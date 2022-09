Fortsatt rörigt i Watfords getingbo!

Peter Hyllman

Många ruskar nu på huvudet igen åt Watford. Slaven Bilic kommer bli Watfords femte manager under bara det senaste året, och Watfords sjuttonde manager under de senaste tio åren. Som en jämförelse har West Ham haft 17 managers under hela sin existens. Det är en fullständigt makalös omsättning av managers för en enda klubb, men när det gäller just Watford är det svårt att bli alltför förvånad.

Många höjde däremot på ögonbrynen i förvåning i början av sommaren när Watford anställde Rob Edwards från Forest Green Rovers, som då precis hade vunnit EFL League Two och blivit uppflyttade till EFL League Two. Watfords managerhistoria pekade mer åt kontinentala managers, det vill säga managers som t ex Slaven Bilic, än åt att fiska efter lovande managernamn längre ned i den engelska fotbollen.

Kanske var det lite grann därför man ändå tog Watfords prat i somras om ett kulturskifte på visst allvar, att de ville bli mer långsiktiga och arbeta mer metodiskt. Anställinngen av just Edwards antydde att man menade det i handling, inte bara i vackra ord: ”We will be supporting Rob Edwards come hell or high water. We believe that he will deliver what we all want: a sustained and successful football club we all can be proud of.”

Alldeles lätt att veta vad exakt Watford egentligen menade med helvete eller högt vatten är det naturligtvis inte. Däremot, om man nu ska ta dem på orden, verkar det åtminstone inte inkludera Watford på tionde plats efter tio omgångar, en poäng under det nedre playoff-strecket, sex poäng från uppflyttningsstrecket, och med 14 poäng efter tio omgångar, med tre vinster och två förluster.

Här borde man kunna bli förlåten för att känna att Watfords försäkran i själva verket betydde ingenting och förmodligen var rätt oärlig. Om Watford hade velat var alldeles ärliga och uppriktiga, som det sades i Sovjetunionen när politiker och byråkrater grälade med varandra, så borde de hellre ha parafraserat Jean Rasczak i Starship Troopers: ”I need a corporal. You’re it until you’re dead or I find someone better!”

Möjligen är det kanske framför allt där vi också hittar förklaringen. Watford har helt enkelt hittat en manager de anser vara bättre i Slaven Bilic. Ett känt namn med erfarenhet av engelsk fotboll och med en historia av att ta upp klubbar från EFL Championship till Premier League. Watford kanske tänker att den chansen är för bra för att säga nej till, särskilt med tanken att någon annan klubb kanske får för sig att norpa Bilic.

Svårt att säga något alldeles glasklart om värdet i det resonemanget. Det skulle kunna vara både korrekt och inkorrekt. Men fotbollen, och inte minst den engelska fotbollen, drivs mycket av märkligt trögrörliga inlärda föreställningar om enskilda personer, så det är inget som direkt förvånar med resonemanget i sig. Mera förvånande vore i så fall att Watford ens anställde Rob Edwards från början.

Möjligen tyder det på någon slags fundamental oenighet inom Watford, att där finns olika falanger inom familjen Pozzo som vill lite olika saker. Det är väl inget ovanligt med just den saken, det ser vi ju i rätt många klubbar. Ett av de vanligare exemplen på just detta under senare år är ju t ex Everton, liksom för övrigt Slaven Bilics båda tidigare engelska klubbar West Ham och West Brom.

Ofta kritiseras Watford för sina ständiga managerbyten utifrån termer av lojalitet, eller rättare sagt bristen på lojalitet. Vilket skjuter lite vid sidan av målet i min mening, för lojalitet för lojalitetens egen skull kan inte värderas högre än vad som är bäst för laget eller klubben. Dessutom brister normalt sett båda parter i lojalitet, och det ligger lite i att alla ändå vet om risken in deras yrkesval, och har väldigt bra betalt för den risken.

En nyare och enligt mig också klokare synpunkt är möjligen den att det helt enkelt inte är mänskligt anständigt eller särskilt humant av Watford att agera som de gör här, med sina ständiga managerbyten. Och då syftar man både på managern och supportrarna. Att det helt enkelt inte är rimligt att riva upp både klubbens och alla managers livssituation om och om igen, utan att egentligen ens ge dem chansen att lyckas.

Just i det avseendet är det däremot svårt att sympatisera med specifikt Rob Edwards, som ju själv under tämligen kontroversiella omständigheter lät sig rekryteras i det tysta av Watford i början av sommaren, utan att kommunicera alls med Forest Green Rovers, och därmed i någon mening lämnade dem i sticket. Det finns nog både en och annan som anser att Edwards med detta har fått precis vad han förtjänar.

Vad förtjänar Watford i och med detta beslut? Att döma av reaktionerna skulle Watford i så fall förtjäna att flyttas ned till EFL League One. Mer det känns väl inte särskilt sannolikt för att uttrycka det milt. Mer sannolikt är väl i så fall att Watford kommer ha en rätt bra chans att nå uppflyttning med Slaven Bilic som manager. Vilket de för all del kanske hade haft med Rob Edwards också.

Ordet kanske är förmodligen varför Watford nu gör som de gör.