Blåvitts klubbdirektör rasar mot förövarna: "Förklara hur ert agerande hjälper klubben"

I spelaren ses Blåvitt-fansen skjuta raketer in mot planen då andra halvlek ska börja.

Tanken var att den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Gais skulle spelas färdigt under tisdagen. Det beslutet togs under matchmötet på måndagen, efter att ett stort antal raketer skjutits in mot plan av personer som befann sig i IFK Göteborgs klack.

Men efter att Marko Johansson, som var i närheten av en pyroteknisk pjäs som smällde, klargjort att han på grund av problem med hörseln och huvudvärk, inte kan genomföra matchen i dag – så har Gais beslutat sig för att inte ställa upp. Samtidigt har klubben uttryckt en vilja för att få segern med 3-0.

IFK Göteborgs klubbdirektör går nu, i en kommentar på IFK Göteborgs hemsida, till hårt angrepp mot de personer som var med om att fyra av raketer i samband med att andra halvleken sparkades igång.

”Det finns ett regelverk kring fotbollen och det finns för att alla ska känna sig trygga. Detta kan man tycka vad man vill om men konsekvensen av att ett antal personer bröt mot det genom att skjuta raketer är att allt vi gör i år blir svårare. Så enkelt är det.

Vi vill vinna våra matcher på lika villkor och det känns oerhört tråkigt att nås av beskedet att GAIS målvakt Marko Johansson inte kan spela idag då han måste uppsöka läkarvård p.g.a. den smäll som detonerade bredvid honom.

Konsekvensen av ert handlande – ni som maskerade er och beslutade er för att skjuta raketer – är att allt det som IFK Göteborg måste göra för att lyckas blir ännu svårare”, skriver Markusson.

Vidare skriver Markusson:

”Bara så att alla förstår – vi pratar om att äventyra över 1 miljon kronor i ökade kostnader och minskade intäkter och detta i en redan ansträngd ekonomisk situation.

Bara sedan igår har jag mottagit över 100 mail av besvikna både biljettköpare och partners och tyvärr har jag ingen möjlighet att svara alla personligen men här kommer ett svar till er alla:

Vi kommer att göra vad vi kan och får lov till inom lagens riktmärken för att hitta de ansvariga och ställa dem till svars samt polisanmäla händelsen. Vi vet hur detta har skett och uppmuntrar alla som vill att IFK Göteborg ska lyckas i framtiden till att hjälpa oss att förhindra liknande händelser i framtiden.

Och till er som maskerar er, går medvetet mot de regler som finns och därmed förstör för klubben – jag heter Max Markusson – och jag finns på Kamratgården nästan alla dagar i veckan. Kom upp och ta en kaffe med mig och förklara HUR eller VARFÖR ert agerande hjälper klubben framåt.”