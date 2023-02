FEM SPANINGAR: "Hausner lite ringrostig - behöver fler matcher"

Blåvitt hade få anfall mot starkt Viborg - skapade inte några lägen

IFK Göteborg hade under lördagen det tufft i Spanien-lägrets sista träningsmöte med danska ligatvåan Viborg och förlorade med 0-3. Det danska laget, som var mer eller mindre ordinarie från start, spelade bra, skapade flera målchanser och gjorde det svårt för Blåvitt, som inte skapade några heta målchanser i första halvlek.

Andra halvan av matchen var relativt lik den första, då Viborg hade mycket boll, medan Blåvitt inte hotade så mycket offensivt. En tuff match, där Hussein Carneil och Johannes Selvén kändes piggast för Blåvitts del anfallsmässigt, men utan att det blev en slutprodukt. Blåvitt övertygade inte den här eftermiddagen, men får samtidigt komma ihåg att Viborg just nu är ett av de bästa lagen i Danmark.

Hausner lite ringrostig - spelade senast i oktober

Dansken Sebastian Hausner anslöt nyligen från Århus, men stod över första matchen mot Tromsø under träningslägret efter att ha gjort ett mindre ingrepp i sitt ena knä i november i fjol. Mot Viborg gjorde han debut för Blåvitt, och spelade sin första match sedan i oktober i fjol.

Hausner beskrivs som en alfahanne i Danmark och säger själv att han vill vara en ledare i backlinjen. Han syntes och hördes kommunicera bra, men framstod annars som lite ringrostig, då han slog bort någon boll och hamnade lite fel vid något tillfälle. Dock stark i duellspelet, och gjorde bland annat en fin brytning högt upp, vilket fick Blåvitt-supportrar att applådera. Hausner har inte spelat på länge och behöver såklart fler matcher för att nå sin toppnivå. I halvtid ersattes han av ett annat nyförvärv, Adam Carlén, som stod för flera fina brytningar i andra halvan av matchen.

Bergs första match i år

Marcus Berg har sedan en tid tillbaka kämpat med ryggproblem och har vilats från matchspel under försäsongen - fram till i dag. Då startade han mot Viborg, och gjorde 45 minuter på planen. Det var en tuff match för veteranen, som inte fick särskilt många bollar att jobba med, då Blåvitt allt som oftast fick koncentrera sig på försvarsspel. Oavsett bra för Mikael Stahre att få igång forwarden.

Fortsatt flera avbräck i Blåvitt

Tio spelare missade mötet med Tromsø, och under lördagen stod åtta spelare över mötet med Viborg - Suleiman Abdullahi, Eman Markovic, Anders Trondsen, Linus Carlstrand, Abundance Salaou, Sebastian Eriksson, Sebastian Ohlsson och Amir Al-Ammari. Flera är snart redo för spel igen, men Mikael Stahre kan nog räkna med ett antal bortfall till cuppremiären den 20 februari mot Utsikten.

Live-konsert delar av matchen

Flera Blåvitt-supportrar var på plats under första träningsmatchen mot Tromsø, och likaså under lördagens match mot Viborg i Spanien. Den här gången hade supportrar även med sig en stor högtalare och spelade då och då Blåvitt-musik under matchen, vilket hördes högt inne på arenan.