Lundh: Måste bara älska att Mjällby återuppstått från de döda

Helgens måste

Allsvenskan spelas färdigt på lördag då pokal och medaljer ska delas ut och superettan följer på söndag. Hinner knappt andas däremellan.

Helgens avstå

Allt.

Veckans avhopp

Magnus Pehrsson klev av som tränare för Kalmar FF med omedelbar verkan under torsdagen. Klubben har under hans ledning gjort en svag säsong och på lördag väntar en riktig ångestmatch borta mot Sirius och KFF riskerar både kval och att åka ur direkt beroende på resultat i andra matcher. Men Pehrssons avhopp hängde även ihop med ovärdiga scener efter förlusten mot Falkenberg i lördags då supportrar krävde att han skulle prata med dem och därefter stod de och skrek på varandra. I samband med presskonferensen i torsdags talade Magnus Pehrsson om att han stått upp mot dem och att hatet var ett samhällsproblem. Han har givetvis en poäng, men det är svårt att helt ignorera att det gått så dåligt för Kalmar FF under säsongen. Kritik följer i ett sådant utsatt arbete och det vet givetvis Magnus Pehrsson. Ska då en tränare tvingas stå ut med allt? Nej, givetvis inte, men det ger inget att gå ut och tala med supportrar direkt efter en förlust som den mot Falkenberg. Gärna dialog, men ta det 24 timmar senare när folk lugnat ner sig. Sedan är den svaga säsongen under Magnus Pehrsson bara ännu ett symptom på att Kalmar FF som klubb mår allt annat än bra. Pengarna från storhetsåren i samband med SM-guldet 2008 är slut, brända på en arena och för många dåliga värvningar. Svårigheten att ersätta flyktade ledare som bra för klubben är påtaglig och när kulturbärare som Kjell Nyberg och Henrik Rydström gått vidare av olika skäl blir det ännu svårare. Klubbchefen Svante Samuelsson (i dag sportchef för Sef) försvann nog i rättan tid för egen del - han måste ha anat vad som var på gång - men det var inte bra för KFF. Även om Kalmar klarar ödesmatchen på lördag pekar trenden åt fel håll på de flesta plan – ekonomi, styrelse, tränare, sportchef och spelartrupp - och det blir inte lätt att hänga kvar i allsvenskan 2020 med de här förutsättningarna. Och det handlar knappast om Magnus Pehrsson, men det är klart att även han har ett ansvar för KFF 2019 oavsett hur det ser ut i det svenska samhället.

Veckans jinx

Malmö Stad gratulerade Malmö FF till SM-guldet under fredagen.

Veckans tidningssatsning

Länge undrat varför inte svenska morgontidningar inte satsar på sport och låter folk prenumerera bara på det. Finns redan i USA och nu följer engelska Telegraph efter.

Veckans överraskning

Östersunds FK riskerar inte nedflyttning. Sedan återstår det att se om inte ärendet kommer upp på Representantskapsmötet. Förutsatt att Daniel Kindberg blir dömd.

Veckans böter

Bulgarien fick en knapp miljon kronor i böter och dessutom två matcher utan publik. Alla verkar eniga om att detta är för lamt straff av Uefa. Samtidigt är väl inte kollektiv bestraffning något som funkar, eller? Guardians David Conn skriver bra om att engelsk fotboll inte är bra och ger perspektiv på Uefa:s bötfällande av Nicklas Bendtner för spelreklam. Även om jag inte håller med Conn om att det är rätt att Bendtner fick böta vad han tjänade och att det är mer.

Veckans fråga

Hur går det? Inget snack om att allsvenskan engagerar och det är en vanlig fråga dessa dagar. Det är ju närmast omöjligt att tippa det här men här är vad jag tror:

Norrköping-Djurgården, X

Örebro-Malmö, 2

Hammarby-Häcken, 1

AIK-Sundsvall, 1

Sirius-Kalmar, X

Falkenberg-AFC, X

Blåvitt-Östersund, 1

Helsingborg-Elfsborg, X

Det ger SM-guld till Djurgården, Malmö tvåa, Hammarby trea och AIK fyra. AFC Eskilstuna och GIF Sundsvall ut och Falkenberg får kvala.

