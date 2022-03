Hotet i skuggan av Lewandowski: "Väldigt förtjust i honom"

Sverige ställs mot Polen i en avgörande VM-kvalmatch under tisdagen. Vinnaren går till VM i Qatar, förloraren missar mästerskapet. Inför Blågults bortamatch har snacket handlat mycket om den polske superstjärnan Robert Lewandowski och hur han ska stoppas.

Men det finns ytterligare en stjärna i Polen som Sverige har stor respekt för; Napolis offensive mittfältare Piotr Zielinski.

Bologna-spelaren Mattias Svanberg, som möter Zielinski i Serie A, pekar exempelvis ut 27-åringen som den polske spelaren som han imponeras av.

- Zielinski, helt klart. Han är en av spelarna som jag verkligen gillar att kolla på, säger Svanberg.

- Han är ganska lik mig i spelsättet, men mer offensiv. Från första gången jag såg honom har jag alltid känt att han är bra och jag har mött honom flera gånger.

Sveriges assisterande förbundskapten Peter Wettergren menar att Zielinski ligger bakom mycket av Polens offensiva spel.

- Jag är väldigt förtjust i Zielenski. Det är ofta därifrån bollarna till Lewandowski kommer. Han är spindeln i nätet där och duktig på att serva sina forwards med bollar, säger Wettergren.

Blågults vänsterytter Emil Forsberg har också höga tankar om Serie A-stjärnan.

- En fin spelare. Han simmar runt i mellanrummen och rör på sig i fina ytor. Och han är fin med bollen, säger Forsberg.

Sveriges Polen-spion, scouten Lasse Jacobsson, menar att Zielinskis samspel med Lewandowski är en viktig del att hantera.

- Mycket hänger på Lewandowski, hans rörelse och hur han länkar med Zielinski, säger Jacobsson.

Är det Zielinski som ska serva Lewandowski med bollar?

- Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Och likadant med Szymanski. Han är också en fin passningsspelare, han har en fantastiskt fin vänsterfot.

Jacobsson tycker dock att Zielinski är bättre i Napoli än landslaget.

- Det har med arbetssätt i anfallsspelet att göra. Så som Napoli spelar så spelar kanske inte landslaget. Han har rollen att glida i spelyta två fram och tillbaka, och att vara spelbar, och har kanske andra lagkamrater där som gör honom bättre. Han är jätteskicklig på det i Napoli.

