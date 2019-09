Åklagaren yrkar på fängelse i flera år för Kindberg

I december förra året väcktes åtal mot Daniel Kindberg på fyra punkter (grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott). Under måndagen inleddes den sista veckan av förhandlingen i tingsrätten och då höll åklagarsidan i sin plädering. Pläderingen bestod bland annat av att åklagaren Niklas Jeppsson presenterade vad han yrkar på att straffet ska bli vid fällande dom för Kindberg och de övriga två tilltalade männen.

Åklagaren vill att Kindberg ska straffas med fängelse i minst fyra år.

- Det samlade straffvärdet kan inte understiga fyra års fängelse, sa Niklas Jeppsson i rätten under sin plädering.

- Det kan inte bli aktuellt med något annat än fängelse.

Under pläderingen sa Jeppsson även:

- Daniel Kindberg har varit drivande i brottsplanen, det råder inget tvivel om det. Alla (tre tilltalade) har dock varit aktiva. Samtligas medverkan har varit nödvändig.

Vidare yrkar åklagaren på näringsförbud i sju år för den förre ÖFK-ordföranden. Under den tiden skulle han i sådana fall inte få bedriva näringsverksamhet.

Daniel Kindberg bemötte efteråt yrkandet så här:

- Det var ganska så väntat. Det har ju indikerats hela tiden, säger Kindberg.

Åklagaren yrkar också på att Östersunds FK:s dotterbolag Driftaren ska straffas med en företagsbot på 500 000 kronor. Dessutom finns ett yrkande om att Kindberg, och de andra tilltalade i olika utsträckning, ska betala tillbaka omkring 15 miljoner kronor till staten vid fällande dom.

När det gäller "Peabmannen" yrkar åklagaren på ett fängelsestraff på minst tre år. "Sollefteåbon" anser åklagaren ska straffas med fängelse i minst fyra år.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Rättegången tar slut under tisdagen. Dom i målet väntas falla inom några veckors tid.