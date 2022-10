Kan Man City rycka med Arsenal i tabelltoppen?

Peter Hyllman

Just dessa Manchesterderbyn är det kanske just nu bästa existerande testet på om och när Man Utd egentligen är ”tillbaka”, som det något reduktivt brukar heta. Det vill säga när Man Utd går in till en bortamatch mot Man City och kan känna att de kanske inte nödvändigtvis behöver vara favoriter men att de ändå har en fullt realistisk chans att vinna och att Man City är minst lika oroliga för dem som tvärtom.