Kindberg ifrågasätter "fördelning luft"-pappret: "En del saker har inte jag skrivit"

En del av åklagarens bevisning mot Daniel Kindberg, som misstänks ha varit delaktig i ett upplägg rörande osanna fakturor mellan olika företag, är anteckningar som hittats på det kontor som Kindberg hade på Östersundshem under sin tid som vd på det kommunalägda bostadsbolaget. Vissa anteckningar hittades inte när Ekobrottsmyndigheten gjorde sin razzia på kontoret i april 2018, utan av personal från Östersundshem vid ett senare tillfälle.

På en anteckning står orden "fördelning luft" och "luftfaktura". Det finns också uträkningar om hur pengar ska fördelas på olika byggprojekt. Vidare kan information på en annan anteckning tolkas som ett slags schema över hur pengar ska flyttas runt mellan två av Daniel Kindbergs bolag, ÖFK, ÖFK:s bolag Driftaren och "Sollefteåbons" företag.

När åklagaren Niklas Jeppsson visade upp anteckningarna under förhöret med Daniel Kindberg i rättssalen under fredagen började Kindberg ifrågasätta både berättelser som getts om hur papperna hittades och anteckningarna i sig.

Enligt Kindberg finns det två olika versioner kring hur anteckningarna hittades och han tycker många saker gällande det som står skrivet är märkliga.

- Det jag kan konstatera är att det synes vara åtminstone tre olika handstilar på handlingen (som exempelvis innehåller ordet ”fördelning luft”), det synes vara skrivet med pennor med olika färg, med olika tryck och det synes vara olika ämnen. Det ser lite konstigt ut i texterna här kan jag konstatera. Ser man till ”fördelning luft” står ”fördelning” i skrivstil och ”luft” med vanliga bokstäver och en punkt. Siffrorna är skrivna olika, det är procentsatser. Till exempel ”vägen” ser ut att vara skrivet på ett annat sätt än övriga texten. Siffrorna ser inte likadana ut, sa Kindberg under fredagens förhör i rätten.

- Jag känner igen vissa delar i min egen handstil här, med fördel längst ner. I övrigt kan jag kanske ifrågasätta det.

Åklagaren: Är det någon del du skrivit?

- Jag har ingen direkt minnesbild av den här anteckningen. Jag har massor av anteckningar.

Å: Där det står ”fördelning luft”, det om procentsatserna och områdena, har du skrivit det?

- Det vet jag inte, om jag skrivit i sin fullständiga form. Det ser väldigt konstigt ut. Man ser tydligt att det är skillnader i stil.

Å: Upplever du att det är din handstil?

- Till del.

Å: Vilken del?

- ”Luft” kan vara det i ett sammanhang. ”Tallåsen”. Jag vet inte om jag skriver ”vägen” sådär, det känns lite konstigt.

Kindberg säger sig inte veta om han har skrivit ”luftfaktura”. Han menar att han är ”djupt skeptisk” till dokumentet och bedömer att det är omöjligt att anteckningen fanns på hans kontor när Ekobrottsmyndigheten sökte igenom rummet första gången.

- Mitt kontor är i stort sett kliniskt. Där finns (fanns) bara två anteckningsblock, en-två pennor, en dator, inga papper. Det finns en hurts bakom där jag sitter, där jag har papper i buntar, och några böcker. Det är helt omöjligt om man går in där att missa en sådan här handling. Det är inte görligt. Det här förefaller mycket, mycket märkligt.

Åklagaren: Menar du att det är någon annan som skrivit ”fördelning”?

- Det vet jag inte. Jag har ingen uppfattning om det. Jag tycker bara det här är väldigt, väldigt konstigt.

Efter förhörets slut är Kindberg tydlig gentemot media i frågan.

- Det är inte jag som har skrivit en del som finns på anteckningarna, säger den förre ÖFK-ordföranden till Fotbollskanalen.

Skrev du ”fördelning luft”?

- Jag tror inte att jag har skrivit hela uttrycket. Det är väldigt mystiskt. Det är skumt. Det är fel. Polisen kan inte undgå att hitta ett A3-papper på mitt rum där inga papper finns, där papper bara finns bakom en hurts. Det förefaller osannolikt för mig. Så de papperna har inte varit där (när Ekobrottsmyndigheten genomförde sin razzia). Det har också getts två olika versioner kring var papperna har hittats. Det är inte trovärdigt. Det är felaktigt.

På frågan om han menar att ”fördelning luft” fabricerats ihop i efterhand svarar han:

- Det vet jag inte.

Vad kan det annars vara då?

- Det får andra svara på, säger Kindberg.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.