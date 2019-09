Här uttrycker åklagaren tvivel om förklaringen till Kindbergs kovändning

HÄRNÖSAND. Han har varit högt uppsatt militär och säger sig ha haft en kalasjnikov riktad mot sin mage. Men som anhållen misstänkt för grova ekobrott ska Daniel Kindberg valt att felaktigt erkänna i polisförhör, enligt honom själv på grund av oro för sina barn. Den förklaringen ifrågasattes av åklagaren i rätten under fredagen.

Daniel Kindberg är åtalad för grov ekonomisk brottslighet. Den tidigare ÖFK-ordföranden har i tidigare polisförhör (under tiden som anhållen) erkänt brott, men numera förnekar han brott och när han förhördes i tingsrätten under fredagen gav han sin förklaring till varför han bytt version. Kindberg menar att det var en pressande situation att sitta anhållen och att han bara ville säga det som skulle få honom att släppas fri eftersom han säger sig ha varit orolig över sina barn, som han ville komma ut till. Den tidigare militären sa följande i rätten under fredagen:

- Jag är ingen normalt sett känslig person, jag har umgåtts med de värsta människorna på jordklotet, från krigsförbrytare till nerknackade barnsoldater, jag har haft en kalasjnikov mot magen, en glock mot huvudet, jag har blivit kidnappad, utsatt för mordförsök och lärt mig lukta mig till riktig rädsla. Jag har väl kanske mest terapitimmar av alla i min position. Jag har blivit behandlad för det här. Jag har ett ganska stort referensbibliotek. men ingenting kan jämföras med den magsugen och det slaget som jag fick när polismannen sa att de varit och väckt mina barn och att jag inte var där (när polisen letade efter Kindberg). Det är ett öppet sår.

Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

När åklagaren Niklas Jeppsson under fredagens förhör tog upp Kindbergs tidigare berättelser och konstaterade Kindberg backat från saker han sagt hänvisade den förre ÖFK-ordföranden tillbaka till hur han beskrivit omständigheterna då han var anhållen.

- Jag vet inte om jag ska repetera det?

Åklagaren: Det är det där suget du fick i magen när polismannen verkställde anhållan?

- Jag vet inte om du försöker göra dig lustig eller om det finns något allvar bakom din fråga. Det jag beskrev i morse var mycket allvarligt menat från min sida. Jag berättade verkligen hur det var och vad jag kände.

Senare under dagen återkom åklagaren till Kindbergs polisförhör och att han tidigare erkänt brott.

Åklagaren: Du gav ju en beskrivning inledningsvis om hur du fått vapen riktade mot dig, mot huvudet, mot magen, du har haft en hög militär befattning med många utlandsuppdrag - hjälper inte det dig att klara av en situation med två dagars frihetsberövande?

- Jag tror inte att det är frihetsberövandet i sig, utan situationen, omständigheten, som jag sitter i. Där (polismannen) säger att polisen varit vid mina barn och de inte vet var jag är. Polisen klampar in i mitt hus. Jag kan bara föreställa mig mina barns oro, hur de känner, hur mina övriga nära och kära känner. Hela min situation rämnar, min personliga ekonomi, mina företag, mitt sociala liv, allt rämnar ju. Inte bara lokalt i Östersund, utan även i Sverige. Mitt största fritidsintresse, fotbollen, är raserat, så som det känns för mig i den situationen. Jag vill bara ut därifrån. Det spelar ingen roll hur du förbereder någon för det. Det är betydligt enklare att stå och ha en kalasjnikov mot magen än att känna att dina barn är förtvivlade över var du är. Jag har aldrig varit med om något så fruktansvärt i mitt liv. Jag menar att det är mycket, mycket värre än allt annat som jag upplevt i hela mitt liv.

Efter förhörets slut var Kindberg kritisk till åklagarens sätt att ställa frågor.

Du frågade honom en gång om han försökte göra sig lustig. Vad tänkte du?

- Jag tycker inte att tonen var rätt. Jag tycker att både han och jag har ett ansvar att vara respektfulla mot varandra och jag tycker inte att han var det. Jag blev ledsen, säger Kindberg till Fotbollskanalen.

