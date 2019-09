Lundh: Chocken för klubbarna – långt från utlovade miljoner

Helgens måste

Allsvensk omstart med en radda ångestmatcher och avgöranden med start fredag kväll med Sirius-Falkenberg och kröning måndag med Djurgården-Helsingborg och AFC-Elfsborg. Studion gäller söndag mellan 14:30 och 20:00 i C More där det är tre toppmatcher. Glöm inte Alexander Isak 18:30 på lördag. Ska försöka ha ett öga på Bois-Oddevold och Barnsley-Leeds under söndagen. Annars har Alexander Axén har alltid koll på allt via olika livescore-appar.

Helgens avstå

Tyson Fury vs Otto Wallin. Men jag läser gärna Stefan Alfelt om matchen. En old school-krönikör som jag verkligen uppskattar och som även an boxningens värld. Synd att han inte är i Vegas, Alfelt alltså.

Veckans tunga beroende

Expressen hade i veckan nya uppgifter om RF-basen Björn Erikssons lobbyuppdrag för Säkerhetsbranschen när han valdes 2015. Inte heller vid omvalen 2017 eller 2019. Eriksson friades ju i en ”obereoende” utredning som RF låtit advokatbyrån Setterwalls göra. Dock är Setterwalls i högsta grad beroende av RF eftersom det är RF:s advokatbyrå och man representerar RF i diverse ärenden. Det är också fastslaget i Advokatsamfundets regler att lojalitet gentemot en klient är oerhört viktigt. Därför kan det aldrig bli en oberoende utredning som RF låter Setterwalls göra utredningen om Björn Eriksson, säger en advokat på marknaden som reagerat på att just Setterwalls fick göra utredningen. Advokaten hade inte satt sig in i ärendet men hoppat till när hen förstod att Setterwalls fått uppdraget och undrat om RF i själva verket hade en rädsla över vad en riktig oberoende utredning skulle hitta. Utredningen som förvisso lades på advokatbyråns Göteborgskontor fick tidigt kritik. Det är deppigt att RF inte ens klarar av att genomföra en riktigt oberoende granskning om allt nu är trams som Björn Eriksson och RF påstår. Varför då göra trams av utredningen. Pinsamt att kalla den oberoende vilket jag och många med mig både köpt och skrivit.

Veckans IT-aktie före mars 2000

Andreas Georgson tog klivet in i tränarstaben kring A-laget i Malmö FF våren 2018 och tanken var att han skulle vara en länk till ungdomsverksamheten. Redan till sommaren lyfte nye tränaren Uwe Rösler upp honom som assisterande och nu har Brentford rekryterat honom. Även om Georgson får vänta till efter säsongen. Stark utveckling.

Veckans hästhandlare

Mina kollegor Hasse Backe och Lasse Granqvist.Grattis! Nästa nota tar ni.

Veckans läsarbrev

Att ni journalister orkar skriva så mycket om en skitmatch som denna . Stängde av Tv när 20 min var kvar , trots att jag är mycket fotbollsintresserad. Bollar i sidled och bakåt , nej så dåligt så man orkar inte titta på. Såg Tyskland-Holland härom kvällen , det var fotboll det . Svensk fotboll , landslag , allsvenskan och superettan , är det sämsta man kan se på när

det gäller fotboll. Har sett tusentals matcher genom åren , men ska inte se en match mer i Sverige . Får åka över till England m Tyskland eller Spanien . Alf

Svar: Det bästa för dig är att det är fritt val och att du numera med lätthet an se en massa annan fotboll från andra länder. Du behöver inte ens resa. Vi andra som är intresserade av svensk kan ägna oss åt det. För övrigt kan jag berätta att jag sett en rad tråkiga matcher genom åren och det även utan att svenskar varit inblandade, men drömmen om en bra match finns där alltid.

Veckans VAR-efterlysning

Att Arda Turan kan bryta näsbenet på en man och dessutom vifta med pistol och ändå få villkorligt fängelsestraff… Borde vara upplagt för en VAR-granskning av det beslutet, men han spelar för president Erdogans klubb Istanbul Başakşehir så det kanske hjälper.

Veckans gratisfotboll

Nu finns det inget som är gratis här i livet, men faktum är att man kan se en massa fotbollsmatcher utan att betala, via TV4 Play. Bland annat Djurgården-Helsingborg, Elfsborg-Malmö, Zlatans LA Galaxy och en del från La Liga.

Veckans upprop

Bo från Växjö vill ha spelarnamn bak på lagtröjorna i svensk fotboll och inte sponsornamn och vill att jag drar i gång ett upprop. Jag är helt med Bo och har börjat uppropet med att lägga ut hans brev.

Veckans verklighet

Sveriges bägge representanter i Champions League förlorade. Hemma. Piteå och Göteborg är i brygga och det redan i 16-delsfinal.

