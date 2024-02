Lundh: Känslorna kring Reinfeldt gör bevakningen av SvFF-basen svårare

Helgens måste

Cupen sparkar i gång för herrarna. Lördag, söndag och måndag är det matcher i cupens gruppspel. Häcken, Malmö, Hammarby och BP kliver in redan på lördagen. Här är Fotbollskanalens tips. Har även köpt Jonas Malmborgs bok om Klarna och den ska plöjas.

Helgens avstå

Skidskytte-VM. Fiasko. Inte ens SVT:s stjärnreporter Johan Kücükaslan kan få fart på mästerskapet.

Veckans garanterade sätt att fylla Friends Arena

Sverige-Serbien 8 juni blir den officiella avtackningen av Zlatan Ibrahimovic. Då kan åtminstone fotbollsförbundet sälja ut Friends Arena en gång under 2024. Klart att han ska tackas av och det kan bli en mäktig kväll, men man kan undra hur Serbiens supportrar kommer att låta när Sveriges störste spelare genom alla tider tackas av. Just Serbien är kanske inget klockrent val för Zlatans avtackning.

Veckans hoppingivande kväll

Stiftelsen Sverige United hade sin galakväll Guldhanden under torsdagen där delade ut tre stipendier bland nio nominerade eldsjälar. Alla nominerade är personer som gör oerhörda insatser för medmänniskor och samhället med fotbollen som verktyg och det är hoppfullt att höra om deras arbete. Läs om de olika nominerade här. Det är en priskommitté med Anders Bengtsson från Offside, landslagsmålvakten Zećira Mušović, fotbollsspelaren Ivo Pekalski, expertkommentatorn Irma Helin Zibanejad och elitdomaren Mohammed Al-Hakim som väljer vilka som blir nominerade och därefter tar ut tre som får stipendierna Guldhanden, Silverhanden och Bronshanden som ger 50 000, 30 000 och 20 000 var. Inte avundsjuk på Anders Bengtsson & Co för det är inga lätta val men 2024 var det Mohammed Ali, Gottne IF, Örnsköldsvik som fick Guldhanden, Erik Dahlgren och Jonas Cherkani, Fisksätra IF, som fick Silverhanden och Aida Vajraca, Lunds BoIS, som fick Bronshanden.

Veckans PR-kampanj ur den högre skolan

Svenska Fans har sedan många år en årlig omröstning kring sportjournalister som kallas Guldskölden. Det är en tvåstegsraket där läsare och användare först får nominera kandidater i en rad kategorier och därefter ska man rösta bland de nominerade för att utse en rad vinnare. Det hela kopplas till att SvenskaFans matar ut de olika stegen på sociala medier vilket får sportjournalister att sprida att de är nominerade och samtidigt ge SvenskaFans en hel del genomslag. Lägg till att många medier gör artiklar om att tidningen X eller mediahuset Y kan göra storslam med alla sina nominerade. Jag kan undra hur många röstande det varit när SvenskaFans tagit fram 80 kandidater i tio olika kategorier – antalet röstande redovisas inte – men kan bara konstatera att den som tog fram konceptet en gång i tiden var oerhört smart. Att gå på bekräftelsebehovet i mediabranschen är mitt i prick även om man kan misstänka att antalet som röstat är ganska lågt. Sedan är det ett bra kliv av SvenskaFans att man till i år tagit även fram kategorier för både män och kvinnor.

Veckans film

”Ett hjärta är alltid rött” skildrar Imperiets uppgång och fall. Oerhört fin film och ett vasst tidsdokument av Balsam Hellström. Se den.

Veckans skilda världar

Malmö FF och AIK presenterade sina ekonomiska resultat för 2023 under fredagen. MFF klarade av att gå en miljon plus trots inget Europa-spel och rejäla satsningar i både spelarförvärv och i klubbens infrastruktur. Förklaringen var Hugo Larsson som bidrog till ett transfernetto på 106 miljoner kronor. Även om de likvida medlen sjunkit rejält (är det egna kapitalet på rekordnivå i form av 702 miljoner. Betydligt jobbigare för AIK som förlorade 27,8 miljoner och det går att förstå varför man behövde sälja Jonah Kusi-Asare (vars effekt kommer på 2024). Det är uppenbart att valet att anställa Manuel Lindberg och sedan låta honom både vara klubbdirektör och sportchef med en rad värvningar som inte lyckades blev en dyr felsatsning. Klubben tvingades värva nytt under sommaren för att få ordning på truppen och hänga kvar.