I superettan tar Varberg poäng mot Mjällby och går upp direkt. Jönköping slår BP och håller undan från Brage med hjälp av målskillnad då Borlänge-laget slår Västerås. I botten kryssar Gais och Trelleborg och Öster slår Frej men Syrianska kryssar mot Halmstad. Något som innebär att Öster kvalar mot Landskrona och Frej kvalar mot Umeå FC (troligt tvåa i division 1 norra) och att BP och Syrianska åker ut.

Veckans dom

På tisdag 11:00 kommer domen i tingsrätten mot Daniel Kindberg. Åklagaren har krävt fyra års fängelse för den tidigare ÖFK-basen som själv förväntar att han blir frikänd. Steg ett på tisdag, därefter är det troliga att det blir en sväng i hovrätten.

Veckans galnaste match

Liverpool-Arsenal, 5-5 efter full tid, 10-9 efter straffar.

Veckans insats

Jimmy Durmaz anordnar en välgörenhetsmatch i Norsborg till förmån för Locker Room Talk. Den 10 november är det dags och överskottet går till organisationen som lägger all kraft på att förändra språket och attityderna i omlädningsrum.

Veckans läsarbrev

Hej Då tar jag bort mitt bokmärke för Fotbollskanalen. En från djurgårdshåll planterad serie artiklar om Rodics just före serieavslutningen stinker. Gammal historia. Tack och adjö. Robert

Svar: Tack själv, tråkigt att du tror att det var planterat och inte bara rapporterat efter vad Migrationsverket reagerat på, men du får ju tro på vad du vill. Kämpa! Inte läst så finns artikeln här.

Veckans publikjakt

I december ordnar Qatar klubblags-VM men hart svårt att sälja biljetter och nu skänker man biljetter till alla som köper flygresor med Qatar Airways.

Veckans utmaning

SVT:s Patric Hamsch blir ny chef på Sportbladet. En viss signal om att tv är allt viktigare för tidningar men Hamsch har ju mer varit nyhetschef än tv-makare och det ska bli spännande att följa om Bladet ska närma sig public service i nyhetsvärdering. Eller om Hamsch ska ändra på sitt sätt att se på nyheter? Blir även intressant att se om det går att ta kommandot på kvällstidningen utan att ha erfarenhet av kvällstidning. Å andra sidan kan man läsa i Journalisten att SVT närmar sig kvällstidningstänkande, och och allt kanske smälter samman till slut.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Nu har det hänt igen, nu i Malmö där AIKs klack skickade in bangers för respektive mål i baken! Det är som bekant inte första gången och året började på sämsta sätt när IFKs klack smugglat in pyroteknik dagen innan Cupmötet mot Gais vilket kunnat fått ödesdigra konsekvenser! Nu har vi vanliga fotbollsälskare fått nog för Femtioelfte gången men vi måste få hjälp av er journalister för Fotbollsförbundet tycks ha abdikerat och fotbollsklubbarna verkar bara göra så gott dom kan. Polisen har försökt genom "trappor" stävja detta och den ende som satt ut huvet är Björn Eriksson som fått shavottera när supportrarna kallat honom för FOTBOLLSMÖRDARE med stora banderoller och glåpord från en del av supportrarna. Jag och alla i min generation som jag pratar med tror att det blir fler åskådare om ofoget stoppas dvs pyroteknik som är livsfarligt och skrämmer barnfamiljer gå på ett Derby. I vårens Göteborgs Derby mellan Öis o Gais bar båda supportrarna sig illa åt, välorganiserat var sin halvlek med bengaler och Björn Ericsson Fotbollsmördare! Många gick och dom som satt kvar på långsidorna satt med hakan i handen och undrade vad som händer! Det var ca 9500 publik och varav jag tror att det var ca 250 Öis respektive Gais supporters som sabbade det hela? Om det blir lugn kommer troligtvis 12000 som vill se bra spännande fotboll med bra tifon och positiva hejarramsor! Olof jag tror Du och Dina kollegor kan hjälpa till om ni går tillsammans med övriga media. Vi måste få stopp på det som inte hör fotbollen till. Rasism och huliganism hör inte fotbollen till! Ha det så gott. Jan

