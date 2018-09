Lundh: Nästan 50 000 på derbyt visar kraften i svensk fotboll

Helgens måste

Berlin-resa för att fira att en av mina systrar fyller jämnt. En av mina favoritstäder, men ingen tid för Hertha Berlin-Borussia Mönchengladbach.

Helgens avstå

Arbete.

Veckans kryptonit

Belgisk fotboll har en negativ effekt på svenska spelare och nu fick även Malmö FF stryk i Europa League-premiären mot Genk med 2-0. Dessutom var det klasskillnad. Nya tag mot Besiktas.

Veckans uppsträckning

Efter Mohamed Al-Hakims insats i matchen Blåvitt-Elfsborg där han släppte ett rött kort på Jon Jönsson och även dömde en felaktig straff kände förbundets domarkommitté sig manad att rätta domaren. Bakgrunden var att domaren försvarade att Jönsson fått ett gult i en intervju med C More. Även om det är en smäll för Al-Hakim var förbundets domarkommitté tvunget att rätta det då det annars blivit fel för alla andra. Gillar Al-Hakim som dels ställer upp och erkänner att det blev fel på straffen, dels ofta är en säker och bra domare. Samtidigt måste man vara ärlig och lyfta att han har det tungt och haft det ett tag.

Veckans mål

Zlatans 500:e i karriären bar onekligen hans stämpel och det är en imponerande siffra den nuvarande Galaxy-spelaren samlat ihop sedan starten i Malmö FF.

Veckans luring

Spelbranschen alltså… Travsportens ATG lockade med jättejackpot men berättade inte varför. Skälet var att man vill få folk att registrera sig vilket blir ett måste när spellicensen införs i januari 2019. Redan 1 november måste travspelare registrera sig. De kan fråga Svenska Spel vad det betyder. När den statliga speljätten införde registrering tappade man nästan en miljard kronor i omsättning. Inte alla som vill bli registrerade av olika skäl…

Veckans läsarbrev

Hej! Varför tar aldrig Janne Andersson ut Mattias Johansson till landslaget? Om Mattias Johansson spelat i Norrköping och Elfsborg så hade han blivit uttagen. Thelin spela ju inte så bra i landslaget men ändå är han med före Mikael Ishak och Sebastian Andersson. Janne Har ju sina favoriter har man märkt Se på Erik Hamren Hamren tog ut Mikael Antonsson till landslaget fast han inte var bra Så går det när man har favoriter

Svar: Sebastian Andersson har ju spelat i IFK Norrköping. Värvad av Janne Andersson. När det gäller Johansson så har han haft svårt att få chansen i landslagssammanhang och då inte bara när Janne Andersson bestämt.

Veckans slakt

DR som är Danmarks motsvarighet till SVT skärs ner rejält efter krav från framför allt högerpopulistiska Dansk Folkeparti. Kostnaderna ska minska med 20 procent. Bland det som drabbas hårdast är sporten och man får släppa Tour de France och Champions League i handboll som är stort i Danmark. Tufft för DR och där sportens representanter inte ens kom på senaste EBU-mötet då man var osäker på hur många som hade jobbet kvar. EM i Fotboll 2020 med matcher i Köpenhamn köper nu NENT (tidigare MTG) upp även om en del ska licensieras tillbaka. Lite som när SVT förköpt sig på hockey-VM och fick sälja stora delar till NENT.

Veckans axplock av reaktioner på förra veckans krönika

Att ställa upp och låta sig intervjuas måste väl vara upp till var och en!? Det handlar om förtroende. Och förtroende för journalister är det få som har. Speciellt inte för de som skriver skit om allt och alla. Så är det! Klagovisa som inte får någon sympati. Mvh GG

Fortsätt ställa frågor även om det är svettigt. Det är då det verkligen behövs. G

Hej Fotboll är inte demokrati, det är inte offentlighetsprincipen som gäller när avtal mellan bolag, agenter och spelare diskuteras. Det är affärsuppgörelser mellan parter i en extrem omsättnings ökande marknad där relationer och profil skapas mer via andra kanaler, än de traditionella...via journalister. Bättre att skapa sin egen bild med enklare medel än att vara behjälplig till en döende konstart. //C-G

Hej. Läste din artikel på fotbollskanalen om hur allt fler vill lägga sig i ert arbete som journalister. Jag fick förstår de synpunkterna, men det finns en annan sida av det myntet (min åsikt). Jag har följt sport- och annan journalistik under många år och sett hur reportage och artiklar i allt högre grad kryper in på skinnet på sina "offer". Kritik blir allt mer personlig och i många fall mindre saklig. Media har makten att både hjälpa och stjälpa både lag och individer. En sådan makt får ju aldrig utövas med rena personangrepp. I ljuset av det är det lättare att förstå att utövare och ledare är på sin vakt och värnar om sin arbetsro. Det är ett ömtåligt samspel och ett förtroende som kan ta tid att bygga upp. Om intervjuoffer kan 100% lita på en objektiv faktaunderbyggd bedömning fri från personliga angrepp så kommer de i högre grad att ställa upp och då är det också något ni kan kräva.