Veckans pingismatch

Otroligt nog skadade Heung-Min Son fingret när han hamnade i bråk med unga lagkamrater i Sydkoreas landslag som smet från en middag inför match för att spela bordtennis. PSG-anfallaren Lee Kang ska ha varit involverad. Ovanpå det föll Sydkorea mot Jordanien i semifinalen som följde bråket. Känner inte till något pingisbråk sedan Erik Edman sparkade in en vägg efter en förlust mot Andreas Isaksson under VM 2002. Det kostade Edman 30 000 kronor.

Veckans auktion

Kylian Mbappé är kontraktslös och lämnar Paris SG i sommar.

Veckans jakt på en svensk Fabrizio Romano

Better Collective är en dansk koncern som är på offensiven i form av uppköp för att bli en av världens ledande digitala företag kring sportbevakning. Då kan man sedan tjäna pengar på att leverera kunder till spelbolag. I Sverige har man på senare år köpt Fotbolldirekt och SvenskaFans men finns i många andra länder. Nu verkar man vara ute efter en Fabrizio Romano-liknande journalist i både Danmark och Sverige för att förstärka sina plattformar med silly season-material. Kanske dags för en ”Here we go” inom kort kring någon av de svenska journalisterna som är aktiva på transferområdet.

Veckans hedervärda klubb

Bologna betalade Sinisa Mihajlovic lön kontraktstiden ut trots att den tidigare tränaren gick bort. Han fick sluta som Bologna-tränare september 2022 och gick bort i december samma år efter att ha förlorat mot leukemin.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Till att börja med vill jag klargöra att jag är ungdomsledare i en av Solnas mindre fotbollsföreningar. Efter att ha lyssnat på 16 avsnitt av din serie Blågul Framtid (en bra serie som på ett tydligt sätt belyser några av problemen med fotbollsutvecklingen idag) där alla som kommer till tals är överens om vikten av tillgängliga planer och fotbollshallar, både för spontanfotboll för de som förespråkar bredd och lek och för träningsyta för de som talar varmt om elitsatsningen, så blir jag mycket förvånad när jag lyssnar på din intervju med AIKs VD Fredrik Söderberg och att du inte ställer en enda kritisk fråga till honom när AIKs nya anläggning för herrar kommer på tal. Bakgrunden är att Råstasjöns IP i Solna är hem åt 100-tals ungdomar som varje vecka nyttjar de 4 planerna varenda kväll och helg, både för spontanfotboll och organiserad träning/match. Nu ska de flytta på sig för AIKs herrar som kommer nyttja den ytan endast några timmar om dagen. Finns det andra platser att spela fotboll på för ungdomarna i närområdet? Nej, närmaste plan för dem är Skytteholm, som redan är extremt uppbokad. Det hade varit ett utmärkt tillfälle att ifrågasätta den verkliga viljan till att förbättra träningsmöjligheterna för alla barn och ungdomar och se om det faktiskt finns någon handling bakom de tankar som Kim Källström, Erik Edman m.fl. säger är så viktigt för svensk fotbolls framtid. Söderberg nämner att tanken var ursprungligen att flytta till Skytteholm men att det skulle få negativa konsekvenser för barn och ungdomsfotbollen, men att flytta till Råstasjön är minst lika skadligt men då den platsen är mycket värdefull för AIK (för att i marknadsföringssyfte synas och finnas precis intill nationalarenan och Svenska Fotbollförbundet) så bortser Söderberg helt från det. Detta visar på att de styrande klubbarna i SEF inte alls bryr sig om ungdomsfotbollen utan enbart den egna akademin och herrlaget, föreningarna styrs som ett företag med vinstintresse (iaf i Stockholm) och har ingen tanke på fotbollens bästa i stort och detta är kärnan i problemet. Jag hade en förväntan på att du skulle ställa Söderberg mot väggen i denna fråga men blev mycket besviken när du missade den chansen. Var inte frågan viktig för dig heller? Mvh, Daniel

Svar: Har ingenting med att frågan inte är viktig. Det var tråkigt att jag missade att ställa den och jag hade inte full koll på följderna av AIK:s nya träningsanläggning. Kan tyckas dåligt men tyvärr omöjligt att ha alla möjliga vinklar täckta. Beklagar det, men jag kunde inte bättre.

Veckans moderna fotboll

Pepsi tar klivet in som guldpartner till saudiska ligan. Sedan tidigare är läskjätten sponsor även till Champions League.

