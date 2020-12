Lundh: Skyll inte på agenterna – spelare och ledare har också ett ansvar

Helgens måste

Rosornas krig eller Manchester United-Leeds United söndag. Fotbollssöndag Europa 19:30. En av de sista insatserna i tv-rutan innan julledighet väntar under ett par veckor. Då blir det paus på det mesta.

Helgens avstå

Alldeles för mycket roligt. Helgen före jul brukar vara actionspäckad men coronan har satt stopp för det.

Veckans revolutionär

I veckan var det 25 år sedan Jean-Marc Bosman vann sin rättsprocess i EG-domstolen. Det har fullkomligt revolutionerat fotbollen och framför allt spelarnas tillvaro att de (fullt logiskt) kan flytta utan kostnad när deras kontrakt löpt ut. I efterhand framstår det som obegripligt att spelarna var bundna till klubbar även efter att deras kontrakt tagit slut. Tänk att Uefa som då leddes av Lennart Johansson var övertygat om att man skulle kunna övertala EU att tillåta att fotbollen och annan idrott skulle få verka med undantag. Nu blev det inte så och det hängde på belgaren Bosman som i veckan hyllades av spelarfacket Fifpro med en liten film som beskrev kampen. Jean-Marc Bosman var ingen större spelare och när han ville gå från RFC Liège till Dunkerque men stoppades eftersom han ansågs ha nobbat ett anbud från den belgiska klubben som dock innebar en lönesänkning. Liège krävde fyra miljoner kronor för att släppa honom. Det slutade med att han inte fick flytta utan blev avstängd och det blev även starten på en fem år lång process mot Liège, det belgiska förbundet och Uefa som kulminerade i Bosman-domen. Något som gjort idrottare både fria och i många fall rika. Tyvärr blev det inte så för Jean-Marc Bosman som knappt tjänade några pengar och fick privata problem som framgick i en film i veckan. Det har sagts många gånger, men tänk om alla idrottare som tjänat på hans insats kunde ge lite mer tillbaka så hade Bosman kanske haft en förmögenhet.

Veckans insamling

Musikhjälpen handlar i år om allas rätt till vård. Även Fotbollskanalen och C More har en bössa där man kan bidra, och samtidigt har man chans att vinna Alexander Isaks signerade Real Sociedad-tröja. In och stötta en bra sak och ta möjligheten att klä dig i den baskiska klubbens tröja med Isak och 19 på ryggen.

Veckans sanningsglidare

IFK Norrköpings avgående klubbdirektör Jens Magnusson var inte sanningsenlig när Fotbollskanalen var i kontakt med honom i söndags eftermiddag om att han skulle sluta. Då svarade han på frågan om hanlämnar sin roll: ”Det stämmer inte så de uppgifterna kan du bortse i från”. Dagen efter lämnade han sitt jobb och talade ut i Norrköpings Tidningar. Självklart får man välja själv vilka medier man vill tala ut för och avslöja att man hoppar av, men att ljuga är bara för dåligt. För jag tror inte att Jens Magnusson på tolv timmar kom fram till att han skulle sluta som klubbdirektör.

Veckans val

Janne Andersson gick på Sergio Ramos, Kevin De Bruyne och Virgil Van Dijk som världens bästa spelare. Den ende jag verkligen saknar Robert Lewandovski som ju vann.

Veckans citat

”Firar genom att spela Call of Duty med grabbarna”. Rotherhams svenska målvakt Viktor Johansson efter att ha hållit nollan i vinsten mot Bristol City.Även i veckomatchen fick Johansson stå men då blev det förlust mot Blackburn efter ett avgörande mål i den åttonde tilläggsminuten. Vill ni ha koll på svenska utlandsproffs? Då är svenskollen för herrar på tisdagar respektive för damer på måndagar er givna destination på Fotbollskanalen. Kommer varje vecka.

Veckans bojkott-försök

I Danmark har man dragit i gång en namninsamling för att försöka få Folketinget att ta ställning till om det danska landslaget verkligen ska spela VM i Qatar 2022. Hittills har drygt 4 000 skrivit under. Återstår att se om det finns folkligt stöd för att driva igenom det. Samtidigt har Uefa placerat Qatar i Portugals VM-kvalgrupp för att spela träningsmatcher inför 2022. Finalen i VM 2022 går för övrigt 18 december vilket är om två år i dag.

