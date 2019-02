Lundh: Ett VM-arrangemang är rätt väg för att vilja ta ansvar

Helgens måste

Möter våren i London efter Chelsea-Malmö och tar under lördagen tåget till Leeds för Leeds-Bolton. Startar sedan på puben The Old Peacock för lunch följt av match och sedan en sväng i Leeds-natten.

Helgens avstå

Träning.

Veckans fotbollsdemokrati

För ett drygt år sedan drog PR-mannen Simon Strand i gång ett initiativ kring AIK och det ledde bland annat till ett välbesökt årsmöte och att AIK FF fick en annan styrelse än den valberedningen hade föreslagit. Sedan har det framkommit att året i föreningen knappast varit smärtfritt. I veckan kom valberedningens förslag på en ny styrelse, där ordförande Eric Ljunggren blev föreslagen som ledamot och Robert Falck föreslagen att bli ordförande. Nu har även Simon Strand skrivit om processerna kring AIK, om det nya förslaget och hur han ser att minoritetsägare i AIK Fotboll AB rundar föreningsdemokratin. Läs inlägget, för det är intressant och lärorikt även för andra föreningars medlemmar trots att man inte har exakt samma problematik. Inser givetvis att det är bökigt och jobbigt med en person som Simon Strand för de som vill styra och ställa utan frågor men det är samtidigt en föreningsdemokratisk välgärning att någon ger sig in i rörigheterna och försöker förklara och peka på brister. Återstår att se om Strand får fart i förslaget som han kallar ”Den Stora AIK-reformen”, men det blir återigen ett intressant årsmöte i föreningen.

Veckans smäll

Chelsea får transferstopp i två fönster för att man brutit mot reglerna gällande värvningar av unga spelare. Med tanke på att Roman Abramovitj inte får visum till England längre och ryktas vilja sälja klubben så kan det här skaka om klubben rejält.

Veckans läsarbrev

Hej Sluta löjeväckande artiklar nu. Du tror på fullaste allvar att det inte kommer mer än 3500 Chelsea supportrar på matchen? Lägg av med ditt löjeväckande hyllningar av MFF som är falskt. MFF har ingen chans på läktaren eller planen i London mot Chelsea. Chelsea vann enkelt i Malmö förra veckan trots fiaskot mot city. Det påverkar dem knappast mer nu hemma i London. Avgå falsk journalist

Svar: Vidhåller att Malmö FF hade ett gynnsamt läge sett till Chelseas kris och alla är rätt överens om att MFF-fansen dominerade både på läktaren och utanför Stamford Bridge.

Veckans Europa-placering

Sverige blir kvar på plats 22 i Uefa:s ranking efter länder vars lag deltar i cupspelet i Europa. Med tanke på att inga av länderna bakom har några lag kvar så stannar allsvenskan där inför sommarens nya vända med AIK, Norrköping, Malmö och antingen cupvinnaren eller Hammarby. Samtidigt krävs det rejäla resultat från svenska klubbar om man ska ta sig uppåt till Danmark på plats 15. Visionen om Nordens bästa liga är långt ifrån verklighet.

Veckans snabba PR-replik

IKEA var på hugget när Zlatan hyllade möbeljättens köttbullar. Fria köttbullar resten av livet var ingen dålig deal.

Veckans överreaktion

Herregud, Calle Halfvarsson spelade in en lite halvtaskig och ironisk video i ett norskt humorprogram och alla tappar huvudet. Ursäkter. Avståndstagande. En sak hade varit om han på egen hand snickrat ihop videon med lite polare för att håna Norge - inte ens då hade det varit så här farligt - men att han är del av ett humorprogram. Visst, Charlotte Kalla och andra hade säkert avstått men vi borde behålla några proportioner.

Veckans lågoddsare

Landslaget för damer laddar upp i Båstad inför avresan till Frankrike och VM. Varför det inte ens ger pengarna tillbaka. Jo, därför att bröderna Paulssons olika bolag Peab och Fabege har i många år dansat en yster dans med fotbollsförbundet och sedan flera år tillbaka tar Fabege SvFF:s förluster på Friends Arena. Återbetalningen blir då att man lägger sina landslagsläger i Båstad där Paulssons äger det mesta. Så gjorde herrlandslaget inför både EM 2016 och VM 2018 och nu damlandslaget inför VM 2019. Sedan är det även fina förutsättningar, men skälet är att Karl-Erik Nilsson o Co sitter i knät på Paulsson o Co.

Veckans glädje

Många klubbar och föreningar vässar sitt arbete vid sidan av planen och det är kul att läsa hur Hammarby fotboll hjälpt folk att hitta arbeten. Det är givetvis bara ett exempel på att svensk fotboll fyller en viktig samhällsfunktion.

