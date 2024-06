EM-RAPPORTEN: Spalletti slår tillbaka: "Väldigt ledsen och besviken"

VILT TYSKT FIRANDE

Tyskland vann öppningsmatchen i München, dit jag i skrivande stund är på väg, under gårdagskvällen. Det märktes även i Wiesbaden där jag befann mig. Efter slutsignalen och en bra bit efteråt körde ett större antal bilar runt och tutade och härjade. Det skreks "DEUTSCHLAND" ut genom rutorna. Det känns egentligen ruggigt trött att kritisera glädje, det behöver vi ju mer av i den här ofta deppiga världen, men firandet som om det vore en EM-final man vunnit var på gränsen till lite fjantigt. Ja, jag förstår att det är en rejäl lättnad att inleda mästerskapet på det här sättet med tanke på åren som varit, men det var Skottland - som dessutom spelade med tio man under en stor del av matchen - man mötte.

Annons

SPALLETTI SLÅR TILLBAKA I TV-SPELSGATE

I februari var Italiens förbundskapten Luciano Spalletti kritisk till sina spelares tv-spelsvanor. Han uttalade sig för Gazzetta dello Sport om att spelarna borde lämna sina Playstations hemma eftersom de ska fokusera på att göra det bra i EM och inte vinna i Call of Duty. Citaten tolkades som att Spalletti infört ett tv-spelsförbud för den italienska truppen under EM. Men det har förbundskaptenen nu slagit tillbaka mot, inför premiären mot Albanien under lördagen.

På en presskonferens säger Spalletti: "Ibland blir jag väldigt ledsen och besviken över att behöva komma hit och kommentera saker som jag inte har sagt. Jag stör mig inte på vad de gör men jag tillåter inte spelarna att stanna uppe hela nätterna. Jag har inget emot något spel, vi har skapat ett spelrum här (på EM-basen, reds. anm) med två Playstations. Alla går dit, till och med jag har testat. Spelarna kan spela, under rätt timmar på dygnet. Det vore inte acceptabelt om de var uppe till tre eller fyra på natten. De behöver sömn under natten. Det är inte sant att jag har sagt att vi inte kan spela Playstation. Jag sa att vi inte kan vara vakna till tre-fyra på natten".

Annons

FLAGGORNA SOM VÄCKER ILSKA I UKRAINA

En sak från öppningsmatchen Tyskland-Skottland som har rört upp känslor i Ukraina, vars landslag jag följt de senaste dagarna, är det faktum att två ryska flaggor hängdes upp på en kortsida. På sociala medier har det blivit reaktioner och ukrainska medier har uppmärksammat det. Nyhetssajten Obozrevatel kallar det exempelvis en ”skandal” och beskriver det som att arrangören brustit. Ryssland har ju stängts ute från spel i Uefa-turneringar efter den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022.

UPPGIFTER: BESLUT OM SOUTHGATE FATTAT

Gareth Southgates kontrakt som förbundskapten för England går ut vid årsskiftet, och den senaste tiden har det spekulerats i hans framtid med anledning av det. Nyligen sa också Southgate till tyska Bild att han ser ut att lämna om det inte blir EM-guld i sommar. Men nu rapporterar the Mirror att det engelska förbundet har fattat ett beslut om hur de vill hantera frågan om herrlandslaget skulle misslyckas i Tyskland. Ledningen ska ha bestämt sig för att inte sparka Southgate. Enligt tidningen sitter han säkert även om England skulle åka ut i gruppspelet. Mirror hävdar vidare att förbudet vill förlänga med Southgate över VM 2026.

Annons

"ÄR DET DÄR EN SERIÖS FRÅGA?"

Att fotboll - och motgångar - kan leda till känslor hos de inblandade är inget nytt. På presskonferensen efter 5-1-torsken mot Tyskland visade Skottlands förbundskapten Steve Clarke sitt missnöje med en fråga från en journalist. Clarke ombads kommentera ett mindre tjafs han såg ut att ha haft med Austin McPhee, ansvarig för fasta situationer i staben, efter en dålig frispark. "Är det en seriös fråga?", svarade Clarke och blängde på reporten. "Det är lugnt mellan oss. Det är mycket känslor vid sidlinjen". Lite pressat måste läget i Skottland vara efter den här överkörningen, även om de säkert inte hade förväntat sig särskilt mycket av mötet med Tyskland.