Svar: A) Det är inte journalister som styr. B) Alla journalister tycker inte lika, vilket nog är bra. C) Just nu har polisen satt in hårda metoder och det verkar knappast hjälpa. D) Det är för djävligt med knallskott på fotboll och det kommer jag aldrig att förstå. Malmö FF säger sig ha bilder på dem som kastar, bara hoppas att de straffas och portas.

Veckans dokumentärer

Musiken som genomgående tema är väl det enda som förenar dokumentärerna som jag sett i veckan. England 79 tar avstamp i The Clash och skildrar ett England i sönderfall och där Margret Thatcher tar makten, och man drar linjer fram till dagens Brexit. Se den! Har även sett Det Svenska Popundret som sträcker sig över sex delar och det är mycket nostalgi, många intervjuer och en hel rad storheter har ställt upp för att berätta. Inser att det måste ha varit ett svårt uppdrag att välja vad och vem man sa skildra när det finns så många alternativ, men det var rätt kul att se. Även om man kan ifrågasätta om värdet för svensk ekonomi verkligen varit så stort? I veckan fick även SVT:s Jens Lind rättmätigt pris i Milano för serien Hockeyns historia, som kom ut i våras, och har ni inte sett den så har ni tre fina timmar framför er.

Veckans pionjärer

Sef har ihop fotbollshistorikern Torbjörn Andersson tagit fram En Allsvensk Historia i fyra avsnitt på Youtube. Där får man lära sig att det var Landskrona Bois supportrar som i samband med kvalmatcherna mot Degerfors 1959 drog i gång att sätta mer färg på läktarna. Tyvärr hjälpte inte det, Bois föll med 1-2 i den tredje och avgörande matchen som spelades på Råsunda efter att ha vunnit i Degerfors med 3-2 och förlorat hemma med 2-3.

Veckans VM-jakt

När Sverige i veckan samlade statsministrarna i det Nordiska rådet i Stockholm så fick den nordiska VM-ansökan för 2027 stöd. Återstår att se vad det är värt i slutändan då politiker är ganska hala i den typen av sammanhang men ännu lever projektet.

Veckans lägsta odds

Att Zlatans Spanien-flörtande via sociala medier handlade om reklam. Denna gång om hans spelbolag.

Veckans big in Croatia

Poddintervjun med Jens T Andersson fick genomslag i Kroatien efter hans uttalanden om varför han klev av. Har själv blivit kontaktad av kroatiska journalister som vill intervjua AIK:s klubbdirektör om hans berättelse från tiden i Hajduk Split även om det är viktigt att påpeka att han aldrig säger något om att det skedde i klubben. Här är länk till podden.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! MFF har allsvenskans dyraste trupp, en enorm bredd och ett lag som senaste åren prenumererat på Europaslutspel. Hur kommer det sig att de inte vinner allsvenskan oftare? Titta på Juventus, PSG, Bayern München, Barca/Real Madrid, Benfica/Porto. De andra svenska klubbarna kommer inte upp i närheten av MFFs truppvärde och bredd. Hur mycket kan Europaspelet slita egentligen? Som MFF-supporter är det pinsamt att nästan vinna mot Köpenhamn när man kryssat mot Sirius och Östersund bara någon månad tidigare. Vad är förklaringen? Inte tillräckligt med motivation? Tim

Svar: Det är uppenbart att det är svårt att balansera både jakt på Europa-spel och ligatiteln trots en bredd som de andra lagen saknar. Se så svårt de andra lagen har att ens nå gruppspelet i Europa. Även om det är ett misslyckande för Malmö FF att eventuellt inte vinna SM-guld så gör avancemanget till Europa League att MFF ändå blir en starkare och rikare klubb. Sedan har de flesta av storklubbarna du nämner också svackor, även Juventus. Det är väl bra att pengar inte styr allt i svensk fotboll. Åtminstone inte än.