Hamréns landslag är ett bra exempel på hur fel det kan bli. Oavsett vad man tycker om prestationer och yrkesutövning så hanterades det helt fel på ett onödigt respektlöst sätt.

Hälsningar Jörgen

Svar: Det är lätt att man blandar ihop spelare och landslag, förbund och klubbar. Nej, ingen kan tvinga en landslagsspelare att ställa upp, än mindre en spelare som tillhör en stor klubb i Europa. Men för mig är det annat med allt som rör Svenska Fotbollförbundet och klubbar i Sverige då de på olika sätt har visst stöd och finansiering av offentliga medel och bör granskas. Dessutom hävdar man att man är en demokratisk folkrörelse och en av de största i Sverige, och då måste man vara beredd på att svara på frågor. Om journalistisk är döende? Återstår att se.

Veckans framtidsvision

Resumés Unn Edberg skriver om framväxande The Athletic från USA. Den amerikanska sportsajten ska bli ett slags Netflix för sportjournalistisk och har med riskkapital anställt krönikörer och skribenter på många marknader i USA för att utmana lokaltidningar som skär ner. Om det kommer att gå? Oklart, men intressant experiment och se om bevakning av favoritlagen är något folk vill betala för. Här kan ni själva kolla in sajten.

Överlag händer det mycket i sportvärlden i gränslandet till journalistisk och där är amerikanska The Players Tribune också ett relativt nytt tillskott. Där ska spelarna själva skriva, sätta rubriker och styra utformningen av sin historia. Det är tidigare New York Yankees-stjärnan Derek Jeter som grundat den och under de fyra år som den funnits har även Kobe Bryant investerat i den. Det var ju på The Players Tribune som Robin Lehner öppnade sig om bipolaritet och missbruk.

Veckans respekt

När nu svenska medier med rätta skildrat att Robin Olsen gjorde en fin räddning i slutet av förra helgens ligamatch och dessutom beskrivit hur han briljerade borta mot Real Madrid i veckan – kommer han till den mixade zonen varje dag nästa landslagssamling?

Veckans äntligen

Nu blir det äntligen rättegång kring mutförsöket mot Kenny Stamatopoulos kring att rigga Blåvitt-AIK. Det är oerhört viktigt att polis och åklagare tagit det hit även om det tagit alldeles för lång tid. Framför allt för Kenny Stamatopoulos skull efter att han vittnat om det men lika mycket för fotbollens skull. Om inte ens ett sådant här fall hade nått rätten så är något fel. Det är NOA, polisens nationella operativa avdelning som haft ansvaret och man har haft svårt att slutföra jobbet.

Veckans comeback

Min tidigare kollega släppte bloggandet när han lämnade TV4. Nu är han tillbaka digitalt, om än med krönikor, på Fotbolldirekt.

Veckans Leeds United

Efter 1-1 borta mot Millwall så krossade Leeds Preston hemma med 3-0 trots skador på tongivande spelare som Hernandez, Roofe, Bamford och Bereradi. Bland andra gjorde Pontus Jansson starka insatser. Marcelo Bielsa-effekten sitter i men frågan är om spelarna orkar? Tyvärr har den argentinske tränaren en historia av starka starter och sedan rasar man samman, men för Leeds-fansen är det förbannat härligt just nu. Förre managern Garry Monk som har Pep Clotet som assisterande kommer med Birmingham till Elland Road på lördag.

Veckans heta svensk

Viktor Claesson gjorde ett snyggt mål i landskampen mot Turkiet och skickade även in segermålet för Krasnodar i Europa League.

Veckans siffra

2. Antalet år av tillträdesförbud på svenska arenor som bengalkastaren från derbyt mellan Hammarby och Djurgården får. Med tanke på vad som kunde ha hänt är det inte särskilt hårt. Vet att även rättegång väntar för personen.

Veckans låt

”Missing you” – Robyn.

Veckans poddintervju

Är två stycken. På måndag kommer intervju med Blåvitts tränare Poya Asbaghi som talar om resultaten under året, hur omställningen varit på Kamratgården, var pengarna för Pontus Dahlberg tagit vägen och kritiken mot Mats Gren. Ute i gryningen på måndag. På torsdag morgon kommer poddintervju med förre AIK-basen Johan Segui med tanke på hans boksläpp av Segui i samband med bokmässan. Den tidigare AIK-ledaren berättar om varför han släpper sina memoarer, vad han vill få fram och ger sin syn på tiden i AIK. Sedan tidigare finns 200 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Jag är den bästa spelaren i Sveriges historia. Om jag är arrogant? Det spelar ingen roll. Jag är bäst!! Jag har blivit uppfostrad att aldrig ljuga och alltid säga sanningen.”

Zlatan Ibrahimovic efter mål 500. Finns det någon som säger emot? Känns som att slå in en öppen dörr.