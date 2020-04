Lundh: En verklig trycktestning av fotbollen kommer att skörda offer

Helgens måste

Det skulle ha varit allsvensk premiär i helgen. Därför kör Lasse Granqvist, Gusten Dahlin och jag ett program på C More och Sportkanalen 16:00 lördag för att frossa i tidigare seriepremiärer. Se klart Sunderland Til I Die säsong 2. Den har börjat bra och jag har sett hälften även om den har svårt att nå upp till första säsongen.

Helgens avstå

Det mesta kul i livet.

Veckans solidaritet

Graham Potter och ytterligare några höga ledare i Brighton avstår en stor del av lönen framöver för att se till att klubbens övriga anställda får betalt. Även Bournemouths manager Eddie Howe har avstått lön.

Veckans tuppjuck

I måndags släppte jag podcastintervjun med Norges svenska förbundskapten Martin Sjögren. Givetvis ställde jag några frågor om Ada Hegerberg och han svarade på dem. Sjögren förklarade att det sista han hört var att hon inte var intresserad av landslaget. Att det gav eko i Norge är väl förståeligt med tanke på Hegerbergs stjärnstatus. På Verdens Gang var artikeln mest läst på sporten under måndagen. Däremot hade jag inte räknat med Hegerbergs agenter som gick bananas dagen efter i en intervju med Verdens Gang.

Alan Naigeon var svår att förstå och skulle inte Sjögren kunna svara på frågor med tanke på pandemin? Han verkade dessutom mest upprörd över att Martin Sjögren inte tagit ut Andrine Hegerberg i landslaget. Att det är känsliga saker i Norge är uppenbart, men det måste vara okej att svara på frågor.

Veckans inbördeskrig

FC Barcelonas spelartrupp gick till slut med på en lönesänkning men det var uppenbart att Lionel Messi och Co inte dansar med klubbledningen.

Veckans apokalypsen är nära

Det finska fotbollsförbundet har registrerat varumärket Huuhkajat för en rad varor likt sexleksaker, toalettpapper och kebab. Huuhkajat betyder berguvarna och är smeknamnet på finska herrlandslaget som är klart för EM 2020 som spelas 2021.

Veckans överlevare

Björn Wesström har snart haft de flesta roller i AIK och i veckan blev han upplyft till klubbdirektör och även vd för AIK fotboll AB. Svårt att inte imponeras av hur han hållit sig kvar i över 20 år i en förening som bytt en hel rad ledare i högt tempo genom åren. Naturligtvis innebär det att Wesström behövt kompromissa men man kan lugnt säga att klubben får en högste tjänsteman som känner de flesta delar av AIK. Något som måste anses vara ett plus. Dessutom kan Wesström säkert peta i en del spelaraffärer när hans tidigare assisterande sportchef, Henrik Jurelius, tar ett kliv upp och blir sportchef vilket Wesström själv valde, enligt styrelsen.

Inget snack om att Wesström därmed blir AIK och delvis behåller makten i och med att hans högra hand följer med uppåt i hierarkin. Sedan kan man undra om det var rätt väg som AIK tog när man tillsatte en klubbdirektör som ska basa för allt? Risken är att affären hamnar vid sidan när sporten lätt prioriteras och Jens T Andersson var öppen med att det var svårt att få ihop jobbet. Det är en rest från när en falang i klubben ville ha bort vd:n Mikael Ahlerup och man då konstruerade den här nya tjänsten för att jaga bort honom. Nu får Wesström möjligheten att visa att det går att få ihop all verksamhet under en person.

Veckans brist på solidaritet

Tottenham skar i de anställdas löner med 20 procent men lät spelare vara. Klubbens ägare Joe Lewis är miljardär och bor sedan ett bra tag på Bahamas av skatteskäl. Ska sägas att vd:n Daniel Levy som tjänade 100 miljoner kronor 2019 tillhör dem som skär i lönen.

Veckans avslut, eller?

