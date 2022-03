Så tror Sverige att Polen startar - spionen ger ut elvan: "Kommer ha två tior"

Det har varit lite rörigt i Polen med tre förbundskaptener på ett år, och nye Czeslaw Michniewicz gör nu sin andra landskamp.

Hans första match var i torsdagens träningsmatch mot Skottland, och då ändrade han om och körde 3-4-3. Men så tror inte Sverige att det kommer att bli nu.

- Jag tror att det blir Szczesny i mål. Sedan Bednarek, Glik, Bereszynski, som tre mittbackar. Sedan tror jag Cash som höger ving och Reca vänster. Sedan Moder, Zielinski, Szymanski och Lewandowski.

- Så kommer man att ha två tior bakom Lewandowski i och med att Milik är skadad och att det är problem med Piatek, säger spionen Lasse Jacobsson.

Tror du att Polen vill spela Piatek om han är frisk?

- Tveksamt. Man har varierat lite under hösten och i träningsmatchen senast spelade man 3-4-3. Men då startade Milik. Hade Milik varit frisk hade man spelat honom och Lewandowski på topp, men nu är han ju inte det. Ligger Zielinski och Szymanski som tior nu då blir det lite enklare att ta hand om Lewandowski.

Under veckan har det rapporterats om att Lewandowski har knäproblem. Men Lasse Jacobsson är övertygad om att anfallsstjärnan kommer att spela mot Sverige.

- Han kan ju ha haft problem, han hade ju det veckan innan samlingen. Men spelar man 90 minuter och inte ens blir utbytt när det står 4-0 i Bundesliga så tror jag inte att det är jätteproblem. Det är mer att man ville vila honom mot Skottland för att ha honom helt hundra mot oss.

Hur viktig är Lewandowski för Polen?

- Jätteviktig. Det märkte vi när vi möttes i somras. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Han är oerhört viktig. Spelare med i princip målgaranti är så klart viktig.

Hur möter man honom?

- Gäller att vara vaken. Första målet mot oss var en omställning där vi inte hade så bra markering. Vi tittar givetvis på det nu och hur han rör sig. Men det är svårt att plocka upp en sådan gubbe, han är oerhört smart.

Polen saknar mittfältaren Mateusz Klich som är avstängd - vad betyder det?

- Alla spelare som är borta, det är klart att det betyder något. Men jag skulle säga att Milik hade varit viktigare för Polen.

Hur kan man såra deras backlinje?

- De är jättebra när man får försvara framåt mot felvända spelare. Om du spelar upp på en felvänd spelare så kliver deras försvarare. Det spelet får man försöka undvika. Deras backar blir mer sårbara om du kan flytta och det kommer in någon annan i den ytan där du har dragit bort någon av de tre mittbackarna. Det är ytorna man vill använda.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.