Veckans fortsatta mörkläggande

När väl Svenska Fotbollförbundet i veckan skickade in ett svar till Diskrimineringsombudsmannen gällande ersättningar till damer och herrar i landslaget så såg man till att mörka ersättningarna. DO har sedan dess sekretessbelagt avtalen. Återigen blir det SvFF som nu slår fast att SvFF agerar jämställt och bra. Eller för att citera generalsekreteraren Håkan Sjöstrand på förbundets hemsida: ”Jag känner mig tillfreds, både med vårt svar och med våra avtal – vår uppfattning är att de är rimliga och rättvisa.” Man kan givetvis ifrågasätta om DO är rätt forum för att granska det här för landslagsspel är inget arbete, men man kan lugnt säga att sommarens DO-anmälan från Nina Rung och Peter Rung trots allt satt mer tryck på förbundet. Däremot är det synd att SvFF inte tog chansen och visade att man är så progressivt och framåt att man faktiskt kan visa hur det står till. Man hade inga problem att dra på med siffror för att visa hur lite pengar damernas landslag drar in från Uefa och Fifa och vad resor och annat kostar...allt för att belysa att kvinnor varit en förlustaffär genom åren. Det är väl klart att SvFF hade haft råd att jämna ut helt och hållet mellan herrar och damer som många andra nationsförbund gjort, och det trots att alla vet att det finns en brist i fördelning hos Fifa och Uefa. Rätt intressant att i princip alla medier vinklade på att förbundet mörkade ersättningen, som att Sydsvenskan och HD körde: ”Förbundet mörkar siffrorna i ersättningen”. Undantaget var Sportbladet vars första rubrik på nyhetstexten var ”SvFF delar ut lika mycket till damerna och herrarna”. Nu var det dessutom så att Sportbladet bör ha fått ut pressmeddelandet och DO-svaret i förväg, annars kan man knappast publicera en sådan gedigen och genomarbetad text om ett svar på 24 A4-sidor endast fyra minuter efter att SvFF lagt upp det på svensk fotboll. Det är givetvis bra att ha fina kontakter med Sjöstrand men att få det till rubriken att förbundet delar ut lika mycket förvånar. För även om Sjöstrand är nöjd med sitt svar och sitt jämställdhetsarbete – eget beröm är det bästa berömmet, eller - framgår det tydligt av SvFF-svaret att man inte delar ut lika mycket till herrar och damer och man vill dessutom inte berätta för någon annan än DO vad man betalar.

Veckans läsarbrev II

Svar: Det händer liksom inget...ingen som blir svart i ögonen när man inte ”tar i med bägge händerna”..som på Zlatans och Henkes tid. Min XXXXX tillhörde HIF:s a-trupp samtidigt som Henke var tillbaka från proffstiden. När man spelade 11 mot 11 på träningen och man såg att bollen skulle gå ut över sido eller kortlinje så fick man veta att man levde av Herr Larsson om man ändå inte jagade. Verkar. Inte finnas några ledare på planen som vågar spänna ögonen i folk när det inte fungerar. Med vänlig hälsning, Kent

Svar: Janne Andersson brukar förvisso bli arg. Sedan är jag inte säker på att det är problemet, det var inget som diskuterades när Sverige gick till VM, nådde kvartsfinal och vann sin grupp i Nations League.

Veckans quick-step

Nu är det klart att Zlatans staty får plats nära Stadion i Malmö. En glad Zlatan hälsade i ett pressmeddelande: ”Jag är väldigt glad över att min staty kommer att stå i Malmö. Det var min önskan från allra första början. Det var här allt startade och det är här jag har mitt hjärta”. När SvFF-bossarna Håkan Sjöstrand och Karl-Erik Nilsson gav honom statyn på Fotbollsgalan 2016 och förklarade att den skulle stå utanför Friends Arena sa Zlatan: ”Det här känns helt overkligt. Killen från Rosengård får sin egen staty i Sveriges huvudstad.” Ja, det har ju inte varit någon lätt väg för statyn där SvFF utan att förankra med några andra förklarade att den skulle stå vid Friends Arena. Nu får den plats vid Stadion 8 oktober och det är en bra plats. Här kan ni läsa lite om turerna.

Veckans hopp

Verkar som om motståndet till ett Champions League bara för vissa klubbar har stoppat utvecklingen. Samtidigt tror jag det när jag ser det, för de här krafterna ger sig inte i första taget.