Veckans lyssning

Glenn Hysén som gäst i P1:s Söndagsintervju hos Martin Wicklin. Intervjuaren Wicklin hade ambitionen att komma in bakom Hyséns image som ”go gubbe” och lyckas några gånger.

Veckans slut på festen

Kinesiska fotbollsklubbar får nu strama åt kring värvningar av nya spelare. Maxlönen blir nu 30 miljoner kronor per år för utländska spelare och inhemska spelare får inte tjäna mer än dryga sex miljoner kronor per år. Dessutom inför det kinesiska förbundet tak på vad klubbarna får göra av med och det ligger på 700 miljoner kronor per år och lag och då får max 100 miljoner gå till utländska spelare. Man kommer att straffa klubbar med poängavdrag om man inte håller sig under taket. Dessutom hotar man klubbar med nedflyttning om man rundar regelverket och ändå betalar mer. Dessutom kan spelarna bli avstängda i två år. Marcus Danielson, Sam Larsson och andra spelare kan dock andas ut, man ska fasa in förändringarna och de som har högre löner ska under flera år gå neråt. Kanske är festen över i Kina? Samtidigt kanske det blir intressant att plocka dit skandinaviska spelare igen när man inte kan locka de största stjärnorna med helt galna löner. Brassen Oscar har 250 miljoner kronor om året, men den tiden är förbi.

Veckans omröstning

Veckans läsarbrev

Apropå inlägget om spel.

Det kliar för mycket i fingrarna för att inte kommentera. Inkonsekvensen i lagstiftningen beträffande droger, alkohol och spel är inte rolig längre. Huvudfrågan som jag ser det är om frestaren har något ansvar eller inte. Missbruksfenomenet är detsamma oavsett missbruk. Ska spelbolagen tillåtas marknadsföra sina produkter så hårt som de gör, så ska såväl alkohol och tunga droger få marknadsföras och säljas överallt också. Jag har skickat ut följande lilla text till ett antal makthavare i fotbollssverige, baserat på en egen erfarenhet från några år bakåt i tiden: "Bryr du dig om människor likt - jag väljer att kalla honom XXXXX - som satt på psyket och hotade att skära sin pulsåder om han inte fick hjälp att ta ett SMS-lån för att kunna spela vidare. Hans närstående hade gjort allt de kunde för att försöka hjälpa honom. Likaså diverse organisationer för spelmissbrukare. Hur tror du att spelbolagets reklam påverkade honom?" Ett fåtal har svarat, och andelen av de aktiva spelare som svarat är större än de som inte är spelare. Helt klart bubblar det, och jag är väldigt tacksam för att det åtminstone skrivs om problemet nu. Varm hälsning, Bosse

Svar: Det finns inga lätta svar och när det gäller marknadsföring av alkohol så förekommer det i dagstidningar och i en del tv-kanaler. Dessutom kan man relativt lätt beställa hem från utlandet. Tunga droger är illegala och kan knappast jämföras med spel. Det har under många år funnits en rejäl dos dubbelmoral men nu diskuteras problematiken. Sedan är det svårare att kontrollera när vi är EU-medlemmar och med en teknisk utveckling som gör det svårt att begränsa tillgången.

Veckans viktigaste fotbollsseger

Nacka kommun slipper sätta bullerplank kring Boovallen. Glädjande nog så beslutade Mark- och miljödomstolen att man inte behöver det, även om det blir vissa tidsbegränsningar. Bullerplank hade varit ett hot mot både svensk fotboll och folkhälsan.

Veckans uteblivna lön

Sheffield W är i gungning och bytte nyligen manager. Nu visar det sig att klubben inte kan betala spelarna full lön. Det är andra gången under 2020 som Sheffield W inte kan betala löner. Man fick även inleda säsongen med tolv minuspoäng för att man inte följt det finansiella regelverket. Klubbens ägs av thailändske affärsmannen Dejphon Chansiri vars familj blivit rik på tonfisk på burk.

