HÖRNAN #33: Man City är engelska mästare!

TRE TANKAR

(1) Man City. Det har varit mycket snack om Man City de senaste veckorna och det kan i farten kanske ha underskattats hur bra de faktiskt har varit den här säsongen. Om något sådant tvivel möjligen fanns så undanröjde de alla sådana den här helgen, först med en imponerande bortavinst mot Tottenham, och sedan ett dygn senare när de i och med Man Utds förlust mot West Brom blev klara engelska ligamästare. Vansinnigt välförtjänt naturligtvis, och inget som några resultat i världen de senaste veckorna har kunnat ändra på. Det var bara en fråga om när, som ikväll fick sitt svar.

(2) Southampton. Var det sista tåget som gick där för Southampton? Att ha 2-0 på hemmaplan mot Chelsea med halva andra halvlek spelad och ändå på något sätt lyckas förlora matchen, då är det inte mycket som längre tyder på att Southampton ska kunna hålla sig kvar i Premier League. Det finns fortfarande lite kvar att spela för men det känns hopplöst och uppgivet runt Southampton och Mark Hughes ser alltmer ut att få den något tveksamma äran att bli först med att i praktiken ha skickat två klubbar ur Premier League under en och samma säsong.

(3) West Brom. Det var så jäkla dags nu liksom. Ut med Tony Pulis, ut med Alan Pardew, in med …Darren Moore?! Om en sådan här vinst som den ikväll borta mot Man Utd hade kommit för några månader sedan hade det faktiskt kunnat gett laget energi och riktning nog att reda ut situationen och hålla sig kvar i Premier League. Nu är det naturligtvis alldeles för sent. På något sätt belyser det särskilt det enastående klanteri som West Broms klubbledning har ägnat sig åt både inför och under säsongen. En nedflyttning de har gjort sig helt och hållet förtjänta av.

OMGÅNGENS VINNARE: Burnley

Det var en omgång med många vinnare både i toppen och i botten av tabellen men varför inte skicka en extra tanke till Burnley någonstans i mitten av tabellen som med vinsten mot Leicester såg till att i praktiken totalsäkra europeiskt cupspel nästa säsong, vilket naturligtvis är en väldig bedrift i sig för Burnley, men som också har full huggning på att ta sig förbi Arsenal och sluta på en makalös sjätteplats i tabellen.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES: Man Utd

Rent pinsam insats av Man Utd på Old Trafford när de möter ett redan avhängt West Brom och lyckas förlora mot ett lag som nästan inga andra lag har förlorat mot den här säsongen. Att förlusten dessutom innebär att Man City koras till ligamästare adderar bara till dumheten. Mer dyrbart kan det så klart bli i fråga om placeringarna nedåt i tabellen.

OMGÅNGENS ?

Okej för att egentligen inget av lagen hade så väldigt mycket att spela för på Anfield, men man måste ändå undra vad Bournemouth och Eddie Howe egentligen hade för matchplan. Redan efter fem minuter kände man att matchen hade kunnat vara avgjord och under hela matchen väljer Bournemouth att mer eller mindre utan undantag spela Liverpool rätt i händerna. Sådant som brukar hyllas för att ”ha en idé” när det i själva verket bara är dumt.

OMGÅNGENS !

Newcastle och St James Park är en av de här arenorna där det verkligen kan bli extatisk atmosfär under vissa matcher och dagens match var sannerligen inget undantag från den regeln. Newcastle vände och vann mot självaste Arsenal, Premier League är säkrat för Newcastle och framtiden ser plötsligt väldigt ljus ut, även om Rafa Benitez fortfarande inte vill diskutera framtiden.

OMGÅNGENS WTF!

Undrar hur många varianter av ”och det är därför det inte finns några engelska domare med i VM!” det har hunnits med att köra de senaste veckorna. Senast i raden var tydligen Mark Hughes. Nej Mark, J.C. och många med dem, England hade en VM-uttagen domare i Mark Clattenburg, som däremot valde att ta ett annat jobb som inte innebar att bli utskälld varenda helg även när han fattar helt korrekta domslut.

OMGÅNGENS LOL!

Arsenal är enda klubben i någon av de fem högsta engelska divisionerna utan en enda poäng på bortaplan under 2018. Vet inte om det är så haha-funny egentligen, mest väldigt fascinerande-funny.

OMGÅNGENS BTW…

Välkommen till Premier League, Wolves!

Burnley eller Arsenal slutar sjua i Premier League. Den sjuan kommer inleda säsongen i Europa Leagues andra kvalrunda, den 26 juli.

Wolves har potential att hota om europeiska cupplatser nästa säsong.

Ligafotboll hela veckan efter detta.