Veckans utnämning

Tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson blev i veckan utnämnd till Sveriges EU-kommisionär och fick ansvar för migrationsfrågor. Bara hoppas hon har bättre koll på det än när hon gästspelade inom fotbollens värld. Rätt fascinerande att det inte blivit en hämsko för henne att hon var ordförande för Stockholms FF 2011-14 där en tjänsteman hade lyckats lura distriktet på 14,8 miljoner kronor varav en hel del under hennes år. Johansson var ytterst ansvarig under flera år där det inte fanns kontrollmekanismer som gjorde bedrägeriet möjligt. Den typen av detaljer var uppenbarligen inte viktiga för henne och när Ylva Johansson fick ansvarsfrihet visste man inte vad som skulle komma ett par år senare. Nya tag i Bryssel.

Veckans hemmamatch

Real Sociedad inleder hemmaspelet på ombyggd arena där löparbanorna byggts bort och därmed kan Alexander Isak och Martin Ödegaard ta emot Atlético Madrid lördag 18:30. Även färskt reportage med Isak här som är gjort av Frida Nordstrand och Johan Tarland.

Veckans när Expressen griper in

Älskar att Expressen fått tag i ”pojken” som rökte i en paus på träningsmatchen mellan Bursaspor och Fenerbahce. Ett klipp som gick varmt på framför allt Twitter. Visar sig att Kenan Vatansever är 36 år men ofta blir tagen för ung.

Veckans läsning

Martin Schibbye syn på filmen ”438 dagar” som handlar om när han och Martin Persson greps i Ogaden i Etiopien 2011 och sedermera fängslades. Schibbye klargör vad som är korrekt och vad som är omgjort i filmen som bygger på boken som de två journalisterna skrev. Rätt deppigt på många sätt att verkligheten inte räcker till utan att man kollar med publik om hur vissa delar funkar, och sedan ändrar man.

Veckans intervju

Alex Morgan håller inte igen kring svåra frågor. Som om anklagelserna mot Ronaldo.

Veckans sug

Filmen om Hasse Alfredson och Tage Danielsson. Jane Magnusson gjorde en vass film om Ingmar Bergman och ser fram emot att följa skildringen av komikerparet.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Är ett stort fan av Fotbollskanalen. Kan dock INTE släppa när jag imorse läste spelarbetygen efter nordiska derbyt igår. Andreas Granqvist är underkänd. Jag tror inte vi tittade på samma match. Sverige gjorde allt som allt ingen jättematch. Med spjutspetsarna fram förväntade jag mig betydligt mer framåt. I ärlighetens namn gjorde Granqvist mer i offensiven än t.ex Quaison. Lugn, trygg och stabil där bak som vanligt. Låg bakom många uppspel och dessutom var han i Norges straffområde och oroade flera gånger. Jag har inget belägg för det, men skulle tippa på att han betade av flest metrar av alla svenskarna igår kväll. Han gjorde ETT misstag på hela matchen, så fortsätter Du/Ni med att häckla honom. Andreas Granqvist var i mina ögon tillsammans med Sebastian Larsson Sveriges bästa spelare igår. Du kan bara inte mena att Granqvist var dålig igår? Skärpning Olof!!! Mvh Joel

Det är skrämmande att läsa att Granen får underkänt! Nu har Fotbollskanalen bekräftat sin inkompetens. Han var vår bästa spelare men slog en felpassning som blev mål. 👎Kent

Svar: Ett par av många mejl eller tweets i samma ämne, en etta för Granqvist efter insatsen mot Norge. Håller med om att han var bra i övrigt men missen blev för kostsam för Sverige. Då blir det underkänt i vår bok. Tyvärr. Sedan går alltid betyg att diskutera, det är subjektivt och vad hade spelare för instruktioner och så vidare. Betygen engagerar, så är det, och vi försöker få till dem så bra som möjligt.

Veckans uttalande

Att LB07:s ordförande ljög när Fotbollskanalen nådde honom torsdag kväll. Robert Lenir sa följande på frågan om planerna på samgående: ”Det är faktiskt första gången jag hör det här. Vi har alltid haft en bra kommunikation och ett bra samarbete på ungdomssidan, men mer kan jag inte säga. Jag blev lite paff. Det har jag inte så mycket mer att säga om, då det är inget jag vet. Vi har alltid haft en bra kommunikation.” Man kan undra varför han ljuger om det? För det är givet att han som ordförande har koll på det. Nu blev det presskonferens om planerna på ett samgående under fredagen istället för kommande tisdag och planen var även att man skulle informerat FC Rosengård under måndagen. Sedan är det viktigt att poängtera att inget är klart förrän föreningens medlemmar sagt sitt och godkänt det. Om det är rätt? Givetvis ska Malmö FF ha en verksamhet för kvinnor och tjejer precis som övriga toppklubbar. Förstår att man vill hoppa in i en verksamhet som är på hög nivå från start men det är klart att det är känsligt av flera skäl. Inte minst för den tidigare kopplingen med FC Rosengård som kommer från Malmö FF och att det andas mycket ”den moderna fotbollen” att sluka en annan klubb. Får inte heller glömma att MFF behöver leva upp till barnkonventionen som blir lag 2020 och då an LB07:s stora verksamhet vara till gagn. Arkitekten bakom det hela har inte figurerat mycket men ska vara Tommy Larsson som nu sitter i LB07:s styrelse och vars företag ett tag sponsrade MFF:s tröjor och nu sponsrar E-sportlaget.

