Samuel Adrian (mf, Jönköpings Södra), Dennis Hadzikadunic (b, Mallorca), Ola Toivonen (fw, slutar), Melker Widell (mf, Landskrona Bois), Markus Björkqvist (mf, Trelleborgs FF), Viktor Andersson (mv, Lunds BK, lån), Felix Beijmo (b, Århus, lån), Malik Abubakari (fw, Slovan Bratislava, lån), Peter Gwargis (fw, Degerfors, lån), David Edvardsson (mf, Landskrona Bois, lån), Matej Chalus (b, Groningen, lån), Ismaël Sidibé (mf, F91 Dudelange, lån), Mathias Nilsson (mv, Östers IF, lån), Mubaarak Nuh (fw, Örgryte IS, lån), Noah Eile (b, Mjällby, lån), André Alvarez Perez (b, BK Olympic, lån), August Karlin (mf, BK Olympic, lån)