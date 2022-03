Olsen öppnar för Malmö FF: "Det är tankar som har kommit"

Sommaren 2018 skrev Robin Olsen på ett femårskontrakt med Roma. Men där blev han inte långvarig. Året efter lånades han ut till Cagliari och efter det har han även varit på lån i Everton, Sheffield United och nu i Aston Villa.

- Det var många olika saker som gjorde att jag valde att lämna Sheffield. Att jag fick komma till Aston Villa som jag sedan tidigare hade väldigt bra koll på, att Aston Villa tog över lånekontraktet såg jag som en bra möjlighet. Jag vet hur bra Emiliano Martinez (förstamålvakten) är, men jag tänkte lite längre fram och ville hitta formen igen, säger han och fortsätter:

- För jag kommer ihåg när jag tillhörde Everton och kom till landslaget, varje gång jag kom hit kände jag mig i väldigt bra form och jag ville hitta tillbaka till den. Därför var det ingen tvekan när Aston Villa dök upp. Jag tränar väldigt hårt där.

Hur är det att gå på lån efter lån och få börja om?

- Du vill ju spela matcherna. Men sen är det mycket runt om. Jag var väldigt glad över att vara i Everton, men sen var det saker där som gjorde att det inte blev något mer där efter det. Det är så det. Det är inget jag kan göra något åt. Nu fick jag i stället möjligheten att gå till Aston Villa, och det är jag väldigt glad för. Om jag får chansen så vet jag om att jag är förberedd.

Återvänder du till Roma i sommar när låneavtalet med Aston Villa går ut?

- Jag vet inte. Det är några veckor kvar av säsongen, sedan får vi se.

Vad vill du?

- Jag vet inte. Har inte tänkt på det. Vi får ta det efter säsongen.

Kan du tänka dig att återvända till svensk fotboll när kontraktet med Roma går ut?

- Vi får se. Jag stänger inga dörrar. Men jag känner att jag har några år kvar utomlands, men absolut, det är tankar som har kommit. Man blir äldre, och då blir det naturligt att tänka på när man ska komma hem. Man vill trots allt sluta cirkeln.

- När det blir vet jag inte, men det dröjer inte länge.

Är det Malmö FF som gäller då?

- Det blir Malmö.

Hur har kontakten sett ut med klubben under åren?

- Innan sista samlingen förra året hade jag några dagar hemma, då var jag inne och tränade med Jonnie (Fedel, målvaktstränare i MFF), det är klart att jag har kontakt med Malmö FF. Man får ge MFF att de är väldigt bra på att ha kontakt med gamla spelare.

Eftersom det inte har blivit någon speltid i Aston Villa så berättar Robin Olsen att det var ett frågetecken för tajmingen nu när han kom till landslaget. Men han tycker att det gick bra mot Tjeckien.

- Det kändes bra. Jag gick ut på några inlägg och det är alltid frågetecknet när du inte har spelat på länge, hur tajmingen är. Men det kändes bra.

- Visst, det var ett tag sedan jag spelade, men jag har kommit till en klubb som har väldigt hög kvalitet. Det har ju gjort att jag kommer hit med en väldigt bra känsla.

- Sedan är det klart att man vill veta om tajming sitter. Men jag har varit med så länge nu att jag har samlat på mig rutin och jag behåller lugnet inför varje match. Jag stressar inte upp mig för något utan litar på mig själv.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.