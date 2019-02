SvFF:s besked: Vill att cupderbyt spelas en annan dag

Se när derbyt bröts under måndagen i spelaren ovan.

Under tisdagseftermiddagen hölls ett möte på Svenska Fotbollförbundets kontor i Solna om det avbrutna cupderbyt mellan IFK Göteborg och Gais. Beskedet efter mötet? SvFF vill hitta ett nytt datum att spela den andra halvleken på.

- Ja, det är ambitionen, säger förbundets presskontakt Staffan Stjernholm till Fotbollskanalen.

I en text på sin hemsida skriver SvFF följande:

"Samtliga inblandade parter i måndagens avbrutna cupmatch IFK Göteborg-GAIS – de båda föreningarna samt SvFF och SEF – är av uppfattningen att matchen ska fullföljas. Detta i enlighet med det enhälliga beslut som fattats vid Representantskapsmöte, det vill säga att samtliga matcher så långt det är möjligt ska avgöras på spelplanen".

"SvFF för en dialog med föreningarna för att försöka hitta en tidpunkt då matchen kan spelas färdigt. Ambitionen är att matchen ska spelas klart före avslutande omgång i gruppspelet. SvFF:s Tävlingskommitté kommer att sammanträda och besluta formellt i frågan. Tävlingskommitténs beslut kommer att kommuniceras så snart man hunnit sammanträda".

Till GP säger Svenska Fotbollförbundets tävlingschef Tobias Tibell:

- Vi har diskuterat den här situationen som den har uppkommit och ser ut just nu. Det som vi arbetar efter just nu är att tävlingskommitten på SvFF i samråd med de berörda föreningar ska försöka hitta ett datum där matchen ska återupptas och spelas färdigt. De diskussionerna pågår just nu.

- Ambitionen är att den ska spelas klart innan sista omgången i gruppspelet, men vi utesluter inte att det skulle kunna bli så att matchen behöver spelas klart senare.

Gruppspelsfasen av svenska cupen är tänkt att vara avslutad på måndag, den 4 mars. Sista omgången i Blåvitts grupp (matcherna Gais-Nyköping och Örebro-IFK) ska spelas den 3 mars.

Gais vägrade att spela derbyt klockan 14.00 under tisdagen, vilket man meddelade på sin hemsida under tisdagsförmiddagen. Då uppgav även superettan-klubben att man vill att man ska tilldömas en 3-0-seger.

- Gais samlade känslomässiga uppfattning är att allt annat än att klubben tilldöms segern med 3-0 vore en förlust för fotbollen och en acceptans för gårdagens omfattande ordningsstörningar, sa klubbchefen Erik Bergkvist till klubbens hemsida.

Men beslutet att inte ställa upp för spel under tisdagen gör att Gais riskerar att förlora matchen med 3-0 istället. Blåvitt har dock förklarat att man inte vill vinna matchen med 3-0.

- Vi å vår sida lämnade in en hemställan till förbundet att med risk för att Gais inte dök upp här, så såg vi en uppenbar svårighet i att vi eventuellt skulle tilldömas ett WO-resultat. Att vi skulle vinna på walkover med 3-0 i och med att de inte fanns här. Det tycker inte vi kändes rätt. Det känns inte rätt, det är inget som vi vill stå för. Vi vill att matcher vinns eller förloras på planen, så vi lämnade å vår sida in en hemställan till förbundet att se till att matchen kan spelas färdigt, säger klubbdirektören Max Markusson.



SvFF:s besked om att förbundet gärna vill hitta ett nytt datum för matchen säger sig också Gais se positivt på.

- Nu har jag inte stämt av med hela vår sportsliga organisation och de som laddar inför det fysiska, men så länge det är så att säga två dagars vila innan match, så ser vi positivt på det, säger Gais ordförande Glenn Heiman till Fotbollskanalen.

- Vi precis som alla som älskar fotboll, och vill att det ska avgöras på planen och ingen annanstans.

Han fortsätter:

- Vi kan då förhoppningsvis ställa upp med det laget som vi anser är bäst för att vara det bästa motståndet helt enkel. Vi hoppas på att vara så pass återställda för det och framför allt Marko (Johansson) då.