Veckans domarröta

En bedrägeriåtalad domare skakar om i svensk fotboll. Sportbladet har haft flera artiklar om turerna och att fotbollsförbundet blivit varnat för domaren. Kan önska att SvFF utreder vad som skett – och kommunicerar det.

Veckans storm

Peter Hunt är återigen satt under hårt tryck i IFK Norrköping. Den allsvenska klubbens ordförande får kritik för sin ledarstil, vilket återgetts i flera medier och av flera personer. Hunt svarar med ett öppet brev och det svåra med det är att det är omöjligt att ställa några motfrågor. Återstår att se om han kan behålla makten över klubben. Samtidigt är det nyttigt att påminna om att Hunt var delaktig i att rädda klubben undan ekonomisk härdsmälta när han kom in och därefter har man vunnit SM-guld och blivit vassa på att utveckla och sälja spelare.

Veckans lottning

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Kommentar: Klar fördel City. 25-75.

Lazio-Bayern München

Kommentar: Vore en oerhörd skräll om Lazio gick vidare. 10-90.



Atlético Madrid-Chelsea

Kommentar: Jämna lag, jämna matcher. 50-50.



RB Leipzig-Liverpool

Kommentar: Ingen rolig lottning för Liverpool. 45-55.

Porto-Juventus

Kommentar: Viss fördel för Ronaldo o Co. 35-65.

Barcelona-Paris Saint-Germain

Kommentar: Ett möte vi sett förut och det blir jämnt även om Messi inte är som förr. 55-45.

Sevilla-Borussia Dortmund

Kommentar: Det tyska storlaget svajar, men är ändå favorit. 35-65.

Atalanta-Real Madrid

Kommentar: Knappast en lottning Zidane ville ha men Atalanta går inte så starkt. 35-65.

Veckans läsning

En debattartikel om att Estonia-dokumentären fick Stora Journalistpriset i kategorin årets avslöjande. Onekligen en del tunga namn och de pekar på en del problem med dokumentären. Något som tidigare lyfts i Filter, i Journalisten och i Aftonbladet.

Veckans val II

Newcastle var den enda klubb att rösta emot Premier Leagues försäljning av tv-rättigheterna i Mellanöstern till Qatars Bein Sports. Skälet är att Newcastles ägare Mike Ashley fortfarande är arg över att Premier League stoppade en försäljning till Saudiarabien. Saudierna är i konflikt med Qatar och har kapat Bein Sports signal, och därför låg Bein Sports på Premier League om att inte tillåta en försäljning. Fotboll är vackert.

Veckans jultomte

MacKenzie Scott har gett bort närmare 35 miljarder kronor. Amazon-grundaren Jeff Bezos förra fru har börjat dela ut från sin enorma förmögenhet. Glädjande att hon ser till att ge pengar till institutioner som inte är de givna. Med tanke på att hon lovat att ge bort större delen av sin förmögenhet kommer det mer.

Veckans sponsororo

IFK Göteborg är nog den fotbollsklubb som är mest beroende av byggbolaget Serneke och storägaren Ola Serneke via sponsoravtal och insättningar i riskkapital, men det är många fler klubbar i Sverige som sponsras av bolaget. På ett sätt bra att man lyckades bli av med halva Karlatornet (prestigeprojekt i Göteborg), men mer illa att man sålde det för 25 000 kronor. Inget snack om att byggjätten är pressad. Aktiekursen dök med 22,5 procent trots försäljningen och att man fick nya lån. Säger en del om marknadens analys av affären. Sedan kan man konstatera att köparen av Karlatornet är Erik Selin som också är en av investerarna i IFK GBG Transferintressenter.

