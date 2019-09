"Sollefteåbon" säger sig ha betalt sitt företags kostnader med personliga spelvinster

Det finns inga bokförda betalningar till chaufförerna som ska ha jobbat för "Sollefteåbons" företag. Enligt "Sollefteåbon" själv har det betalats med vinster från poker, trav, och pyramidspel, som han ska ha vunnit miljonbelopp på under 1980- och 1990-talet.

På tisdagen inleddes förhöret med "Sollefteåbon", vars företag är en av huvuddelarna i ekobrottsrättegången i Härnösand. Åklagarnas linje är att arbetet som "Sollefteåbons" företag har fakturerat för är arbete som inte har blivit utfört, och att pengar senare har hamnat i Östersunds FK eller ÖFK:s dotterbolag Driftaren. Totalt ska det handla om cirka 14 miljoner kronor till ÖFK och Driftaren.

En av de stora frågorna som återstår är vilka som ska ha jobbat de cirka 20 000 timmarna som företaget har fakturerat för, där det framför allt handlar om transportarbete.

"Sollefteåbon" har lämnat in kvitton på att det ska ha funnits flera utländska underentreprenörer som har gjort 12 600 timmar av arbetet, men de uppgifterna har varit svåra att verifiera och företagen som de ska ha hyrt chaufförer av har sagt att de inte har jobbat i Östersund.

Han uppskattar att han själv har genomfört någonstans mellan 500 till 1000 timmar arbete per år kring de fakturerade arbetena, under perioden 2013-2017. De enda andra som har haft arbete som har med fakturorna att göra är en person som har jobbat som mest sex-sju veckor med de uppdragen, plus möjligen någon som har jobbat "någon vecka".

Det har heller inte kommit bevis på några betalningar till de utländska underentreprenörerna mer än kvitton, som inte var originalhandlingar, och "Sollefteåbon" har sagt att han har betalat det kontant med sina egna pengar.

Pengarna ska ha kommit från hans personliga vinster på trav, poker, och pyramidspel under bland annat 1980-talet. Exakta summor på vinsterna var svåra att uppskatta.

- De fanns förmodligen hemma och lite överallt.

- I något bankfack och sånt där.

Han sa också att han hade haft ett spelbolag med några bekanta. Det fanns inget brottsligt med det, enligt "Sollefteåbon", men han ville inte namnge vilka de bekanta var.

- Det finns ingen anledning till det.

Kostnaderna för arbetet på kvittona, det vill säga 12 600 timmars arbete, var cirka 2,6 miljoner kronor.

Enligt "Sollefteåbon" ska de utländska chaufförerna ha bott på företagets kontor, där han själv jobbade ungefär halvtid under samma period. Han kunde dock endast namnge två chaufförer, och gav vaga beskrivningar på utseende. Han sa att ett par av chaufförerna var från Spanien och att några troligen var från östra delen av Europa, eventuellt Estland eller Lettland.

"Sollefteåbon" har varken bokfört kostnaderna, eller berättat under förhör att han använt den arbetskraften. Enligt "Sollefteåbon" berättade han inte det till Skatteverket för att det inte skulle verka "korrekt". När han också till slut lämnade två kvitton till Skatteverket så berättade han inget till Ekobrottsmyndigheten, trots att han visste att han var misstänkt för brott.

- Jag tänkte att Skatteverket får lista det där och då kommer det upp till ytan.