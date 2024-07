EM-RAPPORTEN: "Shit, vad gör vi nu?"

FUNKTIONÄRERNA GAV UPP

Det var full fart på läktarna i Leipzig den här kvällen. Båda lagens supportrar höll igång bra och den delen av pressläktaren som jag satt på var placerad i ett hav av turkiska fans. De stöttade sitt manskap med mycket känslor och några av dem hamnade i flera tjafs med en övertaggad funktionär. EM-arenorna är nämligen rökfria, men det brydde sig inte de berörda personerna om. När de blev tillsagda uppstod flera heta diskussioner och extrapersonal tillkallades vid några tillfällen. Supportrarna fortsatte dock - gång på gång - att tända nya cigaretter och efter ett tag gav funktionärerna upp. Rökmolnen på sektionen var för många för att de skulle kunna sätta stopp för alla. Det var hur som helst rörigt och fullt av känslor på läktaren. Vid de turkiska målen tändes en hel del pyrotekniska pjäser och glädjen var total.

ÖSTERRIKE SKAKAT

Turkiet lyckades näta på en hörna redan i den första minuten. Österrike tappade fokus för någon sekund och det kostade. Målet satte också sina spår i Ralf Rangnicks mannar, som var nära att kvittera omgående när Turkiet hamnade snett i sitt försvarsspel men därefter såg rätt chockat ut. Jag kunde inte riktigt se en tydlig nyckelpjäs eller ledare som gick i bräschen och tog tag i saker och ting. Snarare fick jag en: "Shit, vad hände, vad gör vi nu?"-känsla av Österrikes spel. Det var lite avvaktande och såg lite nervöst ut. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att de helt plötsligt fått förväntningar på sig efter ett fint gruppspel, trots att de aldrig tagit sig till en kvartsfinal i just ett EM tidigare. Det är lätt att tänka att Österrike borde klara av Turkiet i den här turneringen men det här var en stor och speciell match även för dem. Att då åka på en riktig käftsmäll precis efter avspark kan bli kostsamt. Det blev det fram till paus.

LITEN SKILLNAD MELLAN LAGEN

Österrike hotade via djupledsbollar på Marko Arnautovic tidigt in i den andra halvleken, men när Turkiet återigen gjorde mål på en hörna i den 59:e minuten såg luften ut att gå ur både de österrikiska spelarna och supportrarna. Men på något sätt mäktade man med att göra ett hörnmål i 66:e minuten och plötsligt var det match på riktigt igen. Det oundvikliga trycket mot Turkiet uppstod och Vincenzo Montellas lag fick ägna sig åt att försvara med allt vad man hade och försöka kontra in ett 3-1-avgörande. Det blev nervigt och i slutändan var det marginaler som vägde över till Turkiets fördel. Nu väntar Nederländerna i kvartsfinal.

TEDESCO SKA UTVÄRDERAS

När kollega Olof Lundh frågade Domenico Tedesco om hans framtid som förbundskapten för Belgien efter åttondelsförlusten mot Frankrike blev svaret att han inte ville kommentera den så tajt inpå matchen. Nu har dock Het Nieuwsblad kommit med uppgifter om Tedesco. Enligt tidningen kommer tränaren utvärderas och det är inte säkert att han får behålla jobbet. Att förbundet valde att förlänga hans avtal till efter VM 2026 inför EM kan dock rädda honom, uppger Het Nieuwsblad. Det kommer nämligen kosta mycket pengar att sparka honom. Hade kontraktet inte förlängts hade han ”troligtvis” fått lämna, enligt uppgifterna. Tidningen målar upp tre möjliga scenarion: att Tedesco stannar, att parterna kommer överens om en deal som gör att förbundskaptenen lämnar eller att Tedesco själv avgår.

RONALDOS ”NYA” FÖRKLARING TILL TÅRARNA

Cristiano Ronaldo gav ju en kort intervju på innerplanen efter matchen mot Slovenien, vilken visades i TV4-sändningen. Men superstjärnan ställde även upp på en något längre intervju med portugisiska tv-kanalen RTP. I den gick han närmare in på sina känslor och slog fast det många anat, att det här blir hans sista EM. ”Utan tvekan blir det här mitt sista EM. Självklart är det så. Men det är inte därför jag är känslosam. Jag är rörd av allt som fotbollen ger, av entusiasmen jag känner för spelet, som jag ser hos supportrarna, att min familj är här, folks passion… det handlar inte om att lämna fotbollen. Vad mer finns för mig att göra eller vinna?”, sa Ronaldo.

Han kommenterade också straffmissen i förlängningen på följande vis: ”Det är fotboll: de som misslyckas är de som försöker. Jag kommer alltid göra mitt bästa för den här tröjan. Oavsett om jag misslyckas eller inte. Jag missade straffen men jag ville vara den första att göra mål (i straffläggningen), för jag måste ta ansvar när laget ska göra det. Du kan inte vara rädd. Jag har aldrig varit rädd för att ta mig an saker. Ibland får jag till det, ibland inte. Men att ge upp… det kommer jag aldrig göra”.