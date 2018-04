Lundh: Prövningens tid för ÖFK och Kindberg

Helgens måste

På lördag blir det boksignering med Tord Grip , vilket känns stort, även om han inte kunde följa med och se Degerfors-Landskrona efter det. Sedan väntar C More-studion med dubbla matcher söndag. Kan jag och Alexander Axén hålla sams?

Helgens avstå

Helgen.

Veckans pinsammaste

Jönköpings Södra sparkade Jörgen Wålemark efter tre seriematcher. Obegripligt att klubbledningen inte ställer sina platser till förfogande i samma veva. Varför? Jo, därför att det inte kan ha funnits någon tvekan om vilken fotboll som Wålemark stod för. Man får inte rekrytera så och sedan inte ta ett eget ansvar.

Veckans förebild

Östersunds-Postens Linda Hedenljung som hela tiden gjort sitt jobb och ifrågasatt och haft en kritisk inställning. Alltid starkt att orka stå på när man jobbar på en lokaltidning som inte sällan blir ifrågasatt.

Veckans matchfixning

Var i veckan på besök hos polisen och den del av Nationella Operativa Avdelningen som hanterar de flesta ärenden gällande matchfixning. På många sätt ett nedslående besök då det visar sig att misstankarna kring Halmstads BK-Malmö FF var nedlagda samt att det ännu inte är klart för åtal gällande IFK Göteborg-AIK som är det enda ärendet man hanterar just nu. En ny förundersökningsledare i form av Alf Johansson har tagit över det senare ärendet – otroligt nog - och ser man historiskt på Johansson bådar inte det gott för möjligheterna till åtal. Och om man inte ens får till ett åtal i det ärendet så kan inte den nya spelfusklagen komma snabbt nog. För om inte ens Kenny Stamatopolous mod kan ge ett åtal så kommer få andra spelare fundera på att kliva fram. Polisen har inga ärenden just nu, men misstänker att mörkertalet är stort. Fast frågan är om polisen har kunnande och resurser nog för att lösa det här? Civilminister Ardalan Shekarabi säger rätt saker men besöket på NOA gjorde mig rätt oroad kring det här. Ord är en sak, handling en annan.

Veckans återkomst

Blåvitt har fått fart på sin ungdomsverksamhet igen.

Veckans snyggaste

Filmen som Liverpool släppte på sociala medier om vad klubben är för något.

Veckans läsning

Fantastisk skildring av hur Donald Trump ljög om hur rik han var.

Gillade Jonas Gardells krönika om Svenska akademien. Norska magasinet Josimar, som är en favorit, kollar närmare på Fifa:s inspektörer som ska granska vilket land som får VM 2026.

Som liten älskade jag filmen ”Caddyshack” som jag såg i USA 1980 - eller ”Tom i bollen” som den hette i Sverige - och jag blev inte förvånad av skildringen av inspelningen som dök upp i flödet i veckan.

Veckans Fifa-turer

Senaste veckorna har två Fifa-höjdare fastnat i brottsutredningar. Det tar aldrig slut.

Veckans avsked

Arsène Wenger lämnar Arsenal efter säsongen. På många sätt sorgligt att det slutade som det gjorde och att hans insats solkats ner av de sista åren. Önskar att han får vinna Europa League som avslutning, så att det blir ett värdigt avsked för mannen som på många sätt lyft Arsenal. Amy Lawrence är en av mina favoritjournalister och hon kan Wenger bättre än de flesta och har skrivit en fin text. Även Henry Winter twittrar en tråd av reflektioner kring fransmannen som på många vis förändrade engelsk fotboll.

Veckans premiär

Fotbollslabbet är skönt nördande i fotbollsstatistik. Gusten Dahlin, Hasse Backe och Ola Lidmark Eriksson som grundat Playmaker är de som går igenom olika teman.

Veckans lösa skrämskott

Premier League ska granska Wolverhamptons kopplingar till superagenten Jorge Mendes. Räkna inte med att det händer något. Det är som när Leicester bröt mot reglerna för hur mycket pengar man fick göra av med på vägen upp till Premier League. I slutändan fick man betala 35 miljoner kronor i böter… Något som är ingenting för en Premier League-klubb.

Veckans gästspel

Gästade Norges motsvarighet till Sveriges Radio, NRK, och dess fotbollspodd ”P3 Heia Fotball”. Två timmars snack om allt från Tom Lund och de bästa svenskarna i Tippeligan till när jag bevakade Drillos landslag under VM 1998, bruseskandalen och den eviga frågan om Zlatan till VM. Lyssna här.

Veckans sms

”Hei Olof Lenge siden jeg har snakket m deg. Dette er ingen stor sak for meg men min medie sjef ga meg ditt nr fordi du har skrevet en tekst om JW (og Fck). Vi har sett og hørt mange av J uttalelser i svensk presse etter avgangen fra oss. Tror eller vet at han nok er temmelig alene om denne versjonen. En versjon som du støtter og stoler på veldig ukritisk. Noe i forbindelse m J her er nok strictly confidential, mens andre forklaringer/hendelser på og utenfor banen er lette og åpenlyse og argumentere mot/for /forklare. En ting er det du skriver om meg og hva den konklusjonen er, en annen ting er en hel lederstab m støttefunksjoner rundt. Alle de vil nok her føle at du ikke har undersøkt det store bildet og hva som faktisk er fakta. Det er sterke ord du bruker Olof. Case closed for oss,men ville bare skrive dette. Ha en fin helg, selv om den starter dårlig m Leeds. Bh Ståle Solbakken Fck”

Bakgrunden till sms:et från Ståle Solbakken är att jag i förra veckans krönika skrev om Johan Wiland och hänvisade till hans upplevelse i FC Köpenhamn. Något han var öppen om i min podd, men Solbakken har givetvis rätt i att det är Wilands version. Det svåra är bara att det finns en del som är konfidentiellt. Vi utbytte några sms och det är en poäng att jag kunde formulerat det annorlunda.

Veckans mest omskakande

Gästade Breaking News och deltog i en debatt om Zlatan till VM. Man kan lugnt säga att Filip och Fredrik och dess redaktion hade samlat ihop en rad profiler. Spännvidden gick från Göran Greider till Gunilla Persson… Ja, ni fattar. Kolla på egen risk.

Veckans Leeds United

Avsluta säsongen. Snälla.

Veckans låt

”God in Chicago” – Craig Finn.

Veckans poddintervju

BP:s sportchef Daniel Majstorovic är gäst och talar om varför han lämnade AEK Aten för Grimsta IP, om vilka egenskaper som krävs för rollen som sportchef samt om det tunga slutet på landslagskarriären. Podden finns ute i gryningen på måndag, men går även att se 21:15 på Sportkanalen på måndag. Sedan tidigare finns närmare 190 poddintervjuer med olika svenska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Hur populär jag är i Sverige? Jag tror inte ens det går att mäta… Jag är Sverige, jag är inte från Sverige. De kommer till och med att byta namn från Sverige till mitt namn, på kartan. Så när du navigerar till Sverige läser du inte Sverige, utan Zlatan.”

Zlatan tar USA med storm.