Hetsigt mellan åklagare och Kindberg om "avslöjande" mejl kring ÖFK

När förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg förhördes av åklagaren Niklas Jeppsson i Ångermanlands tingsrätt under fredagen rök de båda två ihop vid ett flertal tillfällen. De var tydligt oense om saker som skett. En sak som de långt ifrån var överens med varandra om är en mejlkorrespondens mellan Kindberg och Hans Carlsson i februari 2014.

Då skickade Carlsson (då fastighetschef för Fältjägaren) ett mejl till Kindberg (då nytillträdd vd hos Östersundshem). Kindberg bytte just Fältjägaren mot Östersundshem den 1 januari 2014. I ämnesraden skrev Carlsson: ”Kan du komma hit?” och i det första mejlet: ”Hej! Måste få innehållet i kuvertet förklarat för mig och även (redovisningsansvarig)”, varpå Kindberg svarade bland annat: ”(Redovisningsansvarig) behöver väl ingen förklaring?".

Därefter förklarade Carlsson vilka fakturor det gällde och nämnde delar av "Sollefteåbons" företagsnamn, vilket uppfattats som att han syftar på bolaget som är indraget i brottsutredningen. I samma mejl fortsatte Carlsson genom att skriva bland annat: "Det bästa vore om du kan komma. Är du fortfarande på möte, för detta känns inte bra”.

Kindbergs svar? "Ok, om det inte går att få in dessa i budgeten och (redovisningsansvarig) gjort bokslut för jan- mars och de redan har frågor på detta då ska vi inte gå in i detta, det är för att få in slantar till ÖFK så någon förklaring till (redovisningsansvarig) är ju inte möjlig! Finns det något utrymme för något eller har ni ändrat hela budgeten? Försäljningskostnader är det borta? Projekt kanske är svårt att göra. Går det inte att göra något så går det inte!".

Det var när åklagaren tog upp de nämnda mejlen som en hetsig ordväxling utbröt mellan Kindberg och åklagaren.

Åklagaren: Du skriver "det är för att få in slantar till ÖFK så någon förklaring är ju inte möjlig". Vet du varför du skriver så?

- Nej, det vet jag inte. Man måste se det i ett sammanhang, och om jag ska se sammanhanget så är det arbeten som är gjorda, saker och förhållanden som är gjorda och hänförs till hösten 2013. Sen var det några andra poster om jag kunde följa det här rätt, sa Kindberg.

Å: När du skriver ”någon förklaring är ju inte möjlig” - vad menar du då?

- Det har naturligtvis med… det kan vara något som ÖFK har gjort. Jag har inte sett kuvertet så jag vet inte vad det är i det. Det är väl något som ska faktureras ut från ÖFK så att det ska komma in medel till ÖFK. Som har någonting med det här att göra.

Å: Carlsson svarar ju precis innan dig att det gäller fakturorna från "XXX"? Vad man kan anta ("Sollefteåbons företag)?

- Ja, till del. Det kan ju vara andra saker. Jag vet inte vad som är i kuvertet.

Å: I mejlet efter det säger du att "det är för att få in slantar till ÖFK"?

- Men det står ju olika förklaringar i det här. Det står ”ok, om det inte går in att få in i budgeten”, så det är olika saker vi pratar om i hela den här delen, det är olika saker i det översta som du också beskriver. Så här finns inget specifikt som pekar på något annat specifikt. Det här är ju en reaktion på någonting, och nu spekulerar jag i det, som gjort hösten 2013.

Å: Så det du svarar på här (om "slantar till ÖFK") skulle inte röra ("Sollefteåbons" företag)?

- Jag har ingen aning. Hur skulle jag kunna veta det? Det vet jag inte.

Å: Det är ju en fråga om du minns?

- Nej, det minns jag inte. Det är omöjligt.

Å: Återigen, min tes är: att ("Sollefteåbons" företag) inte gör något arbete utan ska få betalt och sen ska pengar vidare till ÖFK. Är inte det här igen ett mejl som avslöjar brottsplanen?

- Nej, det finns ingen brottsplan att avslöja och det finns heller ingenting som stödjer din tes över huvud taget. Så det är helt omöjligt. Arbetena som är utförda och beställda, de finns ju där. De är fakturerade där. Det här ger inte stöd för någonting kring din så kallade tes, det är inte ens nära det.

Å: Så "slantar till ÖFK" - det har inget samband här?

- Det stödjer väl ingenting i avseendet om arbetena är utförda någon annanstans för någonting annat.

Å: Det är olika tolkningar då.

- Det får vi absolut säga.

Å: ("Sollefteåbons" företag) får inte betalt för det här sen.

- Nähä.

Å: Det finns inga betalningar. Då har de gjort massa arbeten som de inte får betalt för?

- Jaha. Ja… det är ju taskigt för den som gör det. Absolut.

Åklagarsidan har under förhandlingens gång varit tydlig med att man ser på Kindberg som drivande bakom det misstänkta upplägget. Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ska, enligt åklagarsidan, ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.