Veckans pappa

Real Madrid betalade inte bara Martin Ödegaard en bra slant för att gå till klubben. Även pappa Hans Erik Ödegaard fick 30 miljoner kronor och i uppdraget ingick att träna klubbens 11-åringar. Norska VG har via boken Football Leaks 2 kommit över avtalet mellan Real Madrid och pappa Ödegaard. Nu är det inte ovanligt att både klubbar och agenter gärna nyter till sig antingen föräldrar eller syskon för att på sätt få en starkare relation till spelaren, men det här är på en annan nivå.

Veckans sorg

Att Sahar Khodayari tände eld på sig själv och dog i protest mot att hon dömts för att ha tittat på fotboll i Iran, något kvinnor inte får göra. Vill ju inte straffa spelare för det men det är klart att ett VM-förbud är en väg, även om det knappast hjälper. Så svårt att ta in varför det skulle vara farligt för kvinnor att se på fotboll.

Veckans rättegång

Att ta del av Daniel Kindberg o Co från tingsrätten är onekligen annorlunda. Klart är att Kindbergs advokat, Olle Kullinger, har kvar anfallsinstinkterna från när han härjade i svensk elitfotboll. Hur det går? Juridik är en sak, vad som skedde en annan. Oavsett verkar Östersunds FK i fritt fall på många plan och frågan är om resan neråt inte kommer att gå snabbare än klättringen uppåt.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof Slår vi inte Malta kan vi lägga ner detta kval, så låt oss bara utgå ifrån att vi tar tre poäng där nere. Då är väl vår stora chans att Spanien kvaddat slagit Norge och är klara gruppsegrare och då mönstrar ett b-lag på Friends.

Att torska mot Spanien och behöva åka till Bukarest för att kanske behöva vinna känns vanskligt. Mvh/ Best regards Robert

Svar: Läget för svensk del blev knepigare efter 1-1 mot Norge. Malta borta ska vara tre poäng och förhoppningen är att Spanien slår Norge. Även intressant att när Sverige tar emot Spanien på Friends Arena då möter Rumänien Norge på hemmaplan. Det är många vändor kvar men inte ens en svensk poäng mot spanjorerna kan räcka för att hålla Rumänien bakom sig vid kryss om rumänerna vinner mot Spanien hemma i sista matchen. Rysare.

1 Spanien 6 6 0 0 17-3 18

2 Sverige 6 3 2 1 13-8 11

3 Rumänien 6 3 1 2 13-7 10

4 Norge 6 2 3 1 11-8 9

5 Malta 6 1 0 5 2-13 3

6 Färöarna 6 0 0 6 3-20 0

12 oktober, 20.45, Malta – Sverige, Norge-Spanien, Färöarna-Rumänien.

15 oktober, 20.45, Sverige – Spanien, Rumänien-Norge, Färöarna-Malta.

15 november, 20.45, Rumänien – Sverige, Spanien-Malta. Norge-Färöarna.

18 november, 20.45, Sverige – Färöarna, Spanien-Rumänien, Malta-Norge.

Veckans kamp

Att förklara hur vägen till EM 2020 fungerar med EM-kval och Nations League-playoff i mars. Som att ta fram vilka lag som kan ställas mot Sverige om Janne Anderssons landslag eventuellt missar EM via kvalet och istället ska spela playoff i mars. Just nu är det Bosnien som gäller men med tanke på att Ukraina når EM kan det bli Danmark borta i semifinal och lottning om eventuell final mot vinnarna av Bosnien och Wales. Det är många parametrar och den svenska ishockeyns kvalspel jämfördes någon gång med ett kärnkraftverk och det är inte långt borta. ESPN har gjort en rätt bra översyn om hur det ser ut.

Veckans siffror

1. Under säsongen kommer FC Barcelona för första gången passera en miljard euro i omsättning. Runt 10.5 miljarder kronor eller sju gånger allsvenskan.

Veckans låt

”Be för mig” – Lorentz, Madi Banja.

Veckans Leeds United

Nya och långa kontrakt till Kalvin Philips, Liam Cooper och Stuart Dallas. Nu vill jag se tre poäng i derbyt borta mot Barnsley på söndag. Krossa!

Veckans poddintervju

Djurgårdens mittback Marcus Danielson är gäst och berättar om succésäsongen, om guldjakten, om varför han förlängde med klubben och om att jobba på revisionsbyrå vid sidan av fotbollen. Sedan tidigare finns över 235 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.