Någonstans ifrågasatte han att du skulle ha reagerat på sättet som du gjorde under tiden du var anhållen, i och med att du säger att du varit med om mycket annat i ditt liv. Vad tänker du runt det?

- Jag tycker det är skamligt att förminska mina barn och mina känslor för mina barn. Jag vill inte gå in i det för då tror jag att jag blir irriterad.

Åklagarsidan har meddelat att de inte gör intervjuer under tiden som rättegången pågår. De vill inte bemöta Kindbergs kritik.

Under förhöret i rätten visade åklagaren Niklas Jeppsson upp en mängd fakturor, mejl med fakturainstruktioner och fakturainformation samt anteckningar om ekonomiska transaktioner. Genomgående under förhöret hade Kindberg svårt att minnas den typen av saker i detalj. Under sin dragning innan förhöret inleddes hävdade Kindberg dock att det exempelvis inte finns ett enda "komprometterande" (misstänkliggörande) mejl i de datorer som Ekobrottsmyndigheten tagit hand om.

Inte heller mer nya mejl, som från exempelvis i februari 2017, säger sig Kindberg minnas.

- Alla vet att jag vid den här tidpunkten hade en enorm arbetsbelastning och jag ska inte påstå att jag känner igen det här, sa han om ett mejl från den tidpunkten.

Kindberg bekräftar att han varit delaktig i att "Sollefteåbons" företag sponsrat ÖFK och att han i sin roll som företrädare för Fältjägaren/Östersundshem gett jobb till "Sollefteåbon" för att denne stöttat fotbollsklubben.

- Så fungerar det i alla föreningar i det här landet, hävdar Kindberg.

Under den period som åtalet rör var "Sollefteåbons" firma en av de sponsorer som bidrog med mest pengar till ÖFK, medger Kindberg. Varför Kindberg skickat mejl till "Sollefteåbon" och instruerat hur han ska fakturera Peab? "Sollefteåbon" är "kanske inte den mest stringenta i administrativt hänseende", enligt Kindberg.

Mejl visar att Kindberg känt till belopp som ska faktureras och vart fakturorna ska gå. Han har inte bara känt till vad "Sollefteåbons" företag ska fakturera Peab, utan också vad "Sollefteåbons" företag i sin tur ska betala till exempelvis Driftaren. Hur han haft kännedom om allt? Genom att prata med de inblandade, menar Kindberg.

- Ett mejl föregås ju alltid av en process.

Åklagaren visade under fredagen upp att Kindberg i ett mejl om fakturor bland annat skrivit till "Sollefteåbon" att det ska till en "omedelbar betalning".

Åklagaren: För mig upplevs det som att du detaljstyr när han ska betala, varför gör du det?

- Det är din uppfattning, det är din tolkning. Jag tolkar det som att det föregås av samtal mellan oss, att det är en bekräftelse på vårt samtal. Det är en mycket mer trolig förklaring än den spekulationen du hade.

Å: Varför behöver du ha de här samtalen?

- För att det ska bli riktigt och rätt. Jag skulle inte påstå att ("Sollefteåbon") är ett administrativt geni. Jag är starkt behjälplig och det här föregås av mängder av diskussioner och samtal. Det är en pågående process.

Den förre ÖFK-ordföranden säger sig vara säker på att arbete utförts, han säger att det kontrollerats. Men han vet inte vad för personal "Sollefteåbons" företag har haft som utfört arbetet.

- Tänk om jag skulle svara för vilka som varit anställda hos alla underentreprenörer... det känns som en övermäktig uppgift.

Åklagaren: Har du sett någon från "Sollefteåbons" företag arbeta?

- En återkommande person är ju ("Sollefteåbon"). I övrigt har jag ingen kännedom om vilka som jobbat med honom, annat än att jag känner personer i Driftaren som hjälpt honom.

Kan du minnas hur det har utförts?

- Nej, jag är ju inte ute på alla 20-30 arbetsplatser och tittar på vilken person som gör vad, på den här fem 18-hålsbanor (golf) stora området.

På måndag i nästa vecka rullar rättegången vidare. Den löper fram till i början av oktober.