Varför har Chelsea och Man Utd en fördel över Tottenham?

Peter Hyllman

Man skulle kunna ifrågasätta Antonio Contes motiv med att säga detta. Kanske är det ett sätt att dämpa förväntningarna på Tottenham just den här säsongen, att betona hur andra klubbar fortfarande har konkurrensfördelar på dem. Kanske är det delvis ett sätt att fortsätta sätta press på den egna klubbledningen att helt enkelt se till så att dessa eventuella konkurrensfördelar inte längre existerar.

Samtidigt är det kanske ett påstående som skulle kunna vara något uppseendeväckande för en och annan. Trots allt spelar ju Tottenham i Champions League, till skillnad från i alla fall en av de aktuella klubbarna, vilket vi ju har hört ska vara så viktigt för klubbarnas attraktionskraft i rekryteringen av spelare. Tottenham slutar ju dessutom regelbundet före minst en och ibland båda klubbarna i ligan.

Varför skulle i så fall någon spelare välja Chelsea eller Man Utd före Tottenham? Den frågan skulle naturligtvis kunna ställas med exakt samma mer eller mindre uppriktiga oförstående som när t ex Leicesters supportrar undrade, när de befann sig högre upp i tabellen än t ex Arsenal, varför i hela friden deras spelare egentligen skulle vilka ”byta ner sig” till Arsenal.

Men den där typen av synpunkter är väl mest färgade av någon slags stolther, möjligen sårad stolthet, och blir rätt snabbt både lite tramsiga och verklighetsfrånvända. Så klart skulle en spelare i Leicester vara intresserade av en flytt till Arsenal, även om Leicester för närvarande låg ovanför Arsenal i ligan. Av flera olika skäl varav högre lön är endast ett av dem. Status och rationella förväntningar på framtiden vore andra rimliga skäl.

Om vi då skulle utvärdera Antonio Contes påstående ligger det kanske nära till hands att hitta motsvarande argument här. En spelare skulle förmodligen vara mer benägen att vilja skriva på för antingen Chelsea eller Man Utd än för Tottenham delvis eftersom dessa båda klubbar kan erbjuda spelaren högre lön. En titt på klubbarnas respektive årliga lönekostnader gör den saken fullständigt uppenbar.

Spelarens benägenhet att välja Chelsea och Man Utd före Tottenham beror dock inte enbart på lönen, utan också på upplevd status. Än så länge har dessa båda klubbar större status på den engelska och europeiska fotbollsscenen, alldeles oavsett om de slutar före dem i tabellen eller ej. Detta är naturligtvis föränderligt över tid, men betydligt mycket mer trögrörligt än att tro att det skulle förändras endast över några få säsonger.

Benägenheten beror dessutom på rationella förväntningar på framtiden. Tottenham har ännu inte visat att de skulle kunna vara en trovärdig vinnare av de stora titlarna i England eller i Europa. Vilket gör att även om Chelsea och Man Utd i olika grad anses vara klubbar präglade av problem så kvarstår synen att om dessa båda klubbar får ordning på sina problem så är de betydligt mer troliga som vinnare av stora titlar.

Ändå är det ingen av just dessa faktorer som Antonio Conte faktiskt nämner när han pratar om att Chelsea och Man Utd har en fördel över Tottenham. Conte pratar istället om Chelseas och Man Utds möjlighet att dagarna innan transferdeadline värva spelare för £80m eller för £100m. Med sådana värvningar så värvar man världens bästa spelare menar Conte, och dessa värvningar kan Tottenham ännu inte göra.

Sant för all del. Samtidigt framstår det ju lätt som om Antonio Conte med detta helt enkelt beklagar sig en aning. Vilket möjligen missar perspektivet att det är väl just därför Tottenham har anställt just honom som manager, att han ska kunna lyfta Tottenham till en högre konkurrensnivå där konkurrensfördelarna för dessa övriga lag inte längre existerar, eller åtminstone inte existerar i riktigt samma utsträckning.

Antonio Conte och Tottenham har inte råd att betrakta den där skillnaden som något slags deterministiskt faktum som binder Tottenham vid sin nuvarande position. Istället måste Conte och Tottenham se den där skillnaden som något går att påverka, både vad gäller skillnadens storlek och skillnadens betydelse. Tottenham behöver inte nödvändigtvis bekymra sig om att kunna värva de bästa eller dyraste spelarna.

Tottenham behöver egentligen bara bekymra sig om att värva rätt spelare för dem själva.