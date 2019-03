Lundh: Tiden före avspark är den bästa - då finns hoppet kvar

Helgens måste

Allsvensk premiär på söndag. Slår ut allt annat. I CMore med start 14:00 och sedan väntar AIK-Östersund 15:00 och Helsingborg-Norrköping 17:30.

Veckans tips

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6. Djurgårdens IF

7. Helsingborgs IF

8. IF Elfsborg

9. Kalmar FF

10. GIF Sundsvall

11. Östersunds FK

12. IFK Göteborg

13. Örebro SK

14. IK Sirius

15. AFC Eskilstuna

16. Falkenbergs FF

Veckans läsarbrev

Hej! Alla spelare passar inte i alla lag.. Så varför har vi inte ett trading system ala NHL i fotbollsallsvenskan? Redan i dag köper vi och säljer spelare... Så att det skulle vara fult eller kommersiellt kan det inte vara.. Tycker det skulle vara roligt för det skulle skapa mer media, mer press om allsvenskan.. Roligare att följa.. Sedan varför har vi 51 % regeln? När andra länder har privata ägare.. Med pengar... Så pratar vi om föreningar.. Låter som en bokklubb.. Mvh Roger

Svar: Dels måste Sverige precis som övriga länder följa Fifa:s regelverk för transferfönster med ett längre mellan säsonger och ett kortare under säsong, dels är en klar och stor majoritet i både svensk fotboll och svensk idrott för bevarandet av 51-procentsregeln… Kan även vara på sin plats att poängtera att Tyskland har 51-procentsregeln med några få undantag och de klubbarna har inga problem att ta fram pengar… Dessutom är FC Barcelona och Real Madrid klubbar där medlemmar är med och styr verksamheten…

Veckans kontrakt

Ole Gunnar Solskjaer får köra på med Manchester United. Kanske inte så överraskande efter den våren, men samtidigt lite svårt att förstå att klubben inte hade mer tålamod.

Veckans läsning

Bloggen Osynliga Handen drivs av ekonomen Kristof Vogel och hans genomgång av Östersunds FK och restaurangbyggnadens betydelse för elitlicensen är intressant. Ska sägas att Vogel inte är ÖFK-supporter utan håller på en 08-klubb som finns i de södra delarna av huvudstaden. Norske journalisten Andreas Selliaas bloggar regelbundet om frågor kring idrottspolitik och ekonomi, och i veckan skrev han om vägen mot ett Champions League där storklubbarna bestämmer ännu mer.

Veckans moderna fotboll

Lilla Eibar hade inte kapital nog för den spanska förstadivisionen när man gick upp 2014. Den katalanska klubben drog i gång en kampanj - Defiende al Eibar – och över 10 000 bidrog till grundplåten kring 18 miljoner kronor och sedan har man hängt kvar, om än med lite tur första året då det hängde på att en annan klubb blev tvångsnedflyttad. De tre senaste åren har klubbens omsättning vuxit med 44,1 procent och Eibar finns därför med på Financial Times lista över Europas snabbast växande företag.

Veckans överraskande

Juventus ratar USA för träningsmatcher på grund av våldtäktsanklagade Cristiano Ronaldo men kommer till Stockholm och Friends Arena för match mot Atlético Madrid. Något Friends har reagerat på och risken är överhängande att det är vad det kommer att snackas om när den italienska storklubben kommer hit i sommar.

Veckans årsmöte

Svenska Fotbollförbundet anordnar årsmöte 115 under lördagen för att bland annat återvälja Karl-Erik Nilsson för ytterligare två år som SvFF-bas. Han har nu suttit i sju år och den övre gränsen är tolv år. Dessutom ska trion Lars-Christer Olsson, Bert Andersson och Jörgen Eriksson återväljas som ledamöter i styrelsen, om valberedningens förslag går igenom. Exakt noll motioner har inkommit. Dessutom ska man fastställa årsredovisningen och disposition av resultat. Kröningen av dagen är en kamratmåltid på kvällen. Lär blir mer klang och jubel än på många år då VM-framgångarna och segern i Nations League gav närmare 200 miljoner kronor i prispengar för ett förbund som haft kvarnstenen Friends Arena runt halsen i många år.

Veckans program

Deutsche Welles program Kickoff leds av kanadensiska fotbollsspelaren Danya Barsalona och i samband med att den svenska filmen "Fotboll i nöd och lust" om FC Rosengård visades i Berlin intervjuade Barsalona Klas Tjebbes som tidigare var klubbchef i FCR på temat om var Champions Leagues pengar tar vägen. Värt att se nio minuter om det.

Veckans satsning

ESMG som bland att har SvenskaFans, Fotbolldirekt och en hel del andra sajter i sitt stall satsar under 2019 på division 1-serierna. Allt för att lyfta två serier som är verkligt utmanade för föreningarna då kraven när det gäller resor och träningstillfällen är höga men intäkterna är små. Ska bli intressant att följa.

Veckans fråga

Hur gör domarna med medier när allsvenskan startar? Går man åt Uefa-hållet och stänger till eller fortsätter man att svara på frågor, vi lär få se när allsvenskan drar i gång.

Veckans lönelista

En del av svensk fotbolls olika makthavare har rätt bra betalt. Däremot är det knappast orimligt att förbundskaptener vars landslag drar in stora pengar till SvFF får en del av intäkterna. Kollegorna Martin Petersson och Sebastian Pearson har kollat löner i svensk fotbolls toppskikt.

Veckans utvandrare

Jens Fjellström har inte bara börjat scouta för Danmark utan han har nu dragit till Kanada en månad för att försöka utveckla fotbollsanalysen åt Sportlogiq som är framför allt jobbar med ishockey och NHL. Onekligen en spännande flytt för den tidigare MFF-tränaren och C More-experten.

Veckans moderna fotboll II

PSG-basen Nasser Al Khelaifi är inte bara nybliven medlem i Uefa:s exekutivkommitté. Han är även indragen i en härva med betalningar som påstås vara i utbyte mot friidrotts-VM i Qatar. Sedan tidigare är han indragen i en härva kring köp av VM-rättigheter till Bein Sports och där det ska ha betalats pengar till beslutsfattare.

Veckans holländare

Louis van Gaal tar inga fångar i en intervju med BBC efter att han bestämt sig för att sluta som tränare.

Veckans siffror

51. Antalet procent av aktierna i FC Helsingör som amerikanen Jordan Gardner och ytterligare fyra investerare köper och därmed tar man makten i klubben. Man vill använda Helsingör som nu ligger i den danska andraligan för att placera och utveckla amerikanska talanger i dess akademi. I förlängningen vill man se spelarna i A-laget och det ska vara ett sätt för amerikanska spelare att slussas till klubbar i Europa. Jordan Gardner är sedan tidigare en mindre delägare i Swansea och irländska Dundalk.

Veckans låt

"Självmedicinering" - Hurula.

Veckans Leeds United

Millwall väntar hemma lördag eftermiddag. Åtta matcher kvar.

Veckans poddintervju

Moldes svenske veteran Mattias Moström är gäst och talar om Ole Gunnar Solskjaers storhet som tränare, om varför Norge-flytten räddade Moströms karriär, om nobben av Kalmar FF och den starka relationen till AIK. Sedan tidigare finns över 220 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.