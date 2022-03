Krafth om framtiden i Newcastle, Saudiarabien och kaosmatchen: "En chock"

I februari blev Kieran Trippier skadad. Nu har Emil Krafth fått mycket speltid i Newcastle den senaste tiden. Den svenske högerbacken har spelat i sex av de sju senaste Premier League-matcherna.

- Det har gått bra, både för mig och laget. Efter jul kom vi igång riktigt bra och det har känts bra. Tränaren (Eddie Howe) är bra på att få ut det bästa av spelarna. Vi har väldigt bra träningar och det blir en annan stämning när det går bra, säger Krafth.

Efter att Newcastle fick en ny ägare i höstas har det ryktats mycket om att klubben ska storsatsa och göra stora förändringar i truppen. En spelare som brittisk media har spekulerat i kan vara på väg bort i sommar är just Krafth. Men 27-åringen, som har kontrakt fram till sommaren 2023, säger sig inte veta om han blir kvar i Newcastle.

- Ingen aning, faktiskt. Jag fokuserar på att vara här och nu. Jag har kontrakt med klubben och allt annat som händer kommer hända, det är inget jag kan påverka. Jag har kontrakt med Newcastle och händer det något i sommar får jag ta det då.

Att just saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, köpt Newcastle har skapat stora rubriker på grund av Saudiarabiens brist på mänskliga rättigheter. Landet har inga demokratiska val, ingen religionsfrihet och kvinnor har inte grundläggande mänskliga rättigheter. Kronprinsen Mohammed bin Salman påstås även enligt USA ligga bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi 2018.

Men Krafth vill inte lägga någon energi på vem som äger klubben.

- Jag tror inte att det är något som vi fotbollsspelare fokuserar på. Vi är mer där för att spela fotboll. Det andra är över våra huvuden. Det sker mycket skit på många ställen, se bara på Ukraina och Qatar. Som spelare försöker man bara tänka på vad man är där för att göra, säger högerbacken.

Vad säger klubben om vad ni ska svara på de här frågorna?

- De har väl inte sagt någonting till oss. Man får väl svara vad man vill. Jag försöker fokusera på fotbollen.

Han menar att han inte kommer väga in vem som är ägare när han väljer ny klubb i framtiden.

- Jag tror inte spelare fokuserar på vilka som äger klubbar. Vi är där för att spela fotboll och göra vår grej.

Vad tänker du om just Qatar? Alla vill ju representera Sverige i ett VM men det finns också röster om att landslaget borde bojkotta mästerskapet. Hur ser du på det?

- Jag tycker inte att det är en fråga främst för fotbollsspelare. Först och främst är det en fråga för Sveriges regering, som handlar med Qatar. Det är där det börjar.

Nyligen blev det stora rubriker om Newcastle när laget mötte Everton i Premier League. Då spände en planstormare, från aktivistgruppen "Just Stop Oil", fast sig vid ena stolpen.

- Självklart var det en chock när han kom in och spände fast sig. Ingen var beredd på det. Och det var ingen som såg det, för han var snabb.

- Det går ju på en millisekund, så vem som helst kan egentligen ta sig över. Jag hann knappt reagera för jag var så inne i matchen. Det går snabbt och vissa saker kan man bara inte stoppa.

