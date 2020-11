Det är Dejan Kulusevskis höst - bara hoppas på en EM-sommar

För ett år sedan debuterade Dejan Kulusevski i A-landslaget. Han hoppade in i en betydelselös match mot Färöarna. Hösten 2020 har han själv tryckt sig in i startelvan och är numera cementerad.

När landslagsåret ska stänga är Sverige i Paris för att avsluta Nations League mot Frankrike. Fortsatt spel i A-divisionen ligger i potten. Startelvan läckte ut via Aftonbladet och som väntat var det enda skiftet att Viktor Claesson ersätter avstängde Albin Ekdal, men Claesson spelar till höger och Sebastian Larsson går in centralt.

Sverige har enkla förutsättningar för att bli kvar i A-divisionen. Gör bättre resultat än Kroatien som möter Portugal hemma. Just nu har lagen samma poäng, samma målskillnad men Kroatien har fler gjorde mål. Det svenska hoppet står väl till den maniske och skicklige Cristiano Ronaldo som jagar rekordet som meste landslagsmålskytt. Iraniern Ali Daei har 109 och portugisen har 102, men blinkar för omkörning.

Att möta världsmästarna och det ständigt talangspäckade Frankrike borta är ingen lätt uppgift. Med tanke på att fransmännen vann gruppen i lördags och spelschemat är pandemipressat så kanske, kanske det finns lite hopp. Det är dock litet, även om Sverige givetvis är stärkt av framför allt insatsen mot Kroatien i lördags kväll. Där Peter Wettergren hittade den där balansen som laget saknat och famlat efter.

Nu satt försvarsspelet och kändes som förr samtidigt som inte all kreativitet och offensivlust försvann. En inte helt lätt operation att få till, men det var uppenbart att Sverige blev tryggare med två mer defensivt inriktade mittfältare. Nu skiftar man en aning när Claesson ersätter Ekdal, men den förre Elfsborg-spelaren är drillad i Janne Andersson-tänk och kan lägga mycket kraft hemåt.

En rockad i lördags var att skicka upp Dejan Kulusevski på topp. Juventus-spelaren svarade med att placera in 1-0 och var ett ständigt hot. Tänk att det känns som så länge sedan Sverige inledde landslagshösten mot just fransmännen och Dejan Kulusevski utlöste en mindre folkstorm från sin position på bänken. Eller när han efter matchen använde ordet chockad.

Ja, det ledde till att alla fotbollsintresserade i Sverige, från Zlatan till männen på Twitter, kastade sig in i debatten om huruvida Janne Andersson kväver svensk fotboll, huruvida han är inkompetent samt både och. Matchen därefter var Kulusevski med från start och därefter har 20-åringen inte saknats i tävlingsmatcherna.

Ingen gör en Tomas Brolin längre. Det brukar heta så. Och det är väl inte korrekt att jämföra Dejan Kulusevski med Brolin sett till att den förre BP-talangen hade en stark första säsong i serie A innan han etablerade sig i landslaget. Samtidigt finns det klara paralleller med att bli självklara i landslaget.

För det är slående hur fort Kulusevski etablerat sig i Sveriges förstaelva. Det är rätt ovanligt att spelare kommer in och rycker åt sig en tröja i startelvan ganska direkt. Tomas Brolins explosionsartade utveckling från våren 1990 är ett ständigt exempel inför mästerskap, men som förbundskaptener brukar skjuta ner med en suck eller två.

Den då 20-årige Brolin hade försvisso spelat några säsonger allsvenskt för GIF Sundsvall i samband med att han gick fotbollsgymnasiet i staden och periodvis imponerat men även svajat. Det var flytten till IFK Norrköping när Giffarna fallit ur allsvenskan som gav ett lyft in i landslaget. Brolin gjorde tre mål i den allsvenska premiären mot Blåvitt. Totalt gjorde han sju mål på nio matcher den våren.

Förbundskapten Olle Nordin gav Brolin en möjlighet mot Wales i slutet av april. Vilket var rätt modigt av den annars fyrkantige Nordin men tidigare givne Johnny Ekström gick trögt i franska Cannes och det saknades alternativ. Brolin fick starta bredvid Mats Magnusson i det som var den sista landskampen innan VM-truppen skulle tas ut.

Brolin gjorde två mål mot Wales och var och under fyra år framåt var han en given centralgestalt i landslaget med VM-brons och EM-semifinal som höjdpunkter. Parma köpte Brolin efter VM 1990 där han gjorde det svenska målet mot Brasilien och det var ingen tvekan om att Sverige fått en ny och stor stjärna i landslaget.

Fredrik Ljungberg är en annan spelare som kom in och tog en startplats som 21-åring i EM-kvalet mot England 1998. Han släppte inte taget förrän han slutade tio år senare. Även Rasmus Elm klev in mot Portugal som nybliven 21-åring våren 2009 och etablerade sig i landslaget åren efter det. Så det finns några till alternativ men de flesta får växa in i det.

Bara att hoppas att Dejan Kulusevski fortsätter att excellera på ett liknande vis som han gjort hösten 2020. Han har fått bra med speltid i Juventus efter klivet upp från Parma och är även given i landslaget. Inget tyder på att den uppåtriktade kurvan ska vika ner. Snarare tvärtom. Samtidigt som man aldrig riktigt vet med unga spelare.

Efter kvällens slutsignal måste man vara ärlig med att det hänger en del frågetecken över landslaget. Inte så mycket spelmässigt som pandemimässigt. Planerna är VM-kval i mars, två träningsmatcher i maj/juni och ett EM-slutspel från 11 juni och en månad framåt.

Det är naturligtvis häftigt att tänka sig Dejan Kulusevski på väg mot ett mästerskap, men om coronapandemin har lärt oss något så är det att inte titta för långt fram i tiden. Utan istället fokusera på nuet och det är att Dejan Kulusevski startar på topp mot Frankrike i kväll. Vilket är något att se fram emot.