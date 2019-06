Lundh: Pengar för talanger betyder mer än seger mot Tyskland

Helgens måste

Sverige-Tyskland i VM-kvartsfinal i Frankrike. Avspark 18:30 lördag, sändningen börjar 17:00 på TV4 och går givetvis att se på C More där man dessutom får mer av sändningen.

Helgens avstå

Svensk sommar.

Veckans ledstjärna

Kan inte förstå att Megan Rapinhoe väcker sådan ilska i delar av USA för att hon utnyttjar sin rätt (i ett fritt land) när hon inte sjunger nationalsången eller inte håller handen över hjärtat. Dessutom är hon tydlig med att det inte är aktuellt att besöka Vita Huset och Donald Trump om de vinner VM. Något som Alex Morgan, Ali Krieger och Becky Sauerbrunn tagit efter. Rapinhoe var tidigt ute med att stötta Colin Kaepernicks protester mot hur amerikansk polis behandlade svarta. Hon var den första vita idrottare som satte ner knät i marken under nationalsången. När USA:s förbund införde en regel om att man måste stå upp under nationalsången så följde hon upp det med att sluta sjunga och att inte hålla handen över hjärtat. Dessutom är Rapinhoe i högsta grad inblandad i landslagets stämning av det egna förbundet gällande diskriminering av damerna kontra herrarna. Siffrorna talar där till spelarnas fördel och nu är det beslutat om medling efter VM. Har många gånger fascinerats över att det är idrottare från det kapitalistiska USA som tar fajterna på allvar. Som när USA:s hockeyspelare strejkade inför sitt hemma-VM 2017. Eller när fotbollsspelare inte tvekar att stämma sitt förbund tre månader före avspark i VM. En person som Megan Rapinhoe borde vara en ledstjärna fler borde se som en förebild snarare än hata. En person som står upp för sina rättigheter och är villig att ta kampen trots att president Trump twittrar nedsättande om henne. När man dessutom läser ett starkt reportage om hennes uppväxt och om hennes idol och storebror, som suttit i fängelse halva livet och haft ett hakkors tatuerat på handen, så är det svårt att inte bli ännu mer imponerad att hon kan prestera på planen.

Veckans VM-final

Kvällens kvartsfinal Frankrike-USA känns i varje fall som en VM-final. Missa inte den.

Veckans flyttfågel

Carlos Strandberg kan alltså hamna i Turkiet. Skulle i så fall bli 23-åringens nionde klubb på elitnivå, även om han aldrig spelade för Club Brügge.

Veckans mest förvånande

Michel Platini dök upp på Lennart Johanssons begravning. Även om fransmannen lyfte fram att de kunde vara vänner vid sidan av sina kontroverser så var den avstängde förre Uefa-basen och Fifa-pampen ingen som Lennart Johansson respekterade. Dock ingen Sepp Blatter och det var nog helt rätt val av schweizaren. Förvånad att inte den nuvarande Fifa-basen Gianni Infantino fanns på plats i Katarina Kyrka och på Grand Hotell. Har i varje fall inte sett några bilder på honom eller läst att han var på plats som Uefa-basen Alexander Ceferin.

Veckans sorgliga läsarbrev

”Din jävla fitta, så jävla kåt på stålar”

Svar: Mejl från komiker och författare apropå en konspiration av medier för att dölja någon slags kvinnomakt. Det var svårt att svara på.

Veckans givna

Vinter-OS till Italien. Sverige ska inte söka OS. Vet inte vad som var jobbigast att följa; IOK-höjdaren Gunilla Lindbergs presentation eller Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyrs spontana ABBA-sång.

Veckans skräcklista

1997: Sverige-Tyskland 0-1 (EM-semifinal i Sverige, 9 juli)

2000: Tyskland-Sverige 1-0 (OS i Australien, 19 september)

2001: Tyskland-Sverige 3-1 (EM i Tyskland, 23 juni)

2001: Tyskland-Sverige 1-0, efter förlängning (EM-final i Tyskland, 7 juli)

2003: Sverige-Tyskland 1-2, efter förlängning (VM-final i USA, 12 oktober)

2004: Sverige-Tyskland 0-1 (bronsmatch i OS i Grekland, 26 augusti)

2008: Sverige-Tyskland 0-2, efter förlängning (OS-kvartsfinal i Kina, 15 augusti)

2013: Sverige-Tyskland 0-1 (EM-semifinal i Sverige, 24 juli)

2015: Tyskland-Sverige 4-1 (VM-åttondel i Kanada, 20 juni)

2016: Sverige-Tyskland 1-2 (OS-final i Brasilien, 19 augusti)

2017: Tyskland-Sverige 0-0 (EM i Nederländerna, 17 juli)

2019: Sverige-Tyskland ?-? (VM-kvartsfinal i Frankrike, 29 juni)

Någon gång ska väl sviter ta slut och det finns inga spöken inom fotbollen. Eller?

Veckans politiker i idrottens glans

Statsminister Stefan Löfven kastade sig från OS-haveriet i Lausanne till Paris för att följa Sveriges väg i VM.

