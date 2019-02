Gais riskerar att tilldömas WO-förlust: "Vi vet om det"

Se när derbyt bröts under måndagen i spelaren ovan.

Måndagens möte mellan IFK Göteborg och Gais fick avbrytas sedan det från Blåvitts klack använts bengaler och skjutits in ett stort antal raketer mot planen. Klubbarna kom tillsammans med förbund, domare och polis överens om att spela matchen 14.00 under tisdagen. Men efter att Gais målvakt Marko Johansson kommit med beskedet att han inte kunde komma till spel under tisdagen, valde de grönsvarta att inte ställa upp till matchen.

"Den kraft som frågan tagit från organisationen, lag och ledare är dessutom väldigt omfattande varpå de sportsliga förberedelserna helt kommit i skymundan och nu belastar helheten än mer negativt. Gais bedömer att det för oss som klubb inte finns sportsliga förutsättningar att matchen genomförs rättvis och väljer därför att inte komma till spel", skriver Gais i en kommentar på sin hemsida.

Vidare anser Gais att laget bör tilldömas en 3-0-seger.

- Gais samlade känslomässiga uppfattning är att allt annat än att klubben tilldöms segern med 3-0 vore en förlust för fotbollen och en acceptans för gårdagens omfattande ordningsstörningar, säger klubbchefen Erik Bergkvist i en kommentar på klubbens hemsida.

Samtidigt finns det en risk för Gais att man tilldöms en 3-0-förlust då man väljer att inte ställa upp för spel.

På sin hemsida skriver Gais följande om sitt beslut:

"Gais är medvetna om problematiken detta kan medföra kring rådande regelverk".

Från SvFF har klubben fått besked om att de riskerar att tilldömas en 3-0-förlust.

- Ja, det kan jag väl säga att vi har fått. Det vet vi (att den risken finns) när vi tar beslutet, så är det, säger ordföranden Glenn Heiman till Fotbollskanalen.

Niclas Bengtsson var matchdelegat i derbyt:

Kommer Gais förlora med 3-0 i och med att de inte ställer upp för spel?

- Det är en fråga som Svenska Fotbollförbundet får ta ställning till. Sen har ju föreningarna gemensamt tagit ett beslut om att matcher ska spelas, det har ju klubbarna fattat beslut om genom Sef. Vi har försökt få matchen att fullföljas. Jag har gjort allt jag kan för att den här matchen ska spelas. Sen är det upp till lagen. Jag tänker ju inte ta på mig några skor och spela matchen. Nu får de reda ut det här, svarar Bengtsson.

2016 bestämde klubbarna i Sef och Svenska Fotbollförbundet gemensamt att man skulle spela klart matcher. Man tog då fram en handlingsplan som säger att matcher kan återupptas inom 24 timmar efter att de avbrutits. Allt för att undvika skrivbordsavgöranden.

Fotbollskanalen har sökt Svenska Fotbollförbundets tävlingschef Tobias Tibell, som nu driver processen kring matchen, vid upprepade tillfällen. Han är dock inte tillgänglig för en kommentar i nuläget eftersom möten ska hållas om situationen som uppstått, meddelar SvFF:s presskontakt Staffan Stjernholm.

Stjernholm berättar att förbundet kommer att gå ut med information om cupderbyt under tisdagen.

- Vi är medvetna om vad Gais har uttalat och så vidare, men vi får återkomma senare. Än så länge är det ju ingen som inte har kommit till spel, så att säga, säger Stjernholm.

- Formalia som gäller är ju att matchmötesbeslutet från i går gäller.

Utreds själva frågan om Gais ska tilldömas en förlust med 3-0?

- Jag uttalar mig inte i regelfrågan. Det får Tobias Tibell (SvFF-jurist och tf tävlinschef) göra så småningom. Vi ska ha möten nu.

Ni kommer med ett uttalande senare i dag?

- Ja.

Gais ordförande Glenn Heiman igen:

- I går så togs ett beslut efter matchen att den skulle fortsätta spelas i dag. Då är det så att fotbollsförbundet har genom sina medlemmar, alla elitfotbollsklubbar i Sverige, jobbat för en ambition att så många matcher som möjligt ska avgöras på plan och inte via någon disciplinnämnd. På det viset kan jag tycka att det beslut som togs i går var rätt, det tror jag att vi alla är överens om. Men i dag har förutsättningarna förändrats. Vi har en förstemålvakt som inte är kapabel att ställa upp och spela. Vi kan inte ställa upp med det tävlingslaget vi ska ha när vi ska möta Blåvitt i ett cupderby.

När tas beslut om det blir förlust för er?

- Det är ett beslut som jag antar tas ganska omgående eftersom vi har en ny cupomgång i helgen. Då bör de här besluten vara tagna så klart. Det här påverkar inte bara Gais och Blåvitt utan utgången av det här resultat påverkar även andra lag i vår grupp; Örebro och Nyköping. Om Blåvitt ska tilldömas segern kan det nog vara så att Nyköping och Örebro har vissa åsikter om det, säger Heiman.