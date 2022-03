Polens förbundskapten: "Vet saker om de svenska spelarnas liv"

Sverige ska ta sig an Polen på bortaplan under tisdagen. Playoff-finalen avgör vilket av lagen som går till VM i Qatar. Och inför drabbningen har Polen verkligen satsat hårt på att scouta de blågula spelarna.

Förbundskaptenen Czeslaw Michniewicz påstår att han har stenkoll.

- Jag vet tillräckligt mycket, kanske till och med för mycket. Jag vet mycket om deras liv, säger Michniewicz och ger ett exempel:

- Jag känner till vilken spelare som klär sin hund i landslagströja. Men jag vill inte berätta allt för mina spelare.

Polens mittbackskugge Kamil Glik tror stenhårt på sitt lag inför mötet med Blågult.

ANNONS

- Jag är övertygad om att vi kommer vinna och få fira, säger Glik.

I EM i somras vann Sverige med 3-2 mot Polen, efter två mål av Emil Forsberg.

- Han är en jätteviktig spelare, men vi har inte fokuserat på Forsberg. De har några spelare av världsklass. Så att fokusera på en spelare skulle vara ett misstag. Vi försöker inte tänka på det på det sättet, säger Glik.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.