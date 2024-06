EM-RAPPORTEN: "England lär bli slaktat igen"

SLARVIGT ENGLAND

Ett pressat men obesegrat England, som fått rejäl kritik i hemlandet för sin start på EM, skulle ut och visa vad de går för mot Slovenien. Det var nu Gareth Southgates mannar skulle ta en övertygande seger, ro hem gruppsegern och få fart under vingarna i det här mästerskapet. Men nej, matchen i Köln började svajigt. Det var slarvigt, såg passivt ut och Slovenien tilläts faktiskt ta sig fram till rätt spännande situationer på Englands planhalva under den första halvleken. Det är klart att det totalt sett syntes att England har ett bättre lag men varje gång det kändes som att en farlighet var nära misslyckades man med någonting litet tekniskt - och det förstörde allt.

FODEN EN SYMBOL

Jag tycker att Manchester City-stjärnan Phil Foden symboliserar min bild av England just nu. Han har spelat i en roll som är mindre lämpad för honom, inte fått ut någonting i EM och därför blivit ifrågasatt. Mot Slovenien fick han återigen (åtminstone innan paus) agera vänsterytter och en sådan som hamnar långt ute på kanten, inte någon som sniffar upp fina ytor centralt, och jag tycker att det syns hur hans självförtroende är skadat. Han försöker, men det är något som inte stämmer. Tidigt in i den här matchen blev han halvt frispelad på sin vänsterkant men istället för att kuta allt vad han hade framåt och bryta in i planen för att komma till en väldigt bra avslutsmöjlighet sökte han ett ganska svagt inläggsläge. För mig sa det allt om hans mentala status just nu. De engelska spelarna ser rädda ut.

LÄR BLI SLAKTAT PÅ NYTT

Det är inte konstigt att det enorma trycket som finns på det här engelska landslaget påverkar spelarna. Ex-stjärnorna som tjänar stora pengar på att prata i tuffa rubriker i tv och podcasts är i princip fler än antalet människor som bor i Sverige. Men inte ens en sådan spelare som Jude Bellingham ser ut som sig själv för tillfället. I andra halvlek dominerade England bollinnehavet och etablerade mycket spel på offensiv planhalva, men även då saknades spetsen som ett lag på deras nivå bara ska ha. Hur som helst lyckades de greja ett kryss och på så vis säkra gruppsegern, vilket innebär att man slipper den svåra halvan av slutspelsträdet. Nu kommer inte England stöta på varken Frankrike, Tyskland, Portugal eller Spanien innan en eventuell final. MEN, England lär bli slaktat i brittisk press oavsett. Det här var inte en insats som skrämmer slag i motståndare eller ger varken en intern eller extern känsla av att laget är på rätt väg.

För övrigt var det fina scener när Slovenien firade avancemanget till åttondelsfinalen efter slutsignalen. En stark bedrift!

ENGELSMÄNNEN VAKNADE SENT

Redan på uppvärmningen var de slovenska supportrarna på plats, som fyllde ungefär en kortsida, taggade för match. De var inne tidigare än de engelska supportrarna och höll igång på läktarna. Under själva matchen, framför allt i första halvlek, hördes de också klart mest. De engelska supportrarna var sömniga och gissningsvis påverkade både av spelet och alkohol (det har varit ett rejält krökande i Köln). I paus hördes spridda burop och supportrarnas tro på det här laget kändes där och då inte särskilt stark. Men i den andra halvleken vaknade engelsmännen och under en relativt lång period tog de över arenans ljudkuliss med en och samma ramsa.

BISARR BEVAKNING

Under tisdagen publicerade Daily Mirror en artikel som de rubricerade som en så kallad ”exclusive”, en egen nyhet. Texten är bisarr men också väldigt talande för hur ALLT som det engelska landslaget gör blir synat in i minsta detalj. Tidningen har nämligen, med hjälp av en kroppsspråksexpert, analyserat en video på när spelarna klev ombord på bussen till Köln. Hennes slutsats: att laget saknar energi, motivation - och petade Jack Grealish. Ja, för mig säger den artikeln det mesta om den helt unika miljön som de engelska spelarna verkar i.