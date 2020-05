Lundh: Serien ska bara i gång – allt för att överleva

Helgens måste

Kriga på med min bok.

Helgens avstå

Sol, bad och natur.

Veckans statistik

För knappa tre år sedan var Jörgen Lennartsson orolig för svenska tränare och ett bristande tålamod i svensk fotboll. Den då sparkade Blåvitt-tränaren ansåg att svensk fotboll var på fel väg. Det är möjligt att det är så och att bristande kontinuitet är det största hotet. Samtidigt var det intressant att i veckan ta del av statistik som visade att allsvenskan var den liga i världen som har minst tränaromsättning sedan 2015.

I snitt har de allsvenska klubbarna sedan 2015-2019 bytt tränare 2,6 gånger och det talar väl för att trenden med dåligt tålamod och minskande makt för tränarna även finns i Sverige, men att klubbarnas ledningar håller emot bättre här. I botten finns Bolivia, Tunisien, Algeriet, Saudiarabien och Bosnien där snittet är över ett tränarbyte per säsong. I de stora ligorna är snittet 4,6 i La Liga, 3,9 i serie A, 3,8 i Bundesliga, 3,4 i Frankrike och 3,2 i Premier League. Norge och Danmark är rätt nära Sverige med 2,8 skiften respektive 2,9. Tolka mig rätt, det är klart att det är bättre att ge tränare tid men det kan vara viktigt att inse att allsvenskan är bättre än de andra ligorna.

Veckans Fotbollsfredag

Gusten Dahlin och jag gästas Avspark för programmet 18:00 på C More och Fotbollskanalen och det går givetvis att se i efterhand. Niclas Carlnén, Simon Thern och Zećira Mušović tillhör gästerna.

Veckans moderna fotboll

World Trade Organisation har nu kommit fram till att Saudiarabien kapat sporträttigheter från Qatar. Något som kan sätta stopp för ett saudiskt övertagande av Newcastle United. Heja.

Veckans chock

Anders Tegnell tar en bärs på Stureplan inför ett gästspel i Aktuellt. Bärs! Stureplan! Inför Aktuellt!

Veckans solkiga jubileum

I veckan var det fem år sedan schweizisk polis stormade in på lyxhotellet Baur au Lac i Zürich och grep sju fotbollshöjdare som hade olika uppdrag inom Fifa. Detta vara bara dagar innan Fifa:s 65:e kongress, Efterskalvet var kraftfullt och amerikanska myndigheter som låg bakom upprullningen av korruptionen har faktiskt dömt ett helt gäng personer, både förtroendevalda och affärsmän. Sedermera klev Fifa-basen Sepp Blatter och han blev precis som Uefa-basen Michel Platini och Fifa:s generalsekreterare Jerome Valcke avstängd från fotboll under en rad år. Man önskar att det hade varit starten för en ny och renare era för världsfotbollen men väldigt lite har ändrats. En ny schweizare i form av Gianni Infantino har förvisso tagit över som Fifa-president och möjligen gjort en del på ytan men i Schweiz har rättsprocesserna avstannat. Infantino har sett till att utöka VM från 2026 till 48 lag och det genererar gott om röster runt om i världen och han försökte även tvinga Qatar att utöka VM 2022. Sedan har Infantino utkämpat en kamp om makt och pengar med Uefa och det är bara för fotbollen att tacka gudarna att schweizaren inte fick igenom sitt förslag att sälja inflytande över allt från turneringar till arkiv och souvenirprylar i ett avtal värt mellan 200 och 250 miljarder kronor. Bakom uppgörelsen stod japanska Softbank som nu går på knäna och dessutom Saudiarabien. Tyvärr finns det alldeles för lite för de bestämmande att vinna på att öppna upp Fifa och reformera organisationen. Fotbollens dragningskraft är också dess största makt och de som styr den kan tillskansa sig många förmåner och det vill man inte avstå ifrån. Så USA:s ingrepp var förvisso välkommet men det ändrade inte så mycket. En bra twitter-tråd i ämnet.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Här kommer ett tips på båda långa och korta klipp som är från dåtidens fotboll från 1930-talet och framåt. Nostalgi och helt andra tidseror är klippen ifrån som gör att man blir alldeles varm och glad. Något för nostalgikern att se. Erik

Svar: Stort tack. Kul och häftigt att följa en del gamla rariteter i fotbollssammanhang. Hittade till och med min farfar på ett klipp från Landskrona 1947.

Veckans följa John

Bundesliga var först ut. Danska ligan är i gång igen precis som att serbiska och polska ligan. Premier League drar i gång verksamheten i mitten av juni. Likaså serie A. Även La Liga är på gång. Tydligen är alla överens om att det funkar. Bakslag? Återstår att se hur man hanterar det. Klart är att miljarderna styr. Det handlar om att minska förlusterna. Annars hade väl fler ligor för damer spelats klart…nu är bara den tyska ligan för damer på gång.

Veckans notering

Vad har Malmö FF sagt till de lokala medierna? Häromveckan var det Stockholms-baserade Daniel Kristoffersson på Expressen som hade intervjun med Franz Brorsson om hur Uwe Rösler stängde in honom på toaletten. För övrigt en nyhet Sydsvenskan inte ens skrivit än. Under fredagen hade Sportbladets Johan Flinck ett avslöjande om bråk mellan Rasmus Bengtsson och Jon Dahl Tomasson samt om Romain Gall som vägrat åka med på U21-match. Flinck finns förvisso i Skåne (Helsingborg) men är inte en av de reportrarna som är på varje MFF-träning.

Veckans fråga

Hur resonerar ligor och klubbar i Frankrike, Nederländerna, Skottland och Belgien? Ligaspelet avblåst för säsongen. Räkna med juridiska processer kring hur det slutade i de länderna.