Veckans boksläpp

I veckan var till slut Hasse Backes och John Walls bok om Marcelo Bielsa äntligen klar och det bjöds på allt från argentinskt vin till videoklipp från träningspass. Om ni är intresserade av boken om Bielsa finns mer info via länken.

Veckans medieintåg i svensk fotboll

Bonniers tidigare koncernchef Tomas Franzén är numera styrelseordförande för både Bonnier Broadcasting och Bonnier News. Nu är han även föreslagen som ledamot i AIK och det är lite speciellt med tanke på att han även leder verksamheter som TV4, C More, Fotbollskanalen, Expressen och Dagens Nyheter, även om Franzén själv tonar ner sin roll i företagens operativa verksamhet. Man kan även säga att det är lite av ett trendbrott för AIK att få in en sådan hög företagsledare i klubben.

Veckans moderna fotboll

Espanyol värvade den kinesiska fotbollsstjärnan Wu Lei och ett inhopp på tolv minuter drog 40 miljoner tittare i Kina. Fler än vad som såg El Clasico.

Veckans läsning

Fint reportage om Doncaster Belles som var dominanter i engelsk fotboll innan storklubbarna började plöja in pengar även i lag för kvinnor.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof. Tänkte bara höra om "Fotbollskanalen" har någon form av Miljöpolicy i er värdegrund eller process?? Detta med anledning av din artikel i Fotbollskanalen gällande matchen mellan ett lag från Skåne och Chelsea. Är det inte dags att börja åka tåg till de europeiska matcherna?? Ni skall kanske snacka med Greta Thunberg, hon har säkert fina tips. Bästa Hälsningar, Per G.

Svar: Faktum är att Bonnier Broadcasting nyligen tagit fram en ny miljöpolicy men i fallet med matchen i London hade jag omöjligt hunnit till den med tåg. Givetvis är det något som vi tar in i ekvationen men det är ju svårt att vara journalistiskt på hugget med tåg om det är längre sträckor.

Veckans nästa klubbdokumentär

Även Leeds United hakar på trenden och spelar in en dokumentär om året med Marcelo Bielsa. Återstår att se hur man skildrar "Spygate" och andra mer kontroversiella delar av säsongen.

Veckans läsarbrev III

I kväll när Hammarby spelar i svenska cup är taket stängt och med en inomhustemperatur på 16-17 grader. När sedan allsvenska börjar skall taket vara öppet och vi får sitta där och frysa i 4-5 plusgrader. Tänker man inget på publiken alls? Det är väl Fotbollförbundet som bestämmer i denna fråga? Jag undrar hur de tänker? Ove

Svar: Klubbarna äger denna fråga och i exempelvis AIK:s fall har man årsmötesbeslut att taket ska vara öppet för att man anser att fotboll ska spelas utomhus. I Hammarbys fall varierar det. En faktor som klubbarna måste väga in är pyrotekniken och det blir bökigt om taket är stängt.

Veckans siffror

60. Antalet betalande åskådare på VM-arenan i Brasilia och som inte ens är med på Copa America i sommar.

Veckans låt

”Love Will Tear Us Apart” – Joy Division.

Veckans Leeds United

Bolton hemma i starten av en ödesvecka där även Queens PR väntar borta på tisdag och West Bromwich hemma om en vecka. Tyvärr fler skador, nu i form av Kemar Roofe. Men Elland Road är utsålt inför mötet med Bolton och jag sitter själv på John Charles Stand som byggdes 1957. Den västra sidan av arenan är uppkallad efter spelaren som klubben sålde till Juventus för att finansiera bygget i slutet av 1950-talet. Det är en veritabel tidsresa att kliva in på en läktare som är över 60 år gammal.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof. Vilket Svenskt Landslag tror du skulle vinna om dom skulle fått mötas idag. Vm laget 94 eller Vm laget 2018? Det hade varit underbart att få se Vm laget 94 igen. Tias

Svar: Tror på VM 94-gänget som trots allt hade lite mer offensiv spets och faktiskt spelare som platsade på rätt hög nivå klubbmässigt.

Veckans poddintervju

Kommer en gäst även på måndag men presentation får vänta till i gryningen den dagen av olika skäl. Sedan tidigare finns närmare 220 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans moderna fotboll II

Manchester City köper en kinesisk klubb i form av Sichuan Jiuniu FC. Om ni vill läsa tankarna bakom Citys expansion med lag i USA, Japan, Australien och nu Kina är detta en bra artikel.