Derby County ser vägen framåt med Paul Warne!

Peter Hyllman

Något som möjligen skulle kunna förstås som att Derby Countys nya ägare och styrelse hade lite svårt att bestämma sig om Liam Rosenior, lagets äldre spelare som tog över som ställföreträdande manager efter Rooneys avsked. Rosenior, 38 år gammal och helt oerfaren som manager, gjorde ändå en hyfsat stabil start med Derby County i EFL League One och det var både en och annan som trodde att han skulle få jobbet permanent.

Paul Warne, 49 år gammal, är kanske inte extremt mycket mer erfaren. Han har varit manager i sex år och varit det enbart för Rotherham, vilket kanske inte är något i sig helt imponerande CV för en klubb som Derby County. Vad som däremot helt säkert var väldigt attraktivt på detta CV för Derby County är Paul Warnes tre uppflyttningar från EFL League One under dessa sex år.

Rotherham har varit en direkt motsvarighet mellan EFL League One och EFL Championship till exempelvis Norwich och Fulham mellan EFL Championship och Premier League. Det vill säga de går upp vartannat år, och åker ur igen vartannat år. Rotherham har blivit uppflyttade 2017-18, 2019-20 och 2021-22. Rotherham blev emellertid också nedflyttade både 2018-19 och 2020-21.

Kanske är det här vi hittar Paul Warnes motivation för att lämna Rotherham för Derby County, vilket alltså rent praktiskt betyder att han väljer att gå ner en division. Något som alltid är ägnat att särskilt reta upp supportrarna till den klubb man lämnar. Warne kunde gå upp i EFL Championship med Rotherham, men hade aldrig riktigt förutsättningarna att kunna hålla sig kvar i EFL Championship med Rotherham. Det har Derby County.

Derby County är en större klubb än Rotherham, och därför en klubb med större möjligheter och förutsättningar än Rotherham. Paul Warne säger mer eller mindre just detta uttryckligen när han själv förklarar varför han valde att lämna Rotherham. Warne säger sig kunna se Derby County inte bara i EFL Championship i framtiden, utan också i Premier League. Där ju Derby County har varit flera gånger förut.

Liam Rosenior gjorde en stabil och godkänd start med Derby County. Detta resulterade ändå i endast fyra vinster på nio matcher, 14 poäng och Derby County på elfte plats i tabellen, alltså en tydlig mittenplacering. Detta var uppenbarligen inte nog för att lyckas övertyga Derby Countys ägare och styrelse om att han var rätt manager att kunna ta Derby County tillbaka till EFL Championship den här säsongen.

Derby County spelar i EFL League One men ser sig naturligtvis inte som någon EFL League One-klubb. De blev nedflyttade mer eller mindre enbart på grund av saker som hände utanför fotbollsplanen, och de poängavdrag detta medförde. Här finns alltså den närmast för givet tagna uppfattningen att Derby County omedelbart ska återvända till EFL Championship, och att säsongen i EFL League One endast är ett olyckligt undantag.

Man måste tänka sig att detta perspektiv påverkade Derby Countys bedömning av i tur och ordning Liam Rosenior. Rosenior var det lite mer hemvävda alternativet som för all del kunde ha fungerat. Paul Warne det lite mer beprövade och säkra kortet för just Derby Countys räkning, efter att ha ordnat uppflyttning med Rotherham under tre av de fyra säsonger han varit manager i EFL League One.

Paul Warne är alltså i någon mening det närmaste Derby County kan hitta någon slags ”garanti” för uppflyttning, som det ju så ofta och så populärt brukar uttryckas i engelsk fotboll. Nu menar jag att inga sådana garantier finns på några nivåer, men om i det här fallet en manager lyckas med samma uppgift om och om igen så till slut måste man i alla fall börja tänka att det är mer än enbart ren tillfällighet.

En annan viktig faktor för Derby County är kanske att med Paul Warne så rekryterar de inte enbart en enda manager, utan i ett enda svep ett helt tränarteam. Warnes team, som gemensamt ligger bakom framgångarna för Rotherham, följer med honom till Derby County. Med Paul Warne följer alltså ett slags institutionellt kapital som Liam Rosenior helt enkelt saknades med Liam Rosenior.

Derby County signalerar med anställningen av Paul Warne sina ambitioner att omedelbart flyttas upp och tillbaka till EFL Championship. Paul Warne signalerar med att byta Rotherham mot Derby County sin ambition att ta sig hela den långa vägen upp till Premier League. En ambition jag är fullständigt övertygad om att Derby County knappast har något att invända mot.

Det är en väldigt lång väg att vandra, både för Derby County och för Paul Warne. Men det är åtminstone en väg som leder framåt, till skillnad från den väg som Derby County befunnit sig på de senaste åren som bara tagit dem bakåt och nedåt.