Veckans svårsålda

Aktier i Östersunds FK som kostar 2000 kronor men är värda tio kronor. Säger som Uno Hedin: Lycka till.

Veckans tips

Inför allsvenska premiären trodde jag på följande tabell:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6. Djurgårdens IF

7. Helsingborgs IF

8. IF Elfsborg

9. Kalmar FF

10. GIF Sundsvall

11. Östersunds FK

12. IFK Göteborg

13. Örebro SK

-------------------------------

14. IK Sirius

______________________

15. AFC Eskilstuna

16. Falkenbergs FF

Även om guldtipset lever är det troligast att Djurgården tar hem Lennart Johanssons pokal. Missbedömde Häcken rejält och även Blåvitt och Kalmar FF samt Sundsvall.

Veckans spelare

Ada Hegerberg som nu är uppe i 53 mål på 51 matcher i Champions League.

Veckans nya tider

Tysklands televerk har knappt köpt rättigheterna till EM 2024 innan man visar intresse för Bundesliga.

Veckans läsning

PR-mannen och AIK:aren Simon Strand skriver om både polisnotornas avskaffande och om turerna i klubben som kan påverka polisens syn. Dansken Nicklas Bendtner släpper en bok om karriären och Guardian har fått ett smakprov. Inte utan att jag är sugen på att läsa om dansken. I Dagens Nyheter skriver Jack Werner om hur små grejer med fel rubrik leder till upprörda känslor via sociala medier.

Veckans signal

Amnesty i Nederländerna kritiserar Ajax för att klubben lagt träningsläger i Qatar 4-12 januari. Organisationen hotar med att köpa aktier i klubben för att öka trycket. Intressant att Svenska Fotbollförbundet för ett år sedan hänvisade till Amnesty som pekat på en rad förbättringar.

Veckans läsarbrev IV

...det här med domarna som avgör i topp och botten... I toppen har vi Djurgårdens skandalvinst över IFK Göteborg i veckan som var oerhört trist och kanske värst för DIF själva - om de "vinner" i år så är segern inget värd. Hoppas kommande resultat ger en vinnare av egen kraft. Till botten, matchen i Kalmar mellan KFF och FFF. Det är ett solklart gult kort på Nsima Peter, som redan hade ett gult, efter attacken på Henrik Löfqvist. Domaren tvingar Henrik till sidan och Henrik som tidigare tillsammans med Agardius och Aliti hållit ihop KFF:s försvar blir en man kort och tappar Nsima Peter, som inte borde varit kvar på plan... Det här är en sekvens som fullständigt ändrar hela matchen och det på grund av att domaren inte gör sitt jobb. Det finns så många detaljer i det här så det finns underlag för konspirationsteorier en masse... vad f-n händer i svensk fotboll, det är så trist. I svepet av det här så gör FFF 2-1. Ingen som sett matchen kan tycka att det känns fair eller rätt resultat, men sådant händer. Men, det får inte hända på grund av en domare (som för övrigt skötte sig ganska bra) agerar på ett sätt som blir matchavgörande. Känns som vi detta år, det har ju hänt mer under säsongen, har en säsong vars resultat är helt och hållet ett resultat utifrån hur domarna agerat. Gör en tabell som exempel utifrån alla konstiga, felaktiga beslut som fattats detta år. Hoppas du lyfter detta, KFF -FFF, inte bara liknade när storstadslagen är involverade. Din chans att inte vara totalt insnöat urban.*Go kväll - morgon what so ever Lasse