Veckans journalistik

Gillar att DN följer upp Johan Gieseckes fakturor. Offentlighetsprincipen är ganska bra, trots allt. Tänk om vi haft mer insyn i idrottens värld.

Veckans förlängning

Veckan efter att Peter Gerhardsson fick förlängt kontrakt så fick även Janne Andersson det. Nu har man knutit till sig herrarnas förbundskapten över EM 2024. Inte mycket att prata om sett till resultaten Sverige gjort under hans ledning. Dessutom kan man inte bortse från att landslaget tagit in närmare 280 miljoner kronor under hans ledning. Har tidigare skrivit om att han är lönsam för svensk fotboll.

Därför är det ganska självklart att förlänga och svensk fotboll har haft en tradition att försöka knyta upp sina förbundskaptener i god tid. Dessutom väntar intensiva år med EM 2021 och ett VM-kval som skulle starta 2021 men kanske sträcks ut till 2022. Då kan det vara bra att säkra Janne Andersson som har fått en del förfrågningar utifrån men trivs oerhört bra på kansliet i Solna. Om man betänker att han 2018 tjänade 5,4 miljoner och under 2017 tog in 4 miljoner så har han det väldigt bra som förbundskapten. Lönen lär i alla fall inte gå ner, även om en del är prestationsbundet, och nu vet han att det rullar på minst över EM-kvalet 2023.

Veckans grumligheter kring Fifa

Fifa-basen Gianni Infantino tog privatjet. Även svenske rådgivaren Mattias Grafström som är vice generalsekreterare i Fifa är involverad.

Veckans avundsjuka

Skulle vilja kunna skriva som Guardians Marina Hyde. Ta bara krönikan om premiärminister Boris Johnsons rådgivare Dominic Cummings som bröt mot karantärnreglerna. Världsklass. Hon är sanslöst vass.

Veckans sorg

Återigen ett sorgligt exempel på amerikansk polisbrutalitet mot svarta. Det kostade George Floyd livet. Bra att många idrottare tar ställning och lyfter frågan. Från LeBron James till Alexander Isak. Apropå det kan det vara värt att ta del av en ny intervju med Lilian Thuram som jobbar mot rasismen.

Veckans journalistik

Inte helt lätt att intervjua Woody Allen med tanke på anklagelserna mot honom, men Guardians Hadley Freeman gör en stark insats. Intressant läsning som ger en del perspektiv.

Veckans fajt

Twitter vs Donald Trump.

Veckans öppning för en flytt till Manchester United

I veckan gick norske anfallaren Joshua King tillbaka till sin tidigare agent Jim Solbakken. I Norge är det välkänt hur tajt Solbakken är med Ole-Gunnar Solskjaer som är manager för United. Kanske kan det öppna för Kings drömflytt tillbaka till Manchester United? Det var på gång i vintras men då föll det. Norske King har tillhört United som ung och skrev på för klubben som 16-åring men fick aldrig spela A-lagsfotboll och gick till Blackburn Rovers.

Veckans klubb som hakar på en given trend

Örebro SK drar i gång en damverksamhet när division 1-laget ÖSK Söder går upp i ÖSK Fotboll. Tänk att det som plötsligt är så självklart i en rad allsvenska herrklubbar dröjt så länge.

Veckans anmälan

Fotbollskanalens Martin Petersson har tidigare granskat Kian Karam som i varje fall emellanåt arbetar som förmedlare. Den granskningen kan ni läsa här. Nu har SvFF anmält Öster för att man använt Karam som förmedlare trots att han inte är förmedlare. Det är rörigt och sådan är tyvärr fotbollsvärlden.

Veckans äntligen

Fifa har stängt av Haitis förbundsordförande i 90 dagar. Yves Jean-Bart anklagas för att ha tvingat till sig sex med damspelare. Härvan avslöjades av Guardian i april men reaktionerna har dröjt.

Veckans avsked

BW 90 gjorde inte bara positiva avtryck innan klubben gick i konkurs. Bland annat var det tal om riggade matcher. Nu är i varje fall hemmaplanen såld och det ska bli annat än fotboll på Bjärsjölagårds IP, enligt Sydsvenskan. Man plöjer upp planen för att odla humle och göra spirulina. För övrigt i BW 90 som Kingsley Sarfo spelade innan han gick till Sirius.

Veckans gästspel och icke-gästspel

Deltog i en debatt om sportjournalistiken och corona i Radiosportens regi. Richard Henriksson var moderator och Johanna Frändén och Markus Boger var också med. Går att lyssna på i efterhand här. Discoverys sportchef Hanif Hosseini uteblev med kort varsel till en debatt som varit aviserad i flera veckor. Tyvärr avstod Discovery även att diskutera sportjournalistik och spelbranschen när Publicistklubben bjöd in till debatt tidigare i år. Trist att en sådan tung aktör på sportens område inte vill delta i diskussioner om publicistik.

Veckans låt

”Words” – GRANT.

Veckans siffror

200. Antalet miljoner pund som Premier League-klubbarna ombedes att skänka till klubbarna i Championship, League 1 och League 2. Allt för att hjälpa klubbarna att överleva. Handlar om ungefär 2,4 miljarder kronor.

Veckans Leeds United

För 45 år sedan blev Leeds blåst på ett mål i Europacupfinalen mot Bayern München. En mäktig volley av Peter Lorimer. Offside? Inte en chans. VAR fanns tyvärr inte på den tiden.

Veckans poddintervju

Hammarbys nyförvärv Abbe Khalili är gäst. Mittfältaren talar om när han slutade med fotbollen efter att ha blivit blåst av en agent, om att välja Hammarby, om bonusar och spel turkiska ligan och om målet att spela EM 2021. Sedan tidigare finns närmare 270 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken och lyssna.