Varberg 2023: "Helt klart en utmaning för Persson"

Placering 2022: 14:e plats.

Nyförvärv: Albin Berggren (b, uppflyttad till A-laget), Alexander Hedman (mf, uppflyttad till A-laget), Diego Alfonsi (mf, uppflyttad till A-laget), Måns Andersson (mf, uppflyttad till A-laget), Marcly Thsikupe (fw, Västerås SK), Oliver Silverholt (b, Östers IF), David Olsson (mv, Lindome Gif), Pussick Junior (mf, Manchego), Assad Al Hamlawi (fw, Helsingborgs IF), Leo Frigell Jansson (b, Helsingborgs IF), Adnan Maric (mf, Jönköpings Södra). Vilmer Rönnberg, (b, Hammarby TFF), Vinicius Nogueira (b/mf/fw, Associação Atlética Ponte Preta), Joao Paulo (fw, Inter de Lages), Ömür Pektas (fw, IFK Stocksund), Maxime Sainte (mf, Hammarby TFF), Niklas Dahlström (b, Gif Sundsvall), Yassine El Ouatki (mf, Paris Saint-Germain).

Tillbaka från lån: Victor Karlsson (mf, Norrby IF).

Förluster: Noah Johansson (b, Tvååkers IF), Flamur Dzelili (fw, Jönköpings Södra), Des Kunst (fw, Katwijk), Simon Karlsson Adjei (fw, AFC Eskilstuna), Philip Mårtensson (mv, ny klubb ej klar), Alexander Johansson (fw, Mjällby AIF), Tobias Carlsson (b, BK Häcken, åter efter lån), Filip Bohman (fw, Trelleborgs FF), Rasmus Cronvall (fw, Varbergs GIF, lån), David Bendrik (mf, Varbergs GIF, lån), Jacob Redenfors (mf, Varbergs GIF, lån), Albin Winbo (mf, Cork City), Jaheem Burke (fw, Västerås SK), Robin Simovic (fw, Jeonnam Dragons FC).

FÖRSÄSONGEN

Trean i gruppen i Svenska cupen efter AIK och Västerås. Förlorade mot AIK med 0-3 och Västerås med 0-2 - och besegrade Östersund med 1-0. I träningsmatcherna har det blivit seger mot Värnamo, Astrio och Norrby. Förlust mot Gais, Tvååker och Utsikten. Oavgjort mot Falkenberg.

NYCKELSPELARNA

Centrala mittfältarna Ismet Lushaku och Luke Le Roux var två av lagets bästa spelare förra säsongen och kommer återigen att vara viktiga.

GENOMBROTTET

Ismet Lushaku. Bra bollspelare som flyter fram över planen. Har stora möjligheter att slå igenom.

FRÅGETECKNET

Nästan hela truppen lämnade, och nästan en helt ny har värvats in. Fjorton spelare har lämnat. Fjorton spelare har värvats in och fyra yngre har flyttats upp i A-laget. Det är en oerhörd spelaromsättning. Det är helt klart en utmaning för Jocke Persson att få ihop det med så mycket nytt.

SNACKISEN

Tränaren Jocke Persson brukar vara snackisen i Varberg. Inför årets säsong har han pratat om att man har använt 30 spelare på försäsongen. Och på frågan vem som kan slå igenom i laget så nämnde han elva olika spelare. Om Varberg har elva spelare som kan slå igenom i år? Njae.