Veckans EM

VM i Frankrike. Även om det är liknande på herrsidan är risken överhängande att dominansen blir ännu kraftigare framöver när Europas storklubbar nu börjar satsa på damfotboll.

Veckans svårförklarade

VM är onekligen hett runt om i världen och det slås tittarrekord i många länder. Då är det svårt att fatta att Fifa inte gör mer för att underlätta för att medier ska kunna jobba. Som fungerande internet och platser att sitta på där lagen tränar. Eller att man placerat Sverige och Tyskland väldigt långt ifrån varandra i Rennes och med träningsarenor långt ifrån varandra och dessutom förbud från att träna på matcharenor. Eller att det finns vatten och/eller mat att köpa på anläggningar och arenor. När man är på plats i flera timmar i 38-gradig värme så underlättar det jobbet om man kan få tag i vatten. Så ser det givetvis ut på ett herr-VM och i Ryssland var det verkligen annorlunda jämfört med i Frankrike. Bara det att man kan ha ett ställe att sitta och skriva med elektricitet och internet är inte alls givet. Inser naturligtvis att skillnaden för de enstaka förbunden är stora när det handlar om ersättning från Fifa för ett herrlandslag och damlandslag i VM. Att SvFF såg till att tillhandahålla jobbmöjligheter var lättare i Ryssland med en VM-bas och helt andra pengar in. I Frankrike är det minst sagt annorlunda. Då borde Fifa och de lokala organisatörerna se till att underlätta arbetet så att bevakningen blir ännu bättre. Nej, det handlar inte om någon VIP-behandling men att det ska kunna gå att köpa mat när man är på en matcharena i sju, åtta timmar är rätt givet. Eller att man ska kunna få tag i vatten. Dock har det inte varit så under VM i Frankrike och det är svårt att förstå med tanke på all erfarenhet som Fifa givetvis besitter.

Veckans omstart

Allsvenskan är i gång och IFK Norrköping slog AIK borta trots att man saknade både Simon Thern och Alexander Fransson. Från och med i helgen är det full fart i den allsvenska fotbollsfabriken igen.

Veckans läsarfråga

Hej! Lite annorlunda fråga, jag har en Celtic matchtröja som Henrik Larsson signerat burit under match. Om detta är något man skulle vilja sälja eller ta reda på värdet, har du något tips? Mvh,David

Svar: Har dålig koll, men om någon har tips eller vill köpa mejla mig (olof.lundh@tv4.se) så ska jag skicka vidare informationen.

Veckans OS-kval

Tänk att inte ens en plats i en VM-semifinal är en garanti för Sverige när det gäller en plats i OS i Tokyo 2020. Åtminstone inte än, om nu inte USA slår ut Frankrike i fredagens semifinal. Europa tar ut sina OS-deltagare via VM och de tre bästa går till OS. Om några lag hamnar på samma plats blir det OS-kval som det blev till Rio de Janeiro där Sverige kvalade mot Norge, Schweiz och Nederländerna och tog platsen. Faktum är att antingen missar OS-vinnarna Tyskland eller silvermedaljörerna Sverige OS i Tokyo. Så kvartsfinalen på lördag är också ett OS-kval.

Veckans skygglappar

De som fortfarande inte tror på att klimatet skiftat på grund av människan. Värmen i Frankrike närmar sig 40 grader dag efter dag.

Veckans återuppståndelse

Tänk så mycket skit både engelska FA och Phil Neville fick när han blev förbundskapten. Han hade knappt någon erfarenhet, han hade inte sett många dammatcher och dessutom hade han twittrat lätt sexistiskt tidigare. Inget snack om att han åtminstone har spelarna med sig och även till viss del England som nation när han och laget gått till semifinal. Gillar detaljen att han bär likadan väst som Gareth Southgate för att spelarna valde åt honom, och i New York Times är en bra text om hur han var tvungen att vinna tillbaka Englands förtroende.

Veckans omstart II

Tänk att det europeiska cupspelet redan dragit i gång. Kvalspelet till både Champions League och Europa League startade i veckan och först i juni nästa år är det final.

Veckans läsarbrev

Hej på er! Utan att verka konspiratorisk måste jag påstå att det verkar som om Fifa har riggat VM-matcherna så att alla favoritlag ska vara kvar så länge som möjligt. Alla, precis alla, matcher där det har varit nära sensation så har domarna gått in och brutalt avgjort varje gång med att döma straff eller straffar till favoritlagen, ofta i slutminuterna. Idag var det Japan som blev direkt förfördelade, häromdagen fick Tyskland två gratisstraffar och kunde vinna utan att imponera. Kamerun blev helt bortdömda och jag förstår tjejernas frustration. Själv hade jag nog gått av planen i den matchen. Det är helt sanslöst att dessa, i grunden relativt usla, domare i VM ska få avgöra matcherna på ett sätt som inte går att ta miste på. Behövs det så tar man till Var, om det inte skulle gynna saken, som idag mot Japan, så tittar man inte ens. Helt uppenbart är att Fifa vill ha alla favoritlagen vidare till kvartsfinal för att hålla det upphaussade intresset vid liv. Det är i mina ögon skandalöst. Gör att man tappar intresset för turneringen. Mot Tyskland är risken att Sverige blir förfördelat. Tänk på det när de usla domarna försöker avgöra matchen nästa gång. Slående är att ingen gång har något sensationslag fått dessa straffar. Hur kommer det sig tror ni? M v h Sven.