Svar: Det är naturligtvis ett problem att domarna så lätt hamnar i fokus för att det blir fel. Extra smärtsamt blir det givetvis om man råkar illa ut, som i KFF-fallet, och kanske Magnus Pehrsson hade varit kvar i det fallet. Samtidigt har det alltid varit så här i fotboll och med utbildning och proffsdomare kan man ta sig en bit på vägen och sedan får man nog acceptera att det blir missar. Oavsett hur svensk fotboll gör med VAR så kommer det att bli misstag även framöver. Konspirationsteorier är också vanligt förekommande i fotboll och de blir man aldrig av med. Urban? Jag är från Skåne och från en stad utan elitlag i fotboll. Dessutom är mitt favoritlag en bit från eliten och om du vill höra om att ha blivit bortdömd så kan jag förmedla kontakt till folk i Landskrona…

Veckans Leeds

Hemmamatch mot Queens Park Rangers och Pablo Hernandez ska vara tillbaka efter skada. Han är ovärderlig.

Veckans siffror

101. Antalet pund som Bristol City gör av med till löner för varje 100 pund som kommer in till klubben. Och då är man ändå inte värst i Championship.

Veckans låt

”God in Chicago” – Craig Finn. Ibland behövs det deppig musik.

Veckans läsarbrev V

Vad är det för kriterier för att komma med i A-landslaget? Mimmi larsson får höra att hon inte kommer med pga att hon inte spelar på rätt position i klubblaget. När hon får spela där och öser in mål, vad händer? Hon blir inte uttagen. Men Stina blir uttagen? Hon spelar inte på rätt position i klubblaget? Blir ju petad på sin position av Mimmi som gör det betydligt bättre. Kolla ett perfekt exempel i matchen mot Rosengård och Bunkeflo. Stina är helt ur slag, det ser man så otroligt tydligt medans MImmi är i form. Vad sänder detta för signaler till spelare som presterar i sina klubblag? Rebecca Blomqvist ligger 2a i skytteligan i damallsvenskan och får inte en ärlig chans i A-landslaget. Absolut, hon kom med till en samling. Men 13 minuters speltid och inga fler uttagningar trots fortsatt succe i damallsvenskan så finns det spelare som blir uttagna i A-landslaget och inte presterar i sin hemmiljö. Vad sänder det för signaler? Gerhardsson säger innan uttagningen till matchen mot USA den 8 november att denna samling är till för att testa nya spelare och se i match och träningsmiljö. 3 “nya” spelare varav en i rutinerade Jessica Samuelsson. VADÅ testa nya spelare? Målvaktstrion är orubblig? Obegripligt i min mening. Hur det kommer sig att den i särklass bästa målvakten säsongen 2019 i Emma Holmgren inte blir uttagen till EM-kvalen kan man fråga sig. Handlar det om sammanhållningen? Absolut det kan jag köpa ibland. MEN när nu Gerhardsson säger att denna samling till landskampen mot USA den 8 november är till för att testa nya spelare i match och träningsmiljö varför tar man då ut EXAKT samma målvaktstrio som alla andra samlingar under 2019? Vad sänder detta för signal till spelare som gjort ett fantastiskt år? Hur kommer man in i A-landslaget är en väldigt viktig och stor fråga. MEN frågan jag ställer mig och som jag tror många undrar också är, HUR KOMMER MAN UT UR A-LANDSLAGET?

Svar: Bra frågor och som så ofta fastnar en förbundskapten för sina spelare. Samtidigt är det svårt att kritisera Gerhardsson efter VM-bronset, OS-platsen och starten på EM-kvalet. Även om spelet svajar är resultatet styrande för A-landslaget. Det är väl de enda kriterier som kan styra, att en förbundskapten ska göra allt för att åstadkomma resultat. Samtidigt borde Peter Gerhardsson slipa på sin kommunikation så att den rimmar med hans handlande när det gäller vilka spelare han tar ut. För jag håller med om att vad han säger inte går hand i hand med vad han gör.

Veckans poddintervju

Chelseas landslagsback Magdalena Eriksson är gäst och berättar om varför hon nobbade Lyon, om saknaden av Champions League, om att vara enda svensk i Juan Matas Common Goal och om vad Sverige behöver utveckla för att gå för guld i både OS i Tokyo och EM 2021. Sedan tidigare finns över 240 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.