Belgiska ligan blåses av. Formellt ska man rösta om det 15 april men allt talar för att Club Brügge tar titeln med en match kvar av ligaspelet och hela slutspelet kvar. Skälet är att man inte bedömer sig kunna spela klart till siste juni. Ännu har man inte bestämt hur man gör med nedflyttning eller om man utökar ligan. Även i den nederländska ligan är många klubbar för att avsluta ligan, men Uefa och klubbarnas organisation ECA och ligornas sammanslutning EPFL har nu gjort klart att man ska försöka spela klart. Om man inte spelar klart och blåser av ligaspelet likt i Belgien kan man mista platserna i Champions League och Europa League.

Veckans debatt efter spel för stora summor på svenska träningsmatcher

Klart att det är illa att det spelas för störa belopp på träningsmatcher mellan lag långt ner i seriesystemet. I en tid med få spelobjekt blir de högvilt och det väller in pengar med trista följder. Att man förbjuder bolag med licens i Sverige att erbjuda spel på matcherna är på ett sätt logiskt. Problemet är bara att utländska spelbolag utan licens i Sverige kan erbjuda spel på matcherna i vår uppkopplade värld. Då kan det dessutom vara straffritt. Ja, det är inte helt lätt att navigera i den här världen och det är lite som att flytta en filt, som Erik Edman brukade prata om kring taktik i landslaget, att antingen lämnar man tårna fria eller så lämnar man en del av överkroppen fri. Varje åtgärd får en följd och det är inte garanterat att det är önskvärt. Kan förstå att fotbollsförbundet bad föreningar att hemlighålla träningsmatcher. Nu verkar dock Folkhälsomyndigheten sätta stopp för matchande enligt de något osäkra direktiv som kom ut i onsdags.

Veckans läsarbrev

Hej Olof Jag kan tycka att lönesänkningar inom fotbollen är bra. Jag kan undras över varför inte alla föreningar med betald personal permitterar, de får ju hjälp av staten nu. Sedan kan jag tycka att alla som tjänar över 35 tkr i månaden ska sänka sin lön. Ge en extra bonus till alla inom vård och omsorg som verkligen jobbar och är livsviktiga just nu. Otroligt att denna grupp ska tjäna sämst! Mvh Johnny

Svar: I fotbollen generellt är det bra med lönesänkningar men jag förstår spelare i svensk klubbfotboll som satsat allt på en karriär som är förhållandevis kort och som därför tvekar inför lönesänkningar. Arbetsmarknaden för fotbollsspelare kommer att ritas om och inget är givet. Sedan har ju Elfsborgs spelare visat solidaritet och sänkt lönerna till närmare hälften under en månad även om det är utspritt på flera.

Veckans slut på en era

Sports Illustrated har bytt ägare ett par gånger på slutet och krisen skyndar på det ikoniska sportmagasinets fall. Man har redan minskat på utgivning och personal och nu flaggar nuvarande ägaren för ett minus på 300 miljoner kronor. Blir nya nerskärningar.

Veckans den ena handen vet inte vad den andra gör

Samtidigt som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi manar till försiktighet från spelbolag i dessa tider med ekonomisk kris och karantän så är statliga Svenska Spel på jakt efter spelobjekt. Den statliga speljätten uppmanar klubbarna i division 1 att uppge information om var och när träningsmatcherna spelas. För övrigt är Svenska Spel huvudsponsor till fotbollsförbundet som ju vill hemlighålla träningsmatcher.

Veckans solidaritet II

Brentford aviserar lönesänkningar för att hjälpa klubbens anställda. Ett drag som det engelska spelarfacket ännu så länge motsatt sig trots flera dagars förhandlingar.

Veckans tidsfördriv

Räkna upp alla spelare i Landskrona Bois 2002-2017. Inte ens jag hade alla rätt, men man kan ju köra fler gånger.

Veckans RF-besked

De 500 miljoner kronor som RF fått i bidrag från staten för att mildra effekterna av coronakrisen ska gå till barn- och ungdomsidrott.