Veckans sorgliga följetong

Den franska ligan är på väg in i en kris som hotar flera klubbar. Har tidigare skrivit om hur spanskkinesiska Mediapro inte hedrat sitt avtal rörande tv-rättigheter värt en bit över åtta miljarder kronor per säsong. Allt talar för att den franska ligan kommer att tappa fyra miljarder kronor per säsong i fyra år. Pengar som klubbarna naturligtvis budgeterat med när man köpt spelare och skrivit avtal. En följd är att den franska ligaledaren Lille tvingas till en försäljning. En av partnerna som tvingar Lille att byta ägare är Elliot Capital som även tagit över Milan i en liknande affär när lånen inte servades. Återstår att se vad som händer med en del av Lilles spelare i januari. Ingen tvekan om att det går att fynda spelare i den franska ligan i januari. Frågan är om ens alla klubbar överlever? Att de kommer få ekonomiska problem är rätt givet och det går att misstänka att ägarskiftet i Lille bara blir det första av fler. För det går att fynda en fransk ligaklubb just nu om man bara har pengarna.

Veckans lottning II

Wolfsberger-Tottenham

Kommentar: José Mourinhos manskap klarar det här. 20-80.

Dynamo Kiev-Club Brügge

Kommentar: Den belgiska klubben var nära i Champions League. Favorit här. 40-60.

Real Sociedad-Manchester United

Kommentar: Alexander Isaks klubb har tappat i form. United är starkare. 45-55.

Benfica-Arsenal

Kommentar: Ett skakat London-lag är inte favorit mot Benfica. 55-45

Röda Stjärnan-Milan

Kommentar: En okej lottning med Milan-ögon. 30-70.

Royal Antwerp-Rangers

Kommentar: Steven Gerrard har fått fart på Rangers som bör gå vidare. 30-70.

Slavia Prag-Leicester City

Kommentar: Det engelska laget tar sig till åttondelen. 25-75.

Red Bull Salzburg-Villarreal

Kommentar: Salzburg på väg att sälja sin största stjärna. Villarreal tar det här. 35-65.

Braga-Roma

Kommentar: Inte helt lätt för Roma men bör fixa avancemang. 35-65.

Krasnodar-Dinamo Zagreb

Kommentar: Hyfsad lottning för den ryska svenskklubben. 60-40.

Young Boys-Bayer Leverkusen

Kommentar: Tyska ligaledaren tar sig lätt vidare. 10-90.

Molde-Hoffenheim

Kommentar: Norska skrällaget fick tufft motstånd. Ryker. 25-75.

Granada-Napoli

Kommentar: MFF-dödaren får svårt mot Napoli. 35-65.

Maccabi Tel Aviv-Sjachtar Donetsk

Kommentar: Ukrainska storlaget är inte som förr men tar sig vidare. 30-70.

Lille-Ajax

Kommentar: Franska ligaledaren skakas av ekonomiska problem. Viss fördel Ajax. 40-60.

Olympiakos-PSV Eindhoven

Kommentar: En öppen 16-delsfinal. 50-50.

Veckans låt

”The Power Of Love” – Frankie Goes To Hollywood.

Veckans Leeds United

San Francisco 49ers uppges öka sitt ägande av Leeds United. Från tio procent till 25 procent. Priset skulle vara 36 miljoner pund (cirka 430 miljoner kronor) vilket skulle ge klubben ett värde på tre miljarder kronor. Nuvarande ägaren Andrea Radrizzani betalade runt 540 miljoner kronor för Leeds United och har dessutom pumpat in ytterligare några hundra miljoner för att hålla klubben flytande. Efter några tunga förluster var det inte dumt att se Leeds köra över Newcastle United och vinna med 5-2. Kolla in målen här. Underbart. Vill man se hur Bielsa firade? Finns här en kombination av kameror som visar hur han reagerade vid 4-2 och 5-2. Går även att köpa att han bara är världens tredje bästa tränare.

Veckans siffror

10. Antalet klubbar som röstade mot att Premier League ska tillåta fem avbytare. Det var följande: Aston Villa, Burnley, Crystal Palace, Fulham Leicester, Leeds, Newcastle, Sheffield U, West Ham och Wolverhampton.

Veckans poddintervju

Henrik Rydström är gäst och talar om hur han vill höja svensk fotboll, om hur det är att navigera bland jobberbjudanden, om relationen med Kalmar FF och vilket uttalande från tidigare i år som han ångrar. Sedan tidigare finns över 290 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.