Svar: Ett mejl till flera av de svenska mediernas utsända i Frankrike. Tror inte alls på konspirationsteorin för det är ett bakslag för Fifa att VM inte är ett riktigt VM utan snarare ett EM. Sedan finns det naturligtvis en problematik kring VAR och domarna, men det är knappast heller något konspiratoriskt som ligger bakom det. Snarare skadar även det VM. Givetvis synd att publiken inte kommit i den utsträckning som man trott och hoppats men viktigare på lång sikt är genomslaget i tv världen över.

Veckans Bagdad-Bob

Fifa:s domarbas Pierluigi Collina hyllade allt med VM och VAR och domarna när han mötte pressen i veckan. Heja! Se hela hans 90 minuter långa presskonferens här.

Veckans läsarbrev II

”Men betyget på Jakobsson…en tvåa. wtf. I förhållande till de andra så en 4… Tyckte hon va den som försökte utmana hela matchen plus att hon säkrade bakåt. Visade vilja och karaktär när andra darrade. Men sätter man betyg för att skapa buzz? Isf gick jag rakt i fällan.”

Svar: Vi sätter givetvis de betyg vi anser det vara och inte för att skapa buzz. Ingen kan klaga på hennes arbetsinsats men tyvärr ger det för litet framåt. Sedan är fotboll subjektivt och konstaterar att DN hade 2, Expressen hade 2 och Sportbladet 3.

Veckans rekryteringsvåg

Fler och fler engelska journalister som bevakar klubbar (Leeds, Liverpool) kliver av sina uppdrag och hänvisar till att man återkommer i annat forum, men ännu så längt är det hemligt. Som jag skrev om för ett par veckor sedan är det the Athletic på väg till England och den amerikanska sporttidningen som säljer prenumerationer för fem dollar i månaden ska lanseras i augusti. Räkna med ett många av journalisterna dyker upp där. Skrev om The Athletic i Dagens Industri tidigare i våras.

Veckans quick-step

BBC:s förre sportkorrespondent Richard Conway lämnade i våras företaget. Nu är han på väg att jobba med PR för Qatar och VM 2022.

Veckans brorsa

En och annan Hammarby-supporter undrade nog när USA anställde klubbens förre tränare Gregg Berhalter som amerikansk förbundskapten. Kanske underlättades utnämningen av att Greggs brorsa är en av det amerikanska förbundets tyngsta tjänstemän?

Veckans ersättare

När inte resterna av AC/DC kunde spela på Sergio Ramos bröllop fick Europé hoppa in. Bandet anlände till scenen i en röd drake som hölls av en kran.

Veckans läsarbrev III

Hej Jösses. Ett inlägg så likt ett fylleforuminlägg på Svenska Fans från en supergnällig så kallade supporter. Mvh Robert

Svar: Snabb feedback efter min krönika efter Sverige-Thailand. Ja, vi ser olika på det, men jag var spik nykter när jag skrev.

Veckans siffra

1,52. Lite drygt en och en halv match går per VAR-granskning under VM i Frankrike. Måste säga att det känns som mycket mer. Det är mer än dubbelt upp mot VM i Ryssland där det gick tre hela matcher per granskning. Klart att VAR tappat anhängare under VM och att inte Fifa har mer självkritik och reflektion över det är för dåligt. Samtidigt är det en oundviklig väg att vandra mot mer teknik för att hjälpa domarna att hitta mer rätt, även om det är orättvist att kasta in domare utan erfarenhet av VAR i ett VM. Å andra sidan tror jag alla inser att det hade varit omöjligt att köra VM för damer utan VAR när man hade VAR i VM för herrar.

Veckans låt

”Hey, Ma” – Bon Iver.

Veckans Leeds United

Tyvärr verkar det som om första affären för Leeds United blir en försäljning av talangen Jack Clarke, 18, till Tottenham. Köpesummor som nämns är från 100 miljoner kronor till 150 beroende på medier och klausuler. Tyvärr har man sett det förr, att Leeds säljer talanger för att snurra verksamheten (Fabian Delph, Lewis Cook, Danny Rose, James Milner, Aaron Lennon, Sam Byram osv). Om pengarna räcker till nyförvärv som ger uppflyttning? Återstår att se, men spelarna samlades i veckan och började löpträningen under Marcelo Bielsa.

Veckans poddintervju

Det är paus över sommaren och förhoppningsvis är podden Lundh tillbaka i slutet av augusti. Det blir för övrigt ett gästspel på Way Out West i Göteborg andra helgen i augusti. Sedan tidigare finns 234 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Dessutom kan ni se en rad tvoddar med allt från Peter Gerhardsson till Nilla Fischer, Elin Rubensson och Robin Quaison på CMore, och ni hittar dem via länken.