Veckans film II

Dokumentären om Cornelis Vreeswijk som Magnus Gertten gjort är oerhört stark. ”Somliga går i trasiga skor” berättar om trubaduren som flyttade från Holland som tolvåring och blev oerhört stor i Sverige.

Veckans Israel-Palestina-frågan

13 EU-parlamentariker har skrivit brev till Fifa och Uefa och kräver att Israel stängs av från internationell fotboll. Skälet är kriget i Gaza. Främst är det irländska och spanska parlamentariker på vänsterkanten. Ingen svensk. Däremot har svenska bouleförbundet, som är medlem i RF, skrivit till sina internationella organisationer och uppmanar till att införa samma sanktioner mot Israel som mot Ryssland. Varken Uefa eller Svenska fotbollsförbundet stöder den linjen. Israel spelar EM-playoff mot Island och matchen spelas i Budapest då Uefa tagit beslut om att inga matcher kan spelas i Israel. Skulle Israel vinna möter man vinnaren av Bosnien och Ukraina på bortaplan. Om Ukraina vinner spelas landets hemmamatch i polska Wroclaw.

Veckans riskkapitalister under tryck

Delar av den tyska ligaföreningen, DFL, som utgörs av klubbarna i Bundesliga och Bundesliga 2 har i ett par omgångar försökt få in riskkapital. Man vill starta ett bolag som ska ha hand om både media- och kommersiella rättigheter och sedan sälja en del av den för att ta in kapital. Första försöket stupade efter supportrarnas protester. Även den andra försöket är i gungning när endast CVC Capital (som köpt in sig i liknande bolag för La Liga och Ligue 1) återstår efter att DFL ratat svenska EQT och nu även valt bort Blackstone. Lägg till att det är fortsatta protester från tyska supportrar och det regnade in tennisbollar i samband med matcher de senaste dagarna.

Veckans läsarbrev

Hej! Pratas det inte väldigt lite om att det inte finns någon naturlig ersättare till Robin Olsén när han har gjort sitt? De senaste 35 åren har vi ju haft tämligen givna målvaktsettor (eventuellt lite anmärkningsvärt att det bara är fyra stycken under alla dessa år; Ravelli-Hedman-Isaksson-Olsén), men nu känns det skralt... Vänliga hälsningar, Jesper

Svar: För det första vill Olsen köra vidare och för det andra brukar det ge sig när en ny målvakt väl får chansen. Viktor Johansson gör det fortsatt bra i Rotherham och Leopold Wahlstedt fick mycket speltid i Blackburn under Jon Dahl Tomasson. Det finns andra frågor som är viktigare än just målvakten om vi talar svenska landslaget. Först en förbundskapten och sedan en backlinje.

Veckans Leeds United

Ny och imponerande seger borta mot Swansea vilket var den sjunde raka i ligan. Tufft möte väntar mot ett fysiskt Plymouth i den tidiga lördagsmatchen och prövade Leeds-supportrar väntar på smällen. Klubben ägs numera av San Francisco 49ers riskkapitalbolag (49ers Enterprises) och det var många kring Leeds som välkomnade det. En del av den amerikanska NFL-klubbens planer kring Leeds United är en ny arena vilket både ska öka kapaciteten från 36 000 och höja komforten (ena långsidan är från slutet av 1950-talet). Med det i åtanke var det rätt skrämmande att lyssna på hur det gick till när 49ers byggde en ny hemmaarena i podden The Journal. Det är ingen vacker historia med stämningar, 49ers inblandning i politikens värld, läckta dokument och en djup och infekterad konflikt mellan Santa Clara och klubben.

Veckans låt

"Jonnie" – Kal P. Dal. Måste se filmen!

Veckans siffra

150. Så många gånger fler biljetter har Inter Miami (läs: Lionel Messi) sålt inför 2024 jämfört med 2023. Det är biljettföretaget Stubhub som har statistiken som även visar att MLS sålt 7 gånger så många biljetter som vid samma tid 2023, att Inter Miami är del av alla de 25 mest eftertraktade matcherna och att det är biljettköpare från 44 olika länder.

Veckans poddgäst

Rosa Kafaji är gäst och Häckens supertalang talar om att försöka slå sig in i landslagets startelva, om att tro på sig själv, om framfarten i Champions League och att leva med förvätningar. Det finns över 425 poddintervjuer sedan tidigare och du hittar dem alla här. God lyssning!