Veckans se en lucka och utnyttja den

Svensk travsport och ATG matar på för fullt i coronatider. Inte konstigt att omsättningen rakar i höjden. Man har klassat travbanorna som arbetsplatser och har ingen publik (vilket inte travet haft på ett tag) och kan på så sätt köra lopp på lopp.

Veckans indragna elitlicens

Tyska Bundesliga har pausat ligans motsvarighet till den svenska elitlicensen. Först till säsongen 2021-22 ska den börja gälla igen. Skälet är naturligtvis de befarade konsekvenserna av coronautbrottet.

Veckans vackraste och samtidigt tyngsta text

SvD:s sportkrönikör Anders Lindblad skrev rörande om fotografen Tomas Oneborg som gick bort efter att ha fått corona.

Veckans jubilar

Gunnar Larsson fyller 80 år. En av svensk fotbolls största. Inte så att han direkt gjorde allt demokratiskt, men under honom skördade Blåvitt framgångar som man aldrig gjort varken förr eller senare. ”Fader Gunnar” var en hårding och inte alltid lätt att intervjua eller ifrågasätta, men det fanns en respekt hos honom som gick fram.

Veckans streaming

Dokumentären om Bobby Robson som finns på Netflix. Se trailern här. Han slog igenom som tränare i Ipswich och blev sedan förbundskapten för England. Därefter var han tränare i PSV Eindhoven, Sporting, Porto, Barcelona innan han avslutade i Newcastle. En dokumentär där man likt filmen om Maradona (den är också värd att se) kommer nära huvudpersonerna tack vare gammalt material. Det är från en tid när det gick att komma närmare både stjärnorna och tränarna. Även dokumentären om FC Barcelona under Pep Guardiola, Take the Ball, Pass the Ball som finns på C More är synnerligen välgjord och intressant. Trailern är här.

Veckans elitlicensvarning

Helsingborgs IF varnade i veckan för att föreningens existens är hotad med tanke på coronaviruset. Man tror att klubben kommer att gå back 17 miljoner kronor och med ett eget kapital på två miljoner så klarar man inte elitlicensen till 2021. Känns som om man tog i rejält och att man både vill försöka få in kapital men även sätta tryck kring elitlicensen. Något fotbollsförbundet nu ska utreda.

Veckans oväntade rättighet

Att ligan i Belarus (Vitryssland) skulle bli så eftertraktad när många är svältfödda på fotboll. Minst sagt otippat.

Veckans pensionering

Nyligen gick SVT-sportens Pelle Nyström i pension. En av presskårens vänligaste personer som dessutom hade ett eget tilltal som förgyllde många sportsändningar. SVT har sammanställt en rad av hans pärlor som är väl värda att kolla in. Även om jag saknar reportaget med Bengt Andersson i landslaget som låg i badkaret, men att döma av denna GP-intervju så var varken målvakten eller SvFF nöjda.

Veckans udda värvning

Martin Olsson till Helsingborgs IF fram till 30 juni. Blir det ens några matcher?

Veckans låt

”Blinding Lights” – The Weeknd.

Veckans siffror

1 880 000 000. Antalet pund som Premier League-spelarna beräknas tjäna den avbrutna säsongen inklusive olika bonusar. 1,88 miljarder pund vilket är ungefär 23-24 miljarder kronor.

Veckans Leeds United

Marceloa Bielsa vill ha dagliga viktrapporter från spelarna som befinner sig i karantän. Ingen karantänfetma här. Apropå Bielsa kan ni se en dragning på 75 minuter som han höll i Amsterdam. Där den mytomspunne argentinaren går igenom hur han jobbar.

Veckans poddintervju

Jobbar med att få till en gäst under fredagen och förhoppningen är att det finns ett avsnitt ute på måndag morgon. Dessutom klart med ett par intervjuer nästa vecka, så tanken är att köra på. Sedan tidigare finns över 260 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.