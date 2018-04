West Broms tio bästa spelare genom tiderna

Fredagslistorna med sammanställningar över de bästa spelare genom tiderna i olika större engelska klubbar visade sig vara ett någorlunda populärt initiativ, och det har kommit flera önskemål om att fortsätta med dem och då även att välja ut vissa specifika klubbar. Och givet att det även intresserar mig, samt inte är så värst arbetskrävande, så blir det på det viset.

Efter att redan ha gjort tio listor för de största klubbarna i England blir det därefter något klurigare i vilka klubbar som faktiskt ska väljas. Fördelen är så klart att det går att fortsätta egentligen så länge man själv vill. Någon slags huvudregel är ändå att det får handla om klubbar som någon gång haft en ledande position i engelsk och europeisk fotboll, och hör till de klassiska klubbarna.

Där finns de vanliga brasklapparna för att alla sådana här listor är subjektiva i någon mening. Framför allt brottas de naturligtvis med svårigheten att rättvist jämföra spelare från helt olika historiska tidsepoker, och spelare man själv har helt olika personlig relation till. Det finns på samma gång benägenhet både att blunda för och sentimentalisera historien.

West Brom må vara på väg att åka ur Premier League den här säsongen, och har under senare årtionden kunnat beskrivas som något av en jojo-klubb mellan de båda högsta divisionerna. Men det förhindrar heller inte att West Brom både har haft några av den engelska fotbollens mest kultklassiska fotbollslag som spelare genom åren, och är en av de klassiska engelska klubbarna.

West Broms främsta framgångar hittar vi bakåt i tiden, dels mellan de båda krigen, dels under 1950-talet och 1960-talet, under en period när fotbollen var riktigt stark generellt i Black Country, och rivaliteten mellan Wolves och West Brom var på sin absoluta topp, och den klubb som där hade överhanden på vissa håll hölls som världens bästa klubb. Här är deras, enligt mig, bästa spelare:

(10) John Wile

En mittback av den där typen som många ser framför sig när de pratar om just brittiska mittbackar. Kanske mest ikoniskt ihågkommen för FA-cupsemifinalen 1978 när han spelade matchen med blodet rinnande från en huvudskada, ett minne från en annan tid. West Broms lagkapten under ett fantastiskt 1970-tal och bildade ett strålande mittbackspar tillsammans med Ally Robertson, mot vilket West Broms flödande anfallsspel hela tiden kunde luta sig.

(9) John Osbourne

Ansågs allmänt som en av de främsta engelska målvakterna under 1970-talet, en era då England knappast saknade framstående målvakter. En magnifik närvaro i sitt eget straffområde, fysiskt fullständigt orädd. Var given i West Broms mål mellan 1966 och 1977, och var en del av det West Brom-lag som mellan 1966 och 1970 deltog i fyra cupfinaler, vann Ligacupen 1966 och två år senare vann FA-cupen.

(8) Laurie Cunningham

Det var mycket med Cunningham som var unikt och speciellt. Som en av de så kallade ”three degrees” var han en föregångare för svarta fotbollsspelare i England, inte sällan i tuff motvind. Som yttermittfältare var Cunningham inte bara blixtrande snabb, utan tekniskt otroligt skicklig och en väldigt målfarlig spelare. Tillbringade bara två säsonger i klubben innan Real Madrid köpte honom men hann ändå med att göra sig till en av klubbens legender.

(7) Ronnie Allen

Normalt ansedd som den bäste centerforwarden att någonsin spela för West Brom. Matchhjälte i FA-cupfinalen 1954 med två mål och med sammanlagt över 200 mål på strax över 400 matcher. Förnyade centerpositionen genom att bli den förste anfallaren att söka sig djupare ned i planen, vilket tyder på en spelare som är mer än bara en avslutare, en spelare med spelförståelse som också kan skapa chanser.

(6) Jesse Pennington

Den ende spelaren att som kapten leda West Brom till den engelska ligatiteln, en bedrift han lyckades med 1919-20. Gjorde 455 matcher som vänsterback för West Brom under två årtionden men fick flera år av sin karriär bortkastade av det första världskriget. Under sina år med West Brom ledde Pennington även laget till seger i andra divisionen samt till final i FA-cupen.

(5) Jeff Astle

En spelare som för alltid kommer minnas för att ha nickat in vinstmålet för West Brom i FA-cupfinalen 1968. Och om någon skulle ha svårt med minnet så finns där för alltid Astle Gates på The Hawthorns som en påminnelse. Att Astle nickade in målet i FA-cupfinalen är passande givet att han under sina tio år i klubben mellan 1964 och 1974 gjorde sig känd just för sitt unika huvudspel som en av West Broms anfallare.

(4) Cyrille Regis

Om Laurie Cunningham med sin snabbhet var Muhammad Ali så var Cyrille Regis med sin fysik och tuffhet snarare Joe Frazier. Men Regis var knappast långsam för den sakens skull även om det var med kraft och explosivitet som Regis mellan 1977 och 1984 utmärkte sig som West Broms främste anfallare och och en av den engelska fotbollens allra bästa anfallare. Hade en benägenhet att göra både snygga och viktiga mål.

(3) Ray Barlow

Många ser Ray Barlow som West Broms mest talangfulle spelare genom alla tider. En väldigt spelintelligent vänstermittfältare som behärskade ett effektivt passningsspel över både kort och långt avstånd, och som var den kanske främsta spelaren i vad som mycket väl kan ha varit West Broms bästa lag genom tiderna under 1950-talet som vann FA-cupen 1953-54 och var snubblande nära att samma säsong vinna ligan.

(2) Bryan Robson

En briljant mittfältare som var mer eller mindre komplett på fotbollsplanen, en Captain Marvel redan under 1970-talet innan han senare skulle flytta till Man Utd för ett nytt transferrekord för sin tid. Var den kreativa och fysiska mittpunkten i West Brom under 1970-talet som såg laget först vinna andra divisionen för att därefter mot slutet av 1970-talet förtrolla engelsk fotboll med en briljant, offensiv fotboll. Hjärnan på West Broms mittfält.

(1) Tony Brown

Med 17 säsonger mellan 1963 och 1980 är Tony Brown, The Bomber kärvänligt kallad, inte bara West Broms meste spelare och meste målskytt, han är en ikonisk spelare som sammanförde flera generationer i West Brom, som uppnådde stor framgång med West Brom under 1960-talet, och som mot slutet av 1970-talet så när ledde West Broms fantastiska fotbollslag till ligatiteln säsongen 1978-79. Hjärtat på West Broms mittfält.

Manager: Ron Atkinson

Blev något av en anakronism när den engelska fotbollen rörde sig in i Premier League-eran, men dessförinnan var han en av Englands absolut främsta och mest erkända managers. Känd som manager både för Aston Villa och Man Utd men det var med West Brom som hans stora tid kom, då han under slutet av 1970-talet byggde vad som allmänt sett anses vara West Broms mest spännande lag någonsin, om än kanske inte det mest framgångsrika.