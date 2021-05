Lundh: Svåra avvägningar för Janne Andersson när han väljer EM-trupp

Helgens måste

Fotbollssöndag Europa med möjlig La Liga-upplösning. Matcherna drar i gång 18:30, sändningen börjar 17:30. Champions League-finalen Chelsea-Barcelona. Burnley-Leeds.

Veckans final

En Champions League-final i Sverige. I Göteborg. Söndag kväll. Chelsea-Barcelona och det är ett maktskifte när Lyon inte är i final efter fem raka triumfer och deltagande i nio av de elva senaste finalerna. Faktum är att antingen franska och tyska lag har vunnit 14 år i rad, men nu blir det England eller Spanien som är två nationer vars damfotboll är på frammarsch. Eller åtminstone är en del av klubbarna på rejäl frammarsch. Svensklaget Chelsea är nederlagstippat mot Barcelona och det blir en tuff match för Magdalena Eriksson och de andra i försvaret sett till Lieke Martens och Jennifer Hermoso. Samtidigt går det inte att räkna bort Chelsea där Pernille Harder kan avgöra. Tyvärr spelas matchen helt utan publik och det är deppigt att när Sverige äntligen får en stor final så blir det tomma läktare. Trist inramning. Särskilt när England har över 20 000 åskådare på lördagens FA-cupfinal. Men regeringen gör inga undantag och med tanke på att man behåller restriktionerna till minst 1 juni var det kört.

Veckans dubbelspel

Kan inte säga att det förvånar, men det är alltid bra att se det i tryck. Norska Josimar avslöjar nu att Fifa-basen Gianni Infantino inte alls var negativ till en superliga. Han körde helt enkelt med dubbla budskap. Skälet finns i att en superliga hade försvagat Uefa och samtidigt hade den kunnat stärka Fifa om man godkände den. Styrningen av den internationella toppfotbollen präglas mycket av den maktkamp som pågår mellan Fifa och Uefa.

Veckans moderna fotboll

Stone Island köper serie C-klubben Modena.

Veckans snygga gest

Ajax smälte ner ligatrofén och delar nu ut den i 42 000 stjärnor som går till alla säsongskortsinnehavare. Gillar det draget.

Veckans läsarbrev I

Helt ointressant artikel. Att domarna har dåligt betalt på lägre nivåer och den skit de får utstå från föräldrar som skriker på dem gör att rekryteringen är svår. Har själv varit domaransvarig i en fotbollsförening och varit med på många matcher och stöttat ungdomar som ibland är bara 3-4 år äldre än de som spelar. De fick 100-150 kr för en match i kontant från föreningen från vår kiosk försäljning utan kvitton….. Här skulle säkert skatteverket velat göra en utredning och taxera upp ungdomarna som tjänat 5-10.000 extra på ett år. En liten morot har varit att en gång i framtiden få döma stora matcher på elitnivå och kanske internationellt. Sen kan inte dessa få behålla 3,4 miljoner på 10 personer under ett gäng år….. Skatteverket är indrivare som, även om man har rätt i sak så förlorar man alltid om Skatteverket vill jävlas med en. Omvänd bevisbörda, skatteverket påstår och du ska motbevisa. Inte alltid lätt att göra det. Sen att farbror staten slösar med alla skattebetalarnas pengar på en mängd idiotiska saker gör det ju inte bättre. Inte undra på att alla försöker betala så lite i skatt som möjligt. Annars är fotbollskanalen bra och intressant att läsa. Ha dé Anders

Hejsan Jag hoppas verkligen Fotbollskanalen gräver vidare med domarnas uteblivna skatteinbetalningar från deras uppdrag genom Uefa och Fifa. Helt plötsligt när det börja brännas under fötterna så börjas det betalas in till Skatteverket, hur f-n kan man komma med en förklaring att man är dåligt insatt hur det skall beskattas. För övrigt fortsätter kvaliteten på domarkåren vara ytterst låg, men det är en annan fråga. Mvh// Anders

Svar: Olika uppfattningar kring granskningen av domarnas ersättningar från Uefa. Kan vara viktigt att påpeka en del saker. 1) Självrättelser av deklarationerna påbörjades efter att Aftonbladet i december avslöjade att en assisterande domare inte tagit upp 250 000 kronor från Uefa till beskattning. 2) En domare som tar ett uppdrag för Uefa eller Fifa skriver under ett dokument och en del av informationen på det är att man har eget ansvar för skatter. 3) Många domare säger att de nu har gjort rätt för sig, men flera av domarna har dömt i Europa även före 2015 men kan bara rätta sina deklarationer till 2015. Det vill säga att det inte går att göra rätt för sig för inkomster för åren före. Ett möjligt undantag är om man gjort sig skyldig till grovt skattebrott, då kan man få rätta tidigare års deklarationer, men där är vi inte. 4) En del domare har inte skickat in självrättelser utan Skatteverket har kontaktat dem och pekat på matcher man gjort i utlandet och frågat om beskattning. De domarna riskerar alla straff, antingen i form av skattetillägg eller i form av polisanmälan och rättsligt efterspel. En av dem ska vara den svenska EM-domaren Andreas Ekberg.

Veckans ökade tryck

Efter kollapsen mot Örebro SK är det naturligtvis press på Häcken-tränaren Andreas Alm. Ändå har jag svårt att se klubben sparka Alm än på ett tag. Det skulle förvåna om han inte fick mer tid på sig.

Veckans värdelösa värdegrund

Brynäs har en del att jobba med och det är uppenbart att värdegrunden mest var fina ord på ett papper. Tyvärr ganska vanligt i idrottens värld och oavsett var de rättsliga processerna slutar kring de två misstänkta spelarna (en är släppt och misstankarna om våldtäkt är nerlagda i hans fall) så måste klubben ha en tydligare bild av hur man ska agera och hur man vill uppfattas. Det är sorgligt att se hur Brynäs ledning sänkt sin egen klubb.

Veckans final II

BK Häckens damer följde upp SM-guldet från i höstas med cuptiteln. Starkt.

Veckans klara av två motsatta ståndpunkter samtidigt

Karl-Erik Nilsson är ordförande i fotbollsförbundet och förste vice-president i Uefa. Lägg till att Emmabodas tidigare starke man (kommunalpolitiker) har en lång domarkarriär bakom sig. Att läsa intervjun med honom apropå de svenska domarna som inte betalat skatt är fascinerande. Min kollega Martin Petersson står för frågorna och det är otroligt hur Nilsson både kan stå för att det är solklart att domarna ska betala skatt och att det inte har gjort något fel. Det är både snårigt och tydligt… Hur han får ihop ekvationen är en annan sak, men Nilsson hade inte tagit sig hela vägen till Uefa-toppen utan att vara skicklig nog att ta två ståndpunkter samtidigt.

Veckans tomma hot, eller?

Uefa vill straffa Real Madrid, Barcelona och Juventus. Man kan stoppa klubbarna från spel i Champions League i två år. Vill man ta bort några av de bästa klubbarna? Nu har man sålt rättigheterna till större delen av världen och det kanske funkar, men sponsorer och tv-bolag kanske inte jublar.

Veckans förlängning

Emil Forsberg stannar i RB Leipzig. I pandemitider är det inte helt lätt att hitta bättre alternativ än ett lag som utmanar i Tyskland och tar kliv i Europa.

Veckans läsning

Den kräver möjligen en aning koncentration men Simon Banks krönika om fotbollen av dag är värd det. Det är en del nyttiga perspektiv i den, och även en del politik. Även Adrianos berättelse om vad som hände med karriären var intressant. Stark intervju med Sir Alex Ferguson inför filmen som kommer om honom.

Veckans varning

Grekland är inget bra land att bli proffs i om man vill vara säker på att få ut sin lön. När Fifpro och Fifa släppte en lista över fall där man fått hjälpa spelare som inte fått ut sin lön 2015-2020 var Grekland överlägset i topp följt av Malaysia, Turkiet, Ryssland och Rumänien.

Veckans marknadsnotering I

ESPN tog över La Liga i USA och betalar närmare tolva miljarder kronor för åtta år.

Veckans brev

Fifa svarade de nordiska fotbollsförbunden apropå Qatar och att sätta tryck på emiratet. Det vore att ljuga att påstå att Fifa tagit så mycket intryck av breven från Sverige, Norge och Danmark utan snarare skriver organisationen att man rätat upp mycket i Qatar. Sanningen? Ja, jag litar inte på Fifa direkt. Häromdagen framkom nya och deppiga uppgifter om en försvunnen kritiker. Qatar har mycket att räta upp.

Veckans rekordjakt

Robert Lewandowski är två mål från att slå Gerd Müllers rekord på 40 mål under en ligasäsong. Bayerns målmaskin har 39 mål och har chansen mot antingen Freiburg i helgen eller Augsburg nästa helg.

Veckans knä

Zlatans vänstra knä är skadat. Hur allvarligt? Oklart och det är bara litegrann som läckt ut från Milan. Nu senast var det uppgifter i italienska medier om att han konsulterat läkaren i USA som opererade hans högra knä 2017. Ändå svårt att se en svensk EM-trupp utan Zlatan med tanke på att man kan ta ut 26 spelare. Om det inte är så att läkarna gör bedömningen att operation är enda vägen. Det gick en suck på många ställen i söndags när Zlatan blev skadad mot Juventus. Hos Janne Andersson. Hos förbundet. Hos diverse mediachefer (inklusive TV4 och SVT) där alla inser värdet av Zlatan på plan. Milan har två matcher kvar av säsongen och den första är utesluten och ingen verkar tro på spel i ligaavslutningen heller. Dagen efter den samlas EM-truppen i Båstad.

Veckans möte

Europas supportrar träffade Uefa-basen Alexander Ceferin. Ett första litet steg mot att ge supportrar mer tillträde till maktens rum.

Veckans skifte

Kvällspostens Mattias Larsson byter sida och blir kommunikationsstrateg hos Malmö FF. Onekligen ett bakslag för Kvp och därmed även Expressen, då Larsson verkligen bidragit till bevakningen av MFF. Det var ett kap när Kvällsposten lockade över Larsson från Aftonbladet och därmed är det ett tapp för tidningen och intresserade supportrar. Återstår att se om Larsson öppnar upp kring MFF som på senare år blivit en alltmer stängd klubb. Det är naturligtvis nyttigt med nya utmaningar i livet, men det är bara att inse att ekonomiskt pressade medier i dag kan ha svårare att behålla attraktiva journalister. Utan tvekan har trycket att producera mer och mer ökat och förutsättningarna för att växla upp produktionen har blivit sämre. Tyvärr för journalistiken.

Veckans moderna boxning

Tyson Fury möter Anthony Joshua i Saudiarabien. Heja.

Veckans cupvinnare

Patrik Carlgren och Randers vann den danska cupen och därmed fick den tidigare AIK-målvakten lyfta en pokal. Danska ligan är den överlägset bästa i Norden och Randers är garanterat gruppspel i höst. Den danska cupvinnaren går rakt in i playoff till Europa League och missar man det får man spela Europa Conference League. Den svenska cupvinnaren (om det blir Hammarby) går in i andra kvalrundan till Europa Conference League vilket även den andra finalisten Häcken gör via sin tabellplacering för i fjol. Om Häcken vinner finalen blir det Djurgården som spelar i kvalet. Allsvenskan är så mycket sämre rankad på grund av att allsvenska lag inte lyckas i Europa. Malmö FF är undantaget med fem gruppspel sedan 2011. Visst, AIK, Helsingborg, Elfsborg och Östersund har alla deltagit i ett gruppspel.

Veckans inbördeskrig

Norsk fotboll ska 20 juni rösta om VM-bojkott eller ej. Just nu är det hårda tag i debatten. Det är rätt olika uppfattningar. Supportrarna till en rad stora klubbar har kraftsamlat. Kan bli ett intressant extra årsmöte.

Veckans marknadsnotering II

I Storbritannien lyckades Premier League förlänga avtalet med Sky, BT och Amazon utan en ny auktion och till samma nivå som tidigare. Totalt ramlar runt 55 miljarder kronor in för 2022-25. Dessutom innebär avtalet en återgång till att 200 utav 380 matcher visas. Man övertygade regeringen om att undvika auktion genom att skänka en dryg miljard kronor till resten av fotbollspyramiden.

Veckans läsarbrev II

Jag undrar om du vet varför CL-finalen flyttas till Porto och inte England om den ändå ska flyttas? Det hade varit ett logiskt beslut ur hållbarhets- och pandemiperspektiv. Dessutom ekonomiskt då ju fd Super League klubbarna påstår sig ha det tufft. Nu ska 12.000 fans och några hundra från klubbarna ta sig till Portugal. Hur tondöva måste UEFA gång på gång vara?! While I’m at it. Förstår verkligen inte varför inte lönetak införs i de stora ligorna. Spelarna behöver inte sin åttonde Ferrrari och elitklubbarna behöver uppenbarligen hjälp att sluta ge obegripliga och samtidigt helt förutsägbara avgångsvederlag i 100-miljonersklassen till ”The Special One” om och om igen. Super-klubbarna, UEFA och FIFA har inte ett intäktsproblem, de har (förutom ett gigantiskt kulturproblem) ett självskapat kostnadsproblem. Hoppas den nyvaknade supporterkraften räcker hela vägen till att ta hand om det. Vänliga hälsningar Pontus

Svar: Uefa ville underlätta för att få dit supportrar och då var Portugal enda landet utan restriktioner kring tillresande. Man undersökte England och Wembley, men fick inte klartecken av den engelska regeringen att låta alla som ska jobba med matchen resa in utan karantän. Då blev lösningen Porto för Istanbul hade hårdare regler. Nu sägs det att Portugal vill isolera de engelsmän som reser dit och att de bara ska vara där i 24 timmar. Lönetak kan vara problematiskt inom EU som ska vara en fri marknad med full rörlighet. Då kan det vara olagligt med ett lönetak och det hade kunde utmanats rättsligt. Kanske gör England på annat sätt efter Brexit? Fotbollen är svår att kontrollera i och med att den är global. Det är ironiskt att NHL, NFL, NBA och de andra proffsligorna i det kapitalistiska USA är mer planekonomiska och kan ha lönetak och andra begränsningar. Om Rasmus Dahlin hade varit fotbollsspelare hade han troligen tjänat mer än han gjort under sina första tre år i NHL. Då kunde han som rookie max skriva ett kontrakt värt dryga tio miljoner dollar. Se på Erling Haaland vars agent efter 1,5 år i Bundesliga vill att norrmannen ska tjäna 600 000 euro i veckan om han byter klubb.

Veckans låt

Veckans Leeds United

Burnley-Leeds är en match mellan två spelmässiga motpoler. Leeds jagar en plats på övre halvan och Daily Telegraph uppger att Marcelo Bielsa blir kvar även nästa säsong.

Veckans läsarbrev III

Äntligen någon som lyfter frågan om fotbollsspel i dom lägre divisionerna, borde vara viktigare och är rimligare än att få in publik i allsvenskan!

Mvh Kalle

Spelat i Kalmar FF hela livet tills jag blev 19. Spelade sedan på div 1 nivå 2 år men började inför denna säsongen i div 2. Helt galet att div 1 får spela matcher men inte div 2. Fanns ingen i de två div 1 klubbarna jag spelade i som ”levde” på fotboll.

Tack för att du uppmärksammade så vi snart kanske kan få kliva på matchandet igen!

Mvh E

Svar: Apropå förra helgens krönika. Klart att det är problematiskt att idrotten och därmed även fotbollen hamnat helt vid sidan av myndigheternas hanterande av pandemin och där frågan är större än publik även om det givetvis också är viktigt.

Veckans poddintervju

