TV: Här "värmer" Blåvitt upp inför derbyt - i arenakorridoren

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

Efter att måndagens derby i svenska cupen mellan IFK Göteborg och Gais avbrutits i inledningen av den andra halvleken på grund av att raketer skjutits in på planen från Blåvitt-läktaren bakom ena målet bestämdes det att drabbningen skulle spelas klart klockan 14.00 under tisdagen. Men Gais-målvakten Marko Johansson drabbades av en hörselskada och meddelade under tisdagsmorgonen att han inte skulle kunna spela den halvlek som återstår av matchen.

Därefter förklarade Gais på sin hemsida att man inte tänker ställa upp i derbyt och att man vill tilldömas en 3-0-seger.

- Gais samlade känslomässiga uppfattning är att allt annat än att klubben tilldöms segern med 3-0 vore en förlust för fotbollen och en acceptans för gårdagens omfattande ordningsstörningar, säger klubbchefen Erik Bergkvist i en kommentar på klubbens hemsida.

Samtidigt riskerar Gais en 3-0-förlust på grund av att man inte tänker fullfölja den plan som det beslutades om under måndagskvällen.

Hur IFK Göteborg agerat? De har kommunicerat via bland annat Aftonbladet att de räknatmed spel, och laget anlände till matcharenan Bravida Arena vid lunchtid under tisdagen. Där "värmde" Blåvitt upp. Lagkaptenen Sebastian Ohlsson kickade en del boll i en av arenans korridorer och var även under en kort stund ute på planen.

Därefter stod bland annat Benjamin Nygren, Edvin Dahlqvist och Emil Holm i ett rum intill spelargången och kickade bollen mellan varandra.

Vid en presskonferens som inleddes runt klockan 14.00 sa dock IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson:

- Det blir ingen match i dag.

Svenska Fotbollförbundet kommer att uttala sig i ärendet senare under dagen, har presskontakten Staffan Stjernholm berättat för Fotbollskanalen.

Se bilder på Blåvitt-spelare inifrån Bravida